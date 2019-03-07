Как Гнилой угол становится раем

Неожиданная активность застройщиков преображает район Владивостока, ранее считавшийся одним из худших по привлекательности

Исторически все, что во Владивостоке находилось восточнее района площади Луговая, называлось «Гнилым углом» по причине постоянных туманов и сырости. Только когда эти территории начали осваиваться активнее, и названия нашлись более благозвучные, и природа в этих местах вроде бы подобрела к человеку.

В рейтингах привлекательности восточные районы Владивостока оставались и остаются на последних местах. Но есть фактор, который позволяет многим закрывать глаза на какие-то местные недостатки и ехать жить именно сюда. Долгое время с 64-м и 71-м микрорайонами города по дешевизне жилья соперничали разве что Тихая и Чуркин. Теперь и они стали дороговаты. Наверное, именно поэтому квартиры в новых панельных домах на самом что ни на есть городском отшибе – в домах ЖК «Зеленый угол», построенных ООО «Восточный луч», расхватывались людьми как хлеб в голодные годы. Притом что на восточных территориях сегодня разгорелась серьезная конкурентная битва среди разных застройщиков за симпатии потенциальных покупателей.

Второе дыхание «большой стройки»

Территории 64-71 микрорайонов, где проживает около 70 тыс. человек, в настоящее время переживают «третью волну застройки». Первая волна относилась к ИЖС, когда долгое время здесь развивалась частная малоэтажка. Но теперь от нее остался лишь небольшой островок в распадке между улицами Невельского и Стрелковой. В основном в 80-х «второй волной» здесь шло массовое многоэтажное строительство преимущественно домами из крупнопанельного железобетона. Именно здесь многие владивостокцы, долгими годами томившиеся в очередях на жилье, получали от бывшего социального государства ключи на бесплатные квартиры по определенным нормам в зависимости от количества членов семьи.

В 90-е строительная активность на этой территории упала практически до «нуля». Именно тогда здесь были заброшены недостроенными школа на ул. Черняховского, здание межрайонной поликлиники на ул. Стрелковой, садик на Нейбута и пр. Строительство ушло в центр города, на Эгершельд, Вторую Речку, и казалось, что сюда оно серьезно уже не вернется.

Но вернулось. Тяжело. Со скрипом. И именно капризным жилищным строительством.

К началу третьего этапа в какой-то степени можно отнести строительство с 1997 по 2014 год скандально известного 160-квартирного дома ООО «Примстройинвест» на ул. Нейбута, 81а и еще нескольких объектов. В том числе, введенные в «нулевые» годы МП СПКФ «Владстройзаказчик» 17-этажный и 5-этажный дома. По сути это было «инерционное строительство», когда ненавязчивая потребность в жилье в этом месте оживила некоторые проекты «второй волны».

Настоящий же домостроительный ренессанс восточных районов Владивостока начался в середине 2000-х, когда московский инвестор, ООО «Квартира.Ру», с 16-этажки на ул. Ватутина, 26 дал начало строительству первой очереди жилого комплекса «Фрегат». В дальнейшем это дело успешно в качестве застройщика продолжала столичная компания ООО «Жилстройинвест». В настоящее время ею в этом же районе осуществляется не менее масштабное строительство второй очереди «Фрегата».

Еще одной точкой роста новой волны строительства на этих территориях стал район ул. Черняховского, где компания ООО ИК «Восточные Ворота» в содружестве с МЖСК «Варяг» недавно завершило строительство крупного жилого комплекса «Молодежный». Что характерно, застройщик отмечал, что основными покупателями в этом комплексе были уже коренные «восточники», которым стало тесновато в квартирах, когда-то полученных их семьями на ул. Нейбута, Ватутина и пр.

Кстати, в этом же районе в настоящее время компанией «Регион» ведется строительство еще одного 24-этажного дома, который предполагается ввести в следующем году. Сейчас на этой площадке уже заканчивается коробка здания.

Неким «гвоздем» новой застройки должен стать ЖК «Atmosfera», строительство которого недавно было начато компанией ООО «Регион Строй» на ул. Стрелковой, 18а. Два 24-этажных дома в своем проектном решении продолжат традиции развития малогабаритного жилого фонда гостиничного типа, который придает Владивостоку особый колорит среди крупных российских городов. Первый дом застройщик планирует ввести в конце 2021 года. Но удастся ли – трудно сказать, потому что это строительство, правда высотностью в 19 этажей, планировалось компанией еще в 2010 году…

В настоящее время на этой большой территории есть еще несколько строительных площадок, на которых осуществляются менее значимые проекты. А из крупных проектов еще можно отметить «входной» в этот район и готовящийся к вводу в эксплуатацию крупный ТЦ «Ладыгина», который уже скоро окажется удобным для многих «восточников», привычно «вырывающихся» в другие районы города на машинах по трассе на Баляева.





Депрессивный район на глазах становится современным и комфортным.

С претензией на «городской рай»

Относительно недавно третья волна застройки восточного района захлестнула девственный и в основном еще не вырубленный от деревьев «Зеленый угол». К его освоению проектировщики и строители готовились еще в советское время. Однако в дальнейшем эти планы оказались отложены примерно на тридцать лет.

Притом что время от времени по застройке территории Зеленого угла возникали проектные предложения, застройщиков, которые бы решались рискнуть туда войти, не находилось. А вот дирекцию авторынка «Зеленый угол» власти города хронически предупреждали, что вот-вот здесь начнется большое строительство, и рынок надо будет убирать.

Реальное же строительство на этой территории началось всего несколько лет назад, когда компания ООО «Восточный луч» решила построить первую очередь своего ЖК «Зеленый угол» на месте обанкроченного и снесенного тепличного комбината. Быстро возведенные несколько панельных десятиэтажек общей жилой площадью около 35 000 кв. метров, оказались удачны по реализации. Демпинг на дорогом владивостокском рынке новостроя в соответствии с программой «Жилье для российской семьи» по 35 тыс. рублей за «квадрат» позволил быстро распродать квартиры первого дома, а два следующих активно раскупались и без программы. Уже заметно дороже, чем в первом доме, но много дешевле, чем новое жилье в других районах города.

Относительно недавно компания приступила к строительству второй очереди ЖК «Зеленый угол», предусматривающей ввод 242 тыс. кв. метров жилья. А в более отдаленной перспективе предполагается и третья очередь на 169,4 тыс. кв. метров. В целом, еще на 15-16 тыс. жителей.

Насколько активно эти планы будут осуществляться, пока трудно предположить. Хотя очень настораживает, что застройщик в настоящее время сильно отвлекся от развития этого района в пользу другого – Снеговой пади, где ему поручено продолжить застройку скандального микрорайона «Д», ставшего многообъектным долгостроем с обманутыми дольщиками по программе «ЖРС». Рядом с микрорайоном-долгостроем выделена земля и под строительство примерно такого же по объемам своего фирменного микрорайона компании «Восточный луч».

Но уже ясно, что это отвлечение «Восточного луча» на другие проекты может легко перекрыться другими застройщиками, которым тоже интересен восточный район. В конце минувшего года к строительству в Зеленом угле нового ЖК «Зеленый бульвар» приступила компания ООО «РКСК», являющаяся «дочерью» гонконгской корпорации «АО ТОН». В ее планах - уже в марте 2020 года ввести первый из трех 25-этажный дом комплекса. При этом застройщик заявил, что продавать «квадрат» будет всего за 49 тысяч рублей, то есть по довольно привлекательной цене, когда другие уверяют, что строить дешевле 60 тысяч рублей за «квадрат» во Владивостоке уже невозможно.

В отношении полной комплексной застройки Зеленого угла конечные сроки застройщиками пока не декларируются, но высокую насыщенность ее необходимыми социальными и иными объектами они обещают уже сейчас. Какое же время новоселам придется потерпеть, пока не озвучивается. Правда, уже к концу этого года обещается сделать детский садик.

Перспективы не за горами?

Пожалуй, особенно актуально для этого района Владивостока развитие нормальных транспортных связей с другими его территориями.

Основную нагрузку по этим связям несет дорога с выходом на Баляева. Есть неудобные и малопропускные выезды в район пл. Луговой и ул. Фадеева. Причем технически как-то улучшить их пропускную способность сложно, да и, возможно, нелогично, потому что более интенсивные потоки могут сразу же упереться в пробки.

Сейчас большие надежды в «развязывании транспортного узла» восточных микрорайонов связываются со строительством четырехполосной развязки в районе Зеленого угла, которая должна обеспечить транспортное сообщение его с объездной трассой Седанка – б. Патрокл. На прошедшем в январе аукционе право на проектирование этого объекта завоевала компания ООО «Доринжиниринг» из Якутска. К июню проект должен быть готов, и уже в следующем году планируется начать строительство, которое должно пройти в два этапа. Сколько оно займет времени, пока не ясно.

Надо отметить, что для Восточного района очень актуально и осуществление строительства большой луговской развязки, о строительстве которой в начале 90-х УКС города вел переговоры с китайскими компаниями. Одна из «веток» уже запроектированной и отправленной «на полку» развязки уходила в сторону восточного района, и могла служить для связи его и с Чуркиным, и с Центром, а через автотоннель – от пл. Луговой до Третьей Рабочей. Строительства этой развязки, не смотря на появившийся Золотой мост, по-прежнему остается актуальным, но о ней в настоящее время почему-то не вспоминают.

Стоит напомнить, что в период обсуждения строительства объездной трассы Седанка – б. Патрокл одним из вариантов ее прохождения предусматривалась прокладка ее прямо через Зеленый угол. Однако потом было решено, что эта идея не очень удачна, поскольку в этом случае дорога пойдет по относительно освоенным городским территориям, и трасса из скоростной объездной, по которой из аэропорта на о. Русский можно добраться всего за полчаса, быстро превратится в городскую, гасящую скорость до черепашьей. Естественно, в перспективе, после насаживания на эту трассу дополнительных примыканий, в период проведения крупных международных встреч на о. Русском гости города смогут разделять в пробках участь его жителей.

Чтобы этого не было, вероятно, надо вернуться к отвергнутому варианту, который предполагал строительство дороги от ул. Выселковой через новый путепровод через долину Первой речки в сторону Зеленого угла с выходом ее в район б. Тихой и б. Патрокл. Надо понимать, что такое строительство построенная обходная дорога не перечеркивала, а только отдаляла. Но как его не отдаляй, однажды надо будет построить.

Конечно, в первую очередь важно сделать так, чтобы горожане, запертые сегодня в «Зеленом углу», могли просто выезжать из своего квартала. Сейчас состояние дороги, которая ведет к их домам по ул. Зеленый бульвар, просто аховое. Есть в этом районе серьезные проблемы и с другими проездами, с парковками, с местами для спорта и отдыха и пр.

Что еще беспокойно – при решении проблем восточного района пока не рассматриваются общие вопросы для его развития в увязке с перспективным строительством соседнего жилого района «Уссурийский». Известно, что часть его в районе бухты Щитовой уже имеется в проекте, и к его осуществлению артемовская Инвестиционно-строительная группа «Строинвест» уже собиралась приступать. И только запрет на это строительство со стороны Минобороны, из пользования которого должны были выводиться земли, не позволило застройщику начать возведение уже имеющегося на бумаге нового микрорайона на берегу Уссурийского залива.

Автодорога ждет лучших времен

К общим актуальным проблемам для развития восточных районов Владивостока относится и расширение и спрямление дороги вдоль Уссурийского залива. Об этом серьезный разговор был еще в преддверии работ по объектам саммита АТЭС 2012 года. Однако программа дорожного строительства к тому форуму была переполнена другими важными для города объектами, и реконструкция была отложена.

К сожалению, приходится констатировать, что работы по этой дороге, ведшиеся в прошлом году, ограничились только хорошим ремонтом, но не реконструкцией и повышением категории трассы. То есть и эта проблема, решение которой очень важно для Владивостока, в ближайшие годы решаться не будет.

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