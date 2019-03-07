Новый автомобиль за старый

Автовладельцы нередко отсуживают у производителей миллионы за поломку подержанных машин

Громкие судебные разбирательства водителей с автокомпаниями из-за неисправных машин стабильно вызывают широкий резонанс. Кому-то удается быстро отсудить десятки миллионов за подержанную иномарку, а кто-то годами разбирается с дилерами, отчаявшись отремонтировать отечественный внедорожник по гарантии. Крупные бренды страдают от популярных блогеров, вставших на сторону автовладельцев.

«Известия» разбирались, существует ли потребительский терроризм, что грозит автокомпаниям за продажу неисправной машины, и так ли им просто избежать ответственности.

Автомобиль не утюг

Дистрибьюторы и эксперты комитета автопроизводителей АЕБ считают, что российское законодательство способствует развитию «потребительского терроризма». Однако специалисты по защите прав потребителей, наоборот, уверяют: выиграть такой спор в суде покупателю практически невозможно. Дилеры и автопроизводители требуют изменения законодательства в области защиты прав потребителей. По их мнению, покупатели автомобилей - совершенно отдельная категория клиентов, для которой действующий сейчас ряд норм, в том числе по обмену, возврату и компенсации за неисправный товар, просто неприменим.

О том, что жесткие требования к автопроизводителям в итоге приводят к потребительскому терроризму, постоянно напоминает глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг ШРАЙБЕР. Об этом же недавно на форуме ForAuto заявил глава Российской ассоциации дилеров (РОАД) Олег МОСЕЕВ. По его словам, в текущем законодательстве нет такого понятия, как потеря товарной стоимости автомобиля и учет его амортизации. Получается, утверждают дилеры, автомобили ставят в ряд с такими же товарами, как, например, утюги или холодильники.

Пробег и износ не учитываются при спорах

- Во всех развитых странах при пользовании автомобилями учитывается амортизация, - рассказал Мосеев «Известиям». - Так, если пользователь ездил на машине два года, и с ней не было никаких проблем, а недостаток всплыл спустя время, клиент должен заплатить за время пользования машиной. На сумму, полученную в виде компенсации, можно выбрать аналогичный автомобиль на вторичном рынке, а не обогащаться за счет продавца или производителя, получая совершенно новую машину. У нас же покупателю, в случае выявления недостатков, полагается компенсация как за новый товар, а продавцу, в случае несогласия сразу же добровольно расплатиться с клиентом, приходится выплачивать огромную неустойку за каждый день разбирательств, что также стоит на пути противостояния с некоторыми недобропорядочными покупателями.

Однако, по словам Мосеева, несмотря на многочисленные обращения в Роспотребнадзор, ведомство не меняет своей позиции и не готово идти на изменение норм закона «О правах потребителей». Суды же, как он утверждает, в подавляющем числе случаев встают на сторону потребителей, которых считают менее защищенными законодательством, в то время как «именно производители и продавцы оказываются в куда менее выгодном положении».

«Ягуар» за 42 млн

В качестве примера Мосеев привел недавний скандальный случай с компанией Jaguar Land Rover, которую суд обязал выплатить покупателю почти 42 млн рублей за подер-

жанный седан Jaguar XJ 2013 года, купленный в трейд-ин за 2,35 млн рублей.

Машина сломалась, и после того как клиент доказал в суде, что не мог пользоваться ей более чем 40 дней, суд обязал производителя выплатить истцу стоимость нового автомобиля, моральный вред, все расходы на адвокатов. Также компанию обязали выплатить компенсацию за каждый день с момента отправки претензии в адрес компании, коих набежало 397: дело в том, что в суд покупатель обратился, когда прошло более года после завершения продолжительного ремонта.

Так, в общей сложности производитель оказался должен 42 млн рублей. В компании тогда заявили, что такое решение суда привело к незаконному обогащению автовладельца. Представители общества защиты прав потребителей, напротив, назвали решение суда совершенно обоснованным. Однако Jaguar Land Rover добился его полной отмены в суде второй инстанции, что привело к негодованию правозащитников.

Патриот родного сервиса

Но есть и другие ситуации, когда автомобилисты, вынужденные тратить всё время на постоянный ремонт своих новых машин, все-таки отстаивают в судах свою позицию. Так произошло с жителем Твери, который в 2016 году купил внедорожник «УАЗ Патриот» за 1,022 млн рублей. За время срока действия гарантии автомобиль провел более чем 45 дней на станциях ТО: у «Патриота» отказывала электроника, не работали магнитола и датчики парковки, были проблемы с работой рулевого колеса, плохо открывались и закрывались двери и многое другое. Автомобилист обратился к продавцу с заявлением о расторжении договора купли-продажи.

После того как экспертиза подтвердила все дефекты, производитель предложил клиенту компромиссное решение и частичное покрытие ущерба. Покупатель не согласился. Дело ушло в суд, который полностью встал на сторону клиента.

В итоге производителю пришлось не только компенсировать клиенту стоимость нового автомобиля - 1,146 млн рублей, но и выплатить компенсацию за проценты по кредиту, моральный вред, стоимость экспертизы, а также неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований клиента в размере 400 тыс. рублей и штраф 450 тыс. рублей за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.

Новый автомобиль вместо старого - незаконное обогащение

Многие автопроизводители, опрошенные «Известиями», возмещение стоимости нового автомобиля при поломке старого также называют способом «незаконного обогащения» для водителей. Так, по их словам, суды не хотят разбираться, что иногда модели с одинаковыми названиями могут иметь совершенно разные потребительские свойства по причине выпуска в разные годы.

- Чем современнее автомобиль, тем он дороже, технологичнее, иногда общего у разных поколений - одно только название, но в судах не принимают во внимание ни экономических срезов по рынку, ни таблиц с ценами на аналогичные автомобилю с обнаруженными дефектами модели, - заявил представитель одной из компаний.

Учитывая высокую популярность темы, скандальные разборки между автопроизводителями и покупателями стали освещать популярные блогеры. К примеру, Андрей ПОДШИВАЛОВ, известный в интернете под псевдонимом Ярдрей, работает юристом и, специализируясь на спорах, связанных с автомобильной тематикой, часто снимает провокационные видеоролики, где указывает на технические проблемы у моделей известных производителей. Он не щадит ни Audi, ни Lexus, ни Mercedes-Benz. На популярность роликов работают громкие, провокационные заголовки и конфликтное поведение блогера.

Впрочем, не все дела, в которых он участвует, так однозначны. Так, Подшивалов представлял в суде владелицу подержанного Infiniti Q50: у машины за 50 тыс. км пробега несколько раз ломался двигатель.

Суд первой инстанции принял во внимание результаты досудебной экспертизы, назвавшей причиной неисправности скрытый производственный дефект. И взыскал с компании «Арес Авто» денежные средства за проданный истице некачественный автомобиль, а также разницу с ценой сопоставимого товара, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф в пользу потребителя и судебные расходы.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда удовлетворила апелляцию и отменила решение нижестоящей инстанции. Выяснилось, что досудебную экспертизу проводило лицо, не имеющее квалификации судебного эксперта в сфере исследования технического состояния транспортных средств.

Кроме того, транспортное средство было предоставлено для новой судебной экспертизы с частично разобранным двигателем. В связи с чем не представлялось возможным достоверно установить причины выхода двигателя автомобиля из строя. Эксперт, привлеченный судом, в качестве вероятной причины выхода двигателя из строя назвал нарушение правил эксплуатации автомобиля потребителем.

Доказать правоту очень сложно

Эксперты по защите прав потребителей в отличие от дилеров и производителей, напротив, уверяют, что суды редко полностью удовлетворяют требования автовладельцев, столкнувшихся с некачественными машинами.

- Никто не хочет признавать ошибок, соглашаться с претензиями - проще отправить дело в суд, на рассмотрение которого в первой инстанции может уйти 6–8 месяцев, потом материалы могут уйти во вторую инстанцию и выше, суды растягиваются на годы - у корпорации на это есть ресурсы, а у простых людей - нет. Поэтому некоторые не выдерживают, обращаются к разным блогерам, и те, хотя и перегибают порой палку, всё равно способствуют ускорению процесса рассмотрения жалоб, - рассказал «Известиям» адвокат Евгений СИНЬКЕВИЧ.

Адвокат отметил, что компании-ответчики часто стремятся доказать, что не получали письменных претензий. При этом иногда оказывается, что организации вовсе не обслуживаются в почтовых отделениях, и доставить им письма иначе как курьером лично в руки - невозможно.