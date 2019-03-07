www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.84 р. 100 JPY: 58.88 р.
EUR: 74.42 р. 10 CNY: 98.11 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Tele2 расширяет возможности SMS-рассылок для корпоративных клиентов

07 Марта 2019, 16:32 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, информирует о запуске новой услуги «SMS-Таргет» для корпоративных клиентов.

«SMS-Таргет» – сервис для организации SMS-рассылок для любой сферы бизнеса. С помощью удобного веб-интерфейса можно настроить и провести SMS-рассылку для привлечения новых клиентов с точным отбором целевой аудитории или проинформировать своих клиентов об акциях и новых продуктах.

С помощью сервиса «SMS-Таргет» можно создать рассылку в несколько кликов и настроить её параметры: пол, возраст, операционная система мобильного устройства и расходы пользователя на связь. SMS-рассылка может быть запущена с любым бюджетом, количеством сообщений и даже с небольшим охватом.

Tele2 будет развивать услугу и добавлять новые возможности, что позволит точнее определять целевую аудиторию и повышать эффективность SMS-рассылок.

Николай Белогубец, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Основной задачей бизнеса является сохранение действующих и привлечение новых клиентов. Компании делают все, чтобы сделать максимально удобным и ненавязчивым взаимодействие с клиентами, при этом максимально информируя о новостях и услугах. «SMS-Таргет» - решение для повседневных задач любого бизнеса».

Подключить услугу можно, оставив заявку на сайте или в салоне связи Tele2.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: tele2  услуги  sms  связь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru