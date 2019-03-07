Себя показать и других обмануть

Насколько помогают при трудоустройстве столь популярные ныне курсы по подготовке к собеседованию

Ирина - типичный сотрудник, занимающийся саморазвитием. Начиталась блогов модных коучей и решила, что одного опыта и умений для того, чтобы попасть в интересную ей компанию на работу, недостаточно. Записалась на популярные ныне курсы «Как пройти собеседование».

За 3000 рублей в рекрутинговой фирме обещали «помочь выбрать подходящую работу, научить проходить собеседования любой сложности, повысить результативность в работе». За 10 тысяч рублей позволяли любому желающему стать квалифицированным эйчаром, а за 25 тысяч обещали создать в вашей компании корпоративную политику, этику, а на сдачу принести мир и гармонию в коллектив. Ирина заплатила и стала ждать чудесных рецептов трудоустройства вместе с перечнем «ответов на все вопросы рекрутеров».

Рекомендации оказались банальны. За 3 тысячи рублей девушка узнала, что «рекрутер-тоже человек», поняла, что курить, нецензурно выражаться и показывать явную агрессию на собеседовании нельзя. Строго запрещается и играть в телефоне во время диалога, приходить в состоянии похмелья и вспоминать бывших начальников недобрым словом. Зато необходимо широко улыбаться охранникам, кивать рекрутеру и показывать свои навыки.

Не панацея

Цены подобных услуг варьируются от 1,5 до 7 тысяч рублей за консультацию, а желающих научить - все больше и больше. Софья КРАСУЛЯ, руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО объясняет, что это не панацея: «Не всем подходит формат обучения, когда соискатели самостоятельно готовятся к поиску работы, созданию резюме, прохождению собеседования. Именно таким кандидатам комфортнее и эффективнее вариант подготовки с помощью специалиста, когда можно сразу задать вопросы, обсудить страхи. Но сейчас вполне можно подготовиться самостоятельно. В Сети есть достаточное количество материалов о том, как проходить собеседование и с какими трудностями может столкнуться соискатель.

Вопрос подобной подготовки очень актуален для тех, кто давно не искал работу (например, много лет проработал в одной компании), или не искал ее ни разу (студенты, выпускники). Понимание, что ты знаешь принципы поиска работы, что резюме твое правильное, может стать новым поводом для уверенности в себе. Как следствие - более спокойное и грамотное поведение на собеседовании.

Подготовка к собеседованию может сделать сам процесс поиска проще, но не гарантирует 100% трудоустройства. Все навыки кандидата достаточно легко проверяются на собеседовании, собираются рекомендации с предыдущих мест работы. Смысл писать в резюме то, чего не было - отсутствует. Цель любого кандидата - не просто выйти на работу, а найти место, компанию, где получится проработать не два дня, а гораздо дольше. Если рекрутер увидит, что кандидат подготовлен к собеседованию, то это станет «плюсом», а не «минусом» кандидата».

Обман не пройдет

Предприниматели отлично понимают, когда перед ними оказывается человек без необходимых навыков и никакими курсами это не исправить. Они предлагают выполнить тестовые задания и задают вопросы на специализированные темы.

Игнат ЯКУШЕВИЧ, директор торговой компании: «Если человек проходит первое собеседование в своей жизни, то ему вполне может пригодиться такая услуга. Важно понимать, что там не дадут ответы на все вопросы, а скорее, научат нормам поведения. У каждой фирмы свои ключевые моменты, на которых они будут акцентировать внимание. Я часто предлагаю потенциальным сотрудникам решить какую-то ситуацию из своей практики. Если человек не специалист, ему не помогут никакие курсы».

Сергей КОДОЛОВ, учредитель ООО «ВладРемонт» советует начинающим предпринимателям быть готовыми к неприятным сюрпризам: «Собеседование в нашу компанию проходит в два этапа. Первый - это оценка профессиональных навыков в процессе телефонного разговора. Задаешь пару точечных вопросов и понимаешь, насколько этот специалист тебе подходит. При личном собеседовании уже стараешься посмотреть на то, насколько человек адекватен. Ты сразу понимаешь, вольется ли он в коллектив, чего от него ожидать, как будет работать. И потому, никакие готовые ответы не спасут, если человек сам по себе не очень хороший. Ни одному владельцу малого бизнеса такое не нужно. Такие курсы могут помочь устроиться на работу в государственные компании. Там набор ведет рекрутер, которому просто присылают разнарядку. Вот вы сказали найти плотника с определенными характеристиками, он вам его найдет. Им не так важно, какой у него характер и жизненные принципы.

Когда ты только открываешь компанию, то стоит помнить, что первые пять раз ты точно наймешь тех людей, которые могут все разрушить. Первые десять - тех, кого точно уволишь, и только после 20 попытки ты начнешь разбираться в людях».

«Отличный специалист начал воровать…»

Иногда такие соискатели успешно проходят собеседования, и только потом выясняется, что их лукавство выходит боком компании. Федор КАТУПИН, предприниматель: «Гораздо хуже, что эти неграмотные товарищи кочуют из компании в компанию. Иногда я обращаюсь в компанию за услугой, ее оказывает абсолютно неграмотный специалист. Через некоторое время я иду в другую компанию за этой же услугой, а он уже там. Они на собеседовании все такие мотивированные, собранные, жаждущие работать и сворачивать горы. А на деле - то проспал, то заболел, то черепашка умерла. Если и приходит, то большую часть времени просто сидит в соцсетях. Такие работники, может, и испытывают потребность в подобных обучающих курсах. Кочевать-то надо. Только они не задумываются о том, что компания теряет время на их обучение, деньги из-за плохо выполненной работы. Зачем им это, если можно просто пойти дальше».

Игнат Якушевич делится личным опытом: «Это не редкость, ведь все любят деньги и стараются показать свои лучшие стороны. Месяца через три весь запал пропадает и становится уже не так интересно выполнять повседневные задачи. У меня был случай, когда человек, казавшийся на собеседовании отличным специалистом, просто начал обворовывать компанию».

Советы

Подготовьте ответы на часто задаваемые вопросы. Рекрутер поинтересуется у вас: какую пользу вы можете принести компании, каким видите свое развитие в компании в ближайшие годы, о профессиональных достижениях, жизненной философии и негативных чертах характера.

Стоит помнить, что прием на работу - это сделка с обеих сторон, и вы тоже можете задавать вопросы. Хорошо подумайте, что для вас важно выяснить заранее. На собеседовании можно узнать о возможностях карьерного роста и обучения; о том, каким образом измеряется эффективность работы сотрудников; о корпоративной культуре и внутренних правилах.

В день собеседования, перед тем как выйти из дома, убедитесь, что у вас есть верный адрес. Если возможно, заранее ознакомьтесь с дорогой и нужным зданием, чтобы в день интервью не задумываться об этой проблеме. Также важно на всякий случай иметь телефонный номер контактного лица.

Не забудьте резюме. В большинстве случаев в первых вопросах интервьюер коснется вашего резюме. Вы, конечно, и так должны знать его наизусть, но полезно иметь с собой копию.

Выключите мобильный телефон. Это должно быть очевидным, но вы удивитесь, как много людей забывает об этом. Удостоверьтесь, что телефон полностью отключен!

Обращайтесь по имени. Люди нанимают людей, поэтому важно достичь личного контакта с собеседником. Убедитесь, что вы точно знаете имя и его произношение, а для этого внимательно слушайте, как человек представляется.

Выражайте энтузиазм. Многие соискатели попадают в своеобразную ловушку, говоря только о себе и своих достоинствах, но важно помнить, что вы пришли, чтобы попытаться занять определенную должность.

Узнайте, что дальше. В конце интервью собеседник может рассказать о своих последующих шагах; если же этого не случится, спросите его сами, чтобы продемонстрировать энтузиазм и вовлеченность в процесс.

Не забудьте поблагодарить интервьюера. Уходя, попрощайтесь со всеми, с кем виделись, особенно с сотрудниками на ресепшене. Это кажется незначительным, но уже скоро они могут стать вашими коллегами и наверняка поделятся впечатлениями с руководством об очередном кандидате».

Стоит помнить, что подобные обучающие компании не могут воплотить в жизнь все свои обещания. Никто не сможет гарантировать вам ни списка ответов на все вопросы на собеседованиях, ни того, что после этих курсов вы точно получите заветное «теплое» местечко. Все, что они могут вам дать - уверенность в себе и тренировочное собеседование. Стоит ли за это платить - каждый решает сам.

Диана БЕЛАЯ.

МНЕНИЕ

Все есть на сайтах…

Софья Красуля делится общими рекомендациями по успешному прохождению собеседования:

«Для начала, очень важно научиться самопрезентации. Даже на отрезке в 10 собеседований вы увидите перемены: вопросы, которые раньше вызывали ступор, теперь легко трансформируются в ответы. Прежде чем прийти на собеседование, узнайте максимум о той компании, в которую идете: зайдите на сайт компании, посмотрите раздел «О компании» на том же hh.ru. Специалисту по подбору персонала важно знать, что вы точно понимаете, куда желаете устроиться работать, и что ваши цели и цели компании совпадают. Заранее выясните у рекрутера, что вам нужно взять с собой. Возможно, вам потребуется портфолио в распечатанном виде; документы для того, чтобы попасть на территорию работодателя; ноутбук или планшет для выполнения тестового задания. Будет правильно узнать и о дресс-коде, принятом в компании - тем самым вы проявите уважение к потенциальному работодателю».