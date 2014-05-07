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Минпромторг не доволен "переделом" рынка вольфрама

07 Мая 2014, 08:20 | Приморье

Минпромторг РФ предлагает ввести формулу цены с учетом качества и извлечения вольфрамсодержащего сырья и стоимости его переработки, которая помогла бы обеспечить стабильность поставок необходимого для переработки внутри страны объема вольфрамового концентрата.

В настоящее время основные объемы производимых на территории России концентратов вольфрама поставляются на экспорт. В период 2010-2013 гг. на экспорт направлялось не менее 50% вольфрамового сырья, при этом в 2012 году на экспорт было отправлено более 70%. На внутренний рынок поставки осуществляются по остаточному принципу.

Производство концентратов вольфрама на территории РФ осуществляют ОАО «Горнорудная компания «АИР», «Лермонтовский ГОК»  (оба – Приморский край), «Новоорловский ГОК», «Старательская артель «Кварц» и «Закаменск». Объем производства вольфрамового концентрата в пересчете на триоксид вольфрама составил в 2013 году 4600 тонн. Крупнейшим производителем концентратов вольфрама на территории РФ является ГРК «АИР», на долю которого приходятся около 50% объема производства.

В целях ограничения вывоза необработанного вольфрамового сырья с территории РФ правительство в ноябре 2012 года сроком на один год установило вывозную таможенную пошлину на вольфрамовые руды и концентраты в размере 10%. Позднее, в конце 2013 года, таможенная пошлина была введена на постоянной основе.

В первом полугодии 2013 года, после введения ставки, объем экспорта вольфрамового концентрата снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Загрузка перерабатывающих мощностей ОАО «Гидрометаллург» (один из двух основных потребителей вольфрамового сырья в РФ) выросла с 22% до 34%, однако этого недостаточно для устойчивой рентабельной работы.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день ни одним из недропользователей не были реализованы или запланированы проекты по налаживанию производства вольфрамовой продукции более высоких переделов.

Основная добавочная стоимость в вольфрамовой промышленности в настоящее время формируется за счет добычи сырья и произвордства вольфрамовой продукции низких переделов. На этом фоне «представляется целесообразным постепенное введение мер поддержки и регулирования, направленных на повышение степени глубины переработки вольфрамового сырья», считают в Минпромторге.

Что же касается возможности введения вывозной тарифной квоты, по мнению Минпромторга, такой шаг является нецелесообразным, так как в настоящее время российские переработчики имеют производственные мощности, позволяющие полностью перерабатывать производимый в России концентрат вольфрама. «Учитывая, что 10%-ная пошлина позволяет сохранять недропользователям экспортную ориентацию поставок данная мера приведет к росту экспорта концентрата вольфрама, снижению загрузки производственных мощностей переработчиков и окажет негативное воздействие на инвестиционную привлекательность налаживания производства вольфрамовой продукции более поздних переделов», - считает директор департамента металлургии и тяжелого машиностроения министерства Алексей МИХЕЕВ.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: ресурсы  вольфрам  производство  экспорт  добыча 



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