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Славянский судоремонтный завод вновь без дивидендов
07 Мая 2013, 19:36 | Приморье
Акционеры «Славянского судоремонтного завода» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года, а полученную чистую прибыль в размере 3,706 млн рублей направить на развитие.
Совет директоров СРЗ сформирован в прежнем составе – гендиректор завода Андрей ЯКИМЧУК, директор по экономике и финансам Максим ТОРОЧКОВ, а также гендиректор ООО «УК «Беркут» и ООО НПКА «Нереида» Виктор ПОКОТИЛОВ, гендиректор ООО «Юйбер» Иранбек МИРИКОВ и владелец 83,61% акций завода Юрий РАДЧЕНКО.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Олег Клименко
Теги: судоремонт дивиденды завод акции
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