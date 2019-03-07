Центр "Мой бизнес" - для предпринимателей открыт

О механизмах взаимодействия с МСП в Приморском крае рассказал гендиректор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» Евгений Никифоров

Центр «Мой бизнес», объединивший все краевые институты развития малого и среднего предпринимательства (МСП), открылся сравнительно недавно, в ноябре 2018 года. Именно здесь приморские бизнесмены могут получить исчерпывающую консультацию обо всех государственных программах и льготах, выбрать наиболее подходящие для себя виды поддержки и оформить заявку для их получения.

Подробнее о механизмах работы Центра газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» Евгений НИКИФОРОВ.

- Евгений Александрович, расскажите пожалуйста о работе объединенного Центра «Мой бизнес» в целом, его целях и задачах?

- Центр работает в режиме «одного окна» по следующим направлениям. Гарантийный фонд Приморского края предоставляет поручительства по кредитным договорам для оформления предприятием банковских кредитов, а также для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных закупках. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и ведущих свою деятельность на территории моногородов, Гарантийным фондом предусмотрены специальные льготные продукты.

Центр развития экспорта Приморского края создан для развития экспортного потенциала малого и среднего бизнеса региона, налаживания деловых контактов с зарубежными партнерами и проведения мероприятий, способствующих развитию сотрудничества между российскими и международными компаниями.

Центр поддержки предпринимательства Приморского края оказывает консультационную поддержку (юридическую, бухгалтерскую – любую необходимую для предпринимательской деятельности), проводит конференции и образовательные мероприятия.

Инвестиционное Агентство Приморского края представляет по обращению инвесторов (инициаторов) информацию, связанную с осуществлением инвестиционной деятельности; разрабатывает бизнес-планы инвестиционных проектов и адаптирует их под требования инвестора; оформляет права заявителя на земельный участок для реализации инвестиционного проекта на территории Приморского края; оформляет разрешительную и согласительную документацию, необходимую для реализации инвестиционного проекта.

- Хотелось бы поднять наболевшую тему кредитования МСП. Какая поддержка оказывается бизнесу в этом направлении?

- На сегодняшний день у предпринимателей есть возможность воспользоваться услугами АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и получить льготную кредитную поддержку, в том числе, кредит на сумму от 3 млн до 1 млрд рублей. Данное финансирование может быть использовано для приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, а также для запуска новых проектов. Кроме того, кредит можно взять для пополнения оборотного капитала по льготной ставке – 10,6% для субъектов малого предпринимательства и 9,6% для субъектов среднего предпринимательства.

Еще одним существенным рычагом поддержки МСП можно назвать услугу льготного лизинга. Оборудование предоставляется субъектам индивидуального и малого предпринимательства по ставке 6% годовых для отечественного оборудования и 8% годовых для иностранного оборудования. Сумма финансирования: от 5 млн рублей до 200 млн рублей.

Также, для развития бизнеса АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства прямые гарантии для получения банковских кредитов и позволяет воспользоваться кредитными ресурсами при недостаточности залогового обеспечения.

Для упрощения процедуры подачи заявок на получение льготного кредита разработан портал АИС НГС (smbfin.ru). Ознакомиться с детальной информацией по порядку регистрации и авторизации на портале АИС НГС, а также по формированию и отправке кредитной заявки можно ознакомиться на сайте портала smbfin.ru.

- Расскажите о краевой микрокредитной организации, которая начнет свою работу в Приморском крае буквально через несколько месяцев?

- Краевая микрокредитная организация, как юридическое лицо, уже зарегистрирована администрацией Приморского края. Она станет новой эффективной мерой поддержки МСП Приморья. Предприниматели смогут получить кредит до 5 млн рублей под процент не выше ключевой ставки Центробанка, на данный момент это от 5% до 7% годовых. Мы надеемся, что к июню она заработает полноценно на единой площадке «Мой бизнес» по адресу Тигровая, 7. Кроме того, мы предполагаем, что заявки на кредитование предприниматели смогут подать и удаленно от Владивостока, в тех муниципалитетах, где будут открыты офисы Центра.

- Как раз об этом следующий вопрос: работает ли Центр с компаниями, осуществляющими предпринимательскую деятельность в удаленных уголках Приморского края?

- Если говорить о физическом присутствии, до настоящего времени мы располагались только в столице ДФО, и остальные муниципалитеты охватывали только с точки зрения обучающих мероприятий. Выезжая в другие города, мы силами своих специалистов и сторонних экспертов организовывали различные мероприятия, мастер-классы, семинары, обучающие программы. С этого года Центр расширяет свое присутствие на территории Приморья. Ближайшие офисные подразделения будут открыты в Уссурийске и Находке, и далее - по плану в других городах. К 2021 году мы планируем открыть более 20 филиалов в основных муниципалитетах Приморского края.

- В чем разница между городским и краевым центром поддержки предпринимательства?

- Городской центр изначально создавался за счет средств местного бюджета, и его работа направлена только в рамках предпринимательской деятельности Владивостока. Деятельность же краевого Центра связана с территориальным охватом всего Приморского края. Наша организация четко соответствует условиям приказа №67 Минэкономразвития и финансируется за счет федеральных средств. В приказе «черным по белому» прописаны требования к центру, его характеристики, цели и задачи. Кроме того, мы специализируемся на оказании МСП консультационных услуг, в том числе, с привлечением сторонних экспертов, квалифицированных юристов, финансистов, бухгалтеров, аналитиков и так далее.

Плюс ко всему, именно мы фокусируемся на реализации образовательных программ. При этом в качестве субподрядчиков Центром привлекаются только лицензированные на ведение образовательной деятельности компании. По окончании прохождения той или иной программы предприниматель получает соответствующий сертификат. Хочу подчеркнуть, что финансирование субподрядчиков производится нашим Центром за счет федерального бюджета, бизнес же получает услугу бесплатно. План мероприятий нам согласовывает Минэкономразвития.

Например, Центром организуется ежегодная предпринимательская конференция «Бизнес у моря» (БУМ), которая проходит на базе администрации Приморского края. В этом году в ней приняли участие более 600 предпринимателей, проведено 11 круглых столов.

- Какие планы у вас на текущий год?

- В этом году Центр планирует проведение нескольких значимых конференций, международный форум и до двадцати обучающих мероприятий в месяц. Сейчас повестка на стадии формирования и согласования с Минэкономразвития. С начала апреля мы войдем в активную фазу деятельности. Вся информация будет размещена на соответствующих медийных и информационных порталах.

Досье "Золотого Рога":

«Мой бизнес» - консолидированный краевой институт поддержки малого и среднего предпринимательства Приморья, в который входят Гарантийный фонд Приморского края, Центр развития экспорта Приморского края, Центр поддержки предпринимательства Приморского края, Инвестиционное агентство Приморского края.

Работа проводится совместно с Минэкономразвития РФ в рамках федеральной программы развития предпринимательства. Если коротко, то мы помогаем развивать текущий бизнес, оказываем консультационные и обучающие услуги, содействуем сертификации и аккредитации продукции производства, помогаем подготовиться и выйти на региональные и международные рынки со своей продукцией или услугами.