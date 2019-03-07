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Без земли домовитые
АО «ДОМ.РФ» имеет возможность полностью закрыть потребности в земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) многодетных семей Владивостока. По закону о предоставлении многодетным семьям участков под ИЖС, они выдаются бесплатно. Как отметил заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис ФИЛИППОВ, за последние два года этой структурой АО по всей стране было передано порядка 30 тыс. земельных участков под строительство жилья для нужд многодетных семей.
«ДОМ.РФ» уже много лет продает и передает участки под строительство жилья во Владивостоке. Известно, что в первом полугодии 2019 года этой структурой намечено провести очередные земельные аукционы, на которых вновь будут разыграны участки в дальневосточной столице.
В частности, будут разыграны около 253,5 га на острове Русском в кутовой части бухты Новик под строительство жилья и соответствующей инфраструктуры. Эти участки примыкают к строящемуся с поддержкой «ДОМ.РФ» поселку работников ДВФУ и ученых ДВО РАН ЖСК «Остров».
В прошлом эти участки уже выставлялись на аукционы, но потенциальные застройщики не проявили желания к приобретению хлопотных по условиям строительства гектаров. Нет гарантий, что этот интерес проявится и в ходе новых аукционов. Этих участков было бы достаточно, чтобы практически вдвое сократить очередь многодетных семей Владивостока, нуждающихся в предоставлении участков под ИЖС. Для того же, чтобы ликвидировать очередь по Владивостоку полностью, «ДОМ.РФ» может передать городу также участки в районе «Золотой долины», где ранее предполагалось построить новый большой жилой район Владивостока, но коммерческие застройщики за последние семь лет так и не смогли развернуть массового строительства.
Как сообщили в АО «ДОМ.РФ», помимо названных участков на о. Русском на предстоящих земельных аукционах по Владивостоку будут также выставлены на продажу 12,8 га на о. Русском в районе Приморского океанариума – под «оперативное управление государственным имуществом», участок 4,3 га в Центре города на сопке Орлиное гнездо – под зону парков, скверов и бульваров, 1,5 га в районе ул. Сабанеева – под многоэтажные дома, часть земельного участка площадью около 15 га по ул. Гражданской под кадастровым номером 25:28:050037:889 – под обеспечение научной деятельности, часть земельного участка 25:28:050053:86 площадью 0,64 га в военном городке в районе 13-го километра – под соответствующую деятельность, около 2,3 га в районе Золотой долины в п. Трудовом – под строительство жилья эконом-класса, и десятки гектаров под строительство различных объектов на территории микрорайона «Патрокл».
Если аукционы окажутся безрезультатны, то АО «ДОМ.РФ» имеет возможность бесплатной передачи неликвида субъекту РФ под несколько видов назначения. На эти земли помимо многодетных семей могут также рассчитывать жилищно-строительные кооперативы, деятельность которых нацелена на обеспечение жильем социальных категорий граждан, учителей, врачей и деятелей искусства. Они могут использоваться под строительство субъектами РФ объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры – детских садов, школ, дорог. И – для решения проблем обманутых дольщиков.
Известно, что в ноябре минувшего года «ДОМ.РФ» было обещано уступить администрации края в районе микрорайна «Патрокл» около 30 участков под строительство жилья для приморских обманутых дольщиков, но подтверждения о передаче этих участков пока не было.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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