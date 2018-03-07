Братья Ананьевы теряют активы в Приморье

Началось все с угольного терминала

Структуры бывших владельцев Промсвязьбанка братьев АНАНЬЕВЫХ прощаются с активами в Приморском крае. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», подконтрольное братьям ООО «Русская Лесная Группа» (РЛГ, Иркутск) продаст свою долю в АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» (специализируется на перевалке угля) материнскому АО «Приморский завод» за 57 млн рублей. Кроме того, суд арестовал принадлежащие кипрскому офшору Nordan Limited акции находящегося в процессе банкротства АО «Горно-химическая компания «Бор».

ООО «Русская Лесная Группа» в настоящее время владеет 24,94% акций АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод», остальные 75,06% принадлежат материнскому АО «Приморский завод».

Досье "Золотого Рога": «Русская Лесная Группа» управляет российскими активами лесопромышленного холдинга Russian Timber Group Limited, включая предприятия по заготовке и обработке леса в Амурской и Иркутской областях. В сентябре 2015 года Промсвязьбанк приобрел контроль над РЛГ путем заключения опционных соглашений. В дальнейшем 100% капитала ООО «РЛГ» было передано офшору «Джастон Холдингс Лтд» (Британские Виргинские острова).

«Приморский завод» - продолжатель традиций известного на Дальнем Востоке Приморского судоремонтного завода (ПСРЗ), - говорится на сайте предприятия. За свою историю предприятие переживало разные периоды - и периоды подъема, и этапы экономического спада. За 60 лет существования наше предприятие предоставило рабочие места 30-ти тысячам жителей Находки, для которых завод стал школой профессионального роста. В настоящее время «Приморский завод» - по-прежнему одно из крупных предприятий Находки. Он объединяет несколько дочерних компаний, специализирующихся в разных сферах деятельности. Но основным видом бизнеса был и остается судоремонт. «Судоремонтный комплекс-ПЗ» - это визитная карточка «Приморского завода», поэтому совет директоров уделяет особое внимание сохранению и развитию этого бизнеса. На территории завода успешно развивается и работает другое дочернее предприятие - «Порт Восточные ворота – Приморский завод». Для деятельности порта переоборудованы сотни квадратных метров причалов, подкрановых путей, построены новые складские помещения».

В настоящее время почти 60% акций АО «Приморский завод» принадлежит трем представителям семьи ЗАВАРЗИНЫХ, в том числе 22% владеет гендиректор компании Николай ЗАВАРЗИН.

Досье "Золотого Рога": АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» - универсальный морской порт с ежегодным грузооборотом 600-700 тыс. тонн. Предприятие расположено по берегам незамерзающей бухты Находка, занимает площадь более 52 тыс. кв. м. На территории порта действую два закрытых склада общей площадью 8,9 тыс. кв. м.

Пыльный след

АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» год назад попало в список «пылящих» неспециализированных угольных терминалов Находки.

По итогам проверки Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора уже приостанавливало эксплуатацию устройств по сортировке и очистке угля, используемых при перевалке угля через мощности АО «Порт Восточные ворота - Приморский завод».

Административное расследование в отношении АО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» сотрудники Росприроднадзора провели после многочисленных обращений граждан, должностных лиц и общественных организаций о загрязнении воздуха в городе Находка угольной пылью.

По выявленным фактам в отношении юридического и должностного лица АО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ.

Как отмечалось в сообщении, предприятие уже неоднократно привлекалось к административной ответственности по аналогичным статьям, однако никаких выводов сделано не было.

«Поэтому было принято решение временно запретить деятельность предприятия в части приостановления эксплуатации устройств по сортировке и очистке угля. Материалы дела переданы в Находкинский городской суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности предприятия в части производства погрузо-разгрузочных работ при перевалке угля в порту Находка на срок до 90 суток», - пояснял Росприроднадзор.

«Бор» завис в офшорах

На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы принял дополнительные обеспечительные меры в деле по иску Промсвязьбанка на сумму около 60 млрд рублей к нидерландской Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы контролировали Промсвязьбанк, и еще девяти иностранным компаниям.

Суд наложил арест на принадлежащие Promsvyaz Capital стопроцентные доли в компаниях «Премиумсвязь», «Промсвязьрегион» и «Регионинвест».

Кроме того, суд арестовал принадлежащие кипрскому офшору Nordan Limited 12 008 акций АО «Горно-химическая компания «Бор» номинальной стоимостью более 12 млн рублей, учитываемых на счете депо в Промсвязьбанке.

«Суд считает, что непринятие данных обеспечительных мер может затруднить исполнение итогового судебного акта по настоящему делу, поскольку отчуждение ответчиками имущественных активов, в случае непринятия испрашиваемых обеспечительных мер, при удовлетворении заявленных исковых требований, будет напрямую препятствовать восстановлению возможно нарушенного права истца», - говорится в определении суда.

Промсвязьбанк в этом иске требует признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые акционеры банка продали самому банку 14 декабря 2017 года - за день до объявления о санации Промсвязьбанка и введения в него временной администрации. По словам представителя банка, сделки были совершены в нарушение закона при неравноценном встречном удовлетворении.

Досье "Золотого Рога": Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Горно-химическая компания «Бор» по иску ООО «Фининвест» (Москва) в связи с непогашенной задолженностью, а в ноябре 2015 года - признал предприятие несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Андрей БЕРСЕНЕВ. В дальнейшем процедура внешнего управления трижды продлевалась, последний раз - до мая 2018 года.

На базе активов «Бора» было создано ООО «Дальнегорский ГОК» (Дальнегорск). Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», во время декабрьского визита на ГОК врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО сопровождали представители госкорпорации «Ростех», одна из структур которой может выкупить предприятие у московского ООО «Радамант».

«Будем менять частного собственника, нужен государственный контроль. Нынешнему хозяину позвоню сегодня. 16 тысяч рублей зарплата – это просто копейки. Приеду еще и (вице-премьеру) Юрию Петровичу ТРУТНЕВУ доложу. Разберемся. Все знают, что здесь стратегический запас (боропродукции – Прим авт.). Он должен быть правильно оценен, и людской ресурс сохранен. Считаю, что мы на правильном пути. Когда здесь будет госструктура, мы (власти) сможем помогать. Производство, я посмотрел, у вас хорошее, будущее за ним есть. Необходимо только поменять капиталистов, которые выжимают из ГОКа деньги. То, что делает собственник как хозяин, - неправильно, совсем не развивает производство. Я удивлен, что, имея такой рентабельный продукт, совсем не развиваетесь. Пока одно сырье продаете за бесценок, а можно ведь делать конечный продукт, тогда и себестоимость другая будет», - сказал Андрей Тарасенко.

В настоящее время ГОК около 90% своей продукции отгружает на экспорт, однако, из-за сложностей процедур при отгрузке продукции на экспорт через морской терминал Рудная Пристань в порту Ольга предприятие вынуждено снижать мощности.

Юрий РОГОВ.