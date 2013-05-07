Славянский судоремонтный завод вновь без дивидендов

Акционеры «Славянского судоремонтного завода» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года, а полученную чистую прибыль в размере 3,706 млн рублей направить на развитие.

Совет директоров СРЗ сформирован в прежнем составе – гендиректор завода Андрей ЯКИМЧУК, директор по экономике и финансам Максим ТОРОЧКОВ, а также гендиректор ООО «УК «Беркут» и ООО НПКА «Нереида» Виктор ПОКОТИЛОВ, гендиректор ООО «Юйбер» Иранбек МИРИКОВ и владелец 83,61% акций завода Юрий РАДЧЕНКО.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.