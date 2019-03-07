Митинги с "двойным дном": кому выгодна агитация против точечной застройки Владивостока

Некоторые акции протеста носят заказной характер, считают эксперты

Митинги, пикеты и другие общественные выступления простив застройки на территории агломерации Владивостока на сегодняшний день наносят по строительной отрасли наносят ощутимый удар. При этом, по городу поползли упорные слухи, что многие акции протеста «проплачены», то есть, носят заказной характер. В ситуации разбиралась газета «Золотой Рог».



Февральские два митинга, организованные одновременно на привокзальной площади Владивостока, не прошли незамеченными. Первая акция протеста состоялась у памятника Ленину. Жители улицы Тихвинской протестовали против вырубки санитарно-защитного леса, на месте которого запланировано строительство детского садика. Второй митинг прошел под руководством партии КПРФ. Люди выражали протест против точечной застройки в нескольких районах города. Сразу после проведения акций, по городу «пополз» шепоток, мол, митинги-то проплачены! Возможно, здесь сыграла роль одного из организаторов мероприятий — общественного деятеля Сергея МИЛЬВИТА, который, как известно, собирается баллотироваться на пост мэра Владивостока. Однако, сам Мильвит подобные слухи отрицает:



«Действительно, по некоторой информации, в 2019 году некоторые, так называемые, профессиональные бунтари получат значительные ресурсы на развитие протестной активности. Однако меня это не касается, потому как я не отношусь к какой-либо партии и в этом плане вне политики», - говорит он.



Одним из самых неприятных последствий митингов застройщики называют прекращение строительства и, соответственно, немалые убытки. Стройка останавливается по двум причинам: либо, осторожные инвесторы, опасаясь ухудшения ситуации, прекращают финансировать проект, либо разрешение на строительство отзывает местная власть.



«Самое обидное, что большинство акций протеста носят заказной, политизированный характер. Я сам наблюдал как ситуация с застройкой территорий используется политическими руководителей для лоббирования своих интересов перед выборами. Кроме того, стройки часто останавливали сами мэры, дабы продемонстрировать народу свою псевдосправедливость. На самом деле, организовать митинг несложно. Дал каждому по тысячи — и выйдет 100 человек. Сто тысяч рублей для такого дела - копейки. А без денег сегодня никого никуда не вытянуть», - рассказал председатель совета АСО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО.



Секретарь Приморского краевого отделения КПРФ Анатолий ДОЛГАЧЕВ с мнением представителя строительной отрасли в корне не согласен:



«Людей никто насильно выходить с плакатами на улицу не заставляет, и уж конечно, никого не подкупают. КПРФ такие мероприятия не политизирует. Всегда легче сказать что кто-то кого-то подкупил, либо преследует собственные корыстные цели, нежели посмотреть правде в глаза - есть проблема, люди пытаются ее решить», - отмечает он.



Председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО пояснил, что, безусловно, застройка должна учитывать особенности развития территории и требования экологии, но и развитие агломерации не может стоять на месте, город должен развиваться и строиться. «Конечно же, в таких условиях будут практически всегда находиться недовольные, которые будут в той или иной форме протестовать или высказывать свое недовольство складывающейся ситуацией», - прокомментировал Тимченко.



Подробнее о противостоянии общественности и строительного бизнеса читайте в ближайшем выпуске газеты «Золотой Рог».



Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.