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Жители Приморья смогут сократить расходы на услуги связи
«Ростелеком» запустил в Приморском крае пакетное предложение 3-play, с помощью которого можно подключить «Домашний интернет», «Домашний телефон» и «Интерактивное телевидение» по выгодной стоимости, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В рамках акции клиенты «Ростелекома» получают скидку от 170 до 440 рублей в месяц (в зависимости от тарифных планов) на пакетное предложение «Домашний интернет + Домашний телефон + Интерактивное ТВ». По условиям пакетного предложения 3-play скидка на услуги связи предоставляется на постоянной основе.
«Пакет из трех услуг дает прекрасную возможность сократить ежемесячные расходы. Кроме того, все участники акции получают дополнительные бонусы: 15 бесплатных междугородних минут для «Домашнего телефона» каждый месяц и опцию «Мультирум», которая позволяет смотреть «Интерактивное ТВ» на нескольких телевизорах в квартире без потери качества», – сообщил директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Сергей Шишмарев.
В акции могут принять участие как новые клиенты, подключившие одновременно три услуги, так и существующие пользователи «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного ТВ».
Узнать подробности, проверить техническую возможность и подключить пакетное предложение 3-play можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0800.
Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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