Tele2 расширяет возможности SMS-рассылок для корпоративных клиентов

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, информирует о запуске новой услуги «SMS-Таргет» для корпоративных клиентов.

«SMS-Таргет» – сервис для организации SMS-рассылок для любой сферы бизнеса. С помощью удобного веб-интерфейса можно настроить и провести SMS-рассылку для привлечения новых клиентов с точным отбором целевой аудитории или проинформировать своих клиентов об акциях и новых продуктах.

С помощью сервиса «SMS-Таргет» можно создать рассылку в несколько кликов и настроить её параметры: пол, возраст, операционная система мобильного устройства и расходы пользователя на связь. SMS-рассылка может быть запущена с любым бюджетом, количеством сообщений и даже с небольшим охватом.

Tele2 будет развивать услугу и добавлять новые возможности, что позволит точнее определять целевую аудиторию и повышать эффективность SMS-рассылок.

Николай Белогубец, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Основной задачей бизнеса является сохранение действующих и привлечение новых клиентов. Компании делают все, чтобы сделать максимально удобным и ненавязчивым взаимодействие с клиентами, при этом максимально информируя о новостях и услугах. «SMS-Таргет» - решение для повседневных задач любого бизнеса».

Подключить услугу можно, оставив заявку на сайте или в салоне связи Tele2.