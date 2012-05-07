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Правительство РФ утвердило критерии создания ОЭЗ
Правительство РФ утвердило критерии создания особых экономических зон (ОЭЗ): для их создания будет необходимо письменное согласие потенциальных инвесторов, готовых реализовывать проекты в будущей зоне. Соответствующее постановление правительства размещено в банке федеральных нормативных и распорядительных актов.
Согласно документу, российские власти выделили одиннадцать обязательных критериев для создания особой экономической зоны на территории РФ. «Решение о создании особой экономической зоны принимается исходя из совокупности критериев, утвержденных настоящим постановлением», - говорится в документе.
Таким образом, теперь для создания ОЭЗ в первую очередь необходимо наличие естественных экономико-географических конкурентных преимуществ для реализации инвестиционных проектов, соответствующих специализации предполагаемой к созданию особой экономической зоны.
Кроме того, цели создания ОЭЗ должны соответствовать приоритетам комплексного территориального развития, предусмотренным в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», а также в госпрограммах, ФЦП и региональных программных документах.
Третьим критерием стала прогнозная положительная динамика роста дополнительных доходов, поступающих в федеральный, региональный и местный бюджеты после создания ОЭЗ.
Также необходимо наличие инвестпроектов и потенциальных инвесторов, подтвердивших в письменной форме готовность реализовать эти проекты на территории будущей ОЭЗ. Причем объем запланированных инвестиций должен быть не менее планируемого объема необходимых для создания ее инфраструктуры средств федерального бюджета, бюджета региона и местного бюджета.
Кроме того, теперь будет требоваться обоснование плановых показателей развития инженерной, транспортной, инновационной, социальной и иной инфраструктуры предполагаемой к созданию особой экономической зоны и оценки стоимости затрат на ее развитие.
Еще один критерий - наличие не менее одного хозяйственного общества, намеревающегося осуществлять функции управляющей компании, подтвердившего в письменной форме готовность заключить соглашение об управлении ОЭЗ и принять на себя обязательство привлечь не менее 50% планируемого объема внебюджетных инвестиций в создание и функционирование зоны.
Также будет рассматриваться потенциальная возможность обеспечить будущих резидентов необходимыми ресурсами, в том числе кадровыми, наличие у региона успешного опыта реализации крупных инвестиционных проектов с участием российских и иностранных инвесторов, наличие внутренней и внешней инженерной, транспортной, инновационной, социальной и иной инфраструктуры которые возможно использовать для будущей ОЭЗ, и так далее.
В России действуют 25 особых экономических зон четырех типов: промышленные (4), инновационные (4), туристические (14) и портовые (3). Первыми появились промышленные зоны в Липецке и Алабуге (Татарстан).
Туристические особые экономические зоны расположены в Приморском, Алтайском и Ставропольском краях, Калининградской и Иркутской областях, Республиках Алтай и Бурятия. Семь вновь созданных ОЭЗ располагаются в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе. Оператором развития туристического кластера на Северном Кавказе выступает ОАО «Курорты Северного Кавказа», акционером которого является государство.
Инновационные особые экономические зоны размещены в Дубне (Московская область), Зеленограде (административный округ Москвы), Санкт-Петербурге, Томске.
Портовые особые экономические зоны созданы в Ульяновской области (аэропортовая ОЭЗ), Мурманской области и Хабаровском крае (морские портовые ОЭЗ).
Наиболее успешно функционируют промышленные особые экономические зоны в Липецке и Алабуге (Татарстан).
Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) в 2011 году инвестировали 60 млрд рублей в экономику России из заявленных 95 млрд рублей.
«Золотой Рог».
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