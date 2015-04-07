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Зачем Сергей Дарькин собирает в Москве экспертов из Приморья

07 Апреля 2015, 16:14 | Приморье

В Москву приглашены ведущие экономисты из Приморья и даже из-за рубежа

По неподтвержденным данным, сегодня, 7 апреля в Москве состоится заседание экспертного совета (ПАО) "Корпорация развития Дальнего Востока". Приглашение к участию в нем лично от экс-губернатора получил ряд известных ученых из Приморского края, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, что компания зарегистрирована 9 декабря 2014 года с уставным капиталом в 200 млн рублей. Ее учредителем и президентом является бывший губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. Он же стал основателем ПАО "Фонд развития Дальнего Востока" с таким же уставным капиталлом, но зарегистрированным во Владивостоке.

По данным неназванного источника, ведущим экспертом организаций стал доктор экономических наук, профессор политической экономии, иностранный член Российской академии наук КВИНТ Владимир Львович. Как следует из Википедии, с 1990 года профессор Квинт живет и работает в Соединенных Штатах. В 2013-2014 гг. он являлся членом Коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации, где Сергей Дарькин с 2012 года и до расформирования Минрегиона в 2014 году, занимал должность заместителя министра.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: наука  корпорация развития дальнего востока  приморье  Дарькин 



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Комментарии

  • валентин18:55, 07.04.2015#

    обобрать хотят все, что осталось. радетели долбаные.

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