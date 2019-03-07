Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Tele2 расширяет возможности SMS-рассылок для корпоративных клиентов
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, информирует о запуске новой услуги «SMS-Таргет» для корпоративных клиентов.
«SMS-Таргет» – сервис для организации SMS-рассылок для любой сферы бизнеса. С помощью удобного веб-интерфейса можно настроить и провести SMS-рассылку для привлечения новых клиентов с точным отбором целевой аудитории или проинформировать своих клиентов об акциях и новых продуктах.
С помощью сервиса «SMS-Таргет» можно создать рассылку в несколько кликов и настроить её параметры: пол, возраст, операционная система мобильного устройства и расходы пользователя на связь. SMS-рассылка может быть запущена с любым бюджетом, количеством сообщений и даже с небольшим охватом.
Tele2 будет развивать услугу и добавлять новые возможности, что позволит точнее определять целевую аудиторию и повышать эффективность SMS-рассылок.
Николай Белогубец, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:
«Основной задачей бизнеса является сохранение действующих и привлечение новых клиентов. Компании делают все, чтобы сделать максимально удобным и ненавязчивым взаимодействие с клиентами, при этом максимально информируя о новостях и услугах. «SMS-Таргет» - решение для повседневных задач любого бизнеса».
Подключить услугу можно, оставив заявку на сайте или в салоне связи Tele2.
Новости тематики
- Tele2 расширяет возможности SMS-рассылок для корпоративных клиентов
- Вместе навсегда: как подарки помогают влюбленным быть ближе
- "Ростелеком" принципиально изменил подход к обслуживанию клиентов в Приморье
- При возникновении экстренных ситуаций дети могут нажать кнопку SOS
- Tele2 определила рейтинг самых популярных смартфонов в Приморье
- В Приморье доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 75 процентов
- Во Владивостоке Tele2 презентовала "другие правила" стипендии для студентов ДВФУ
- Жители Приморья могут провести День Святого Валентина с "Любовью в Вечном городе"
- 30 тысяч жителей Приморья выбрали "Антивирус" от "Ростелекома"
- Александр Логинов: Сервисы должны быть удобны и доступны
Новости раздела
- Митинги с "двойным дном": кому выгодна агитация против точечной застройки Владивостока
- Tele2 расширяет возможности SMS-рассылок для корпоративных клиентов
- Новый автомобиль за старый
- Пенсионной системе ищут альтернативу
- Центр "Мой бизнес" - для предпринимателей открыт
- Себя показать и других обмануть
- Как Гнилой угол становится раем
- Без земли домовитые
- Юрий Трутнев: Арктике нужны льготы и налоговые каникулы на все
- У Владивостока не хватает земли для многодетных
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Северной Корее вновь началось
- Прощай, любимая сгущенка
- Известный депутат и его супруга взялись за проблемный недострой в центре Владивостока
- Во Владивостоке байкер "Сарацин" построил четыре дома и еще 12 поставит
- Во Владивостоке "магазины у дома" обречены
- Правительство Хабаровского края продает свою яхту "Виктория"
- На Камчатке создадут четыре бизнес-инкубатора
- Более 20 ярмарок вакансий дальневосточных компаний пройдут в российских регионах
- "Россия" увеличит частоту полетов из Магадана в Москву
- В Магадане появится свой "Сириус" как в Сочи