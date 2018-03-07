Альфа-Банк предоставил "Примтеплоэнерго" 1 млрд рублей

Альфа-Банк предоставил финансирование крупнейшей теплоснабжающей организации Приморского края КГУП «Примтеплоэнерго» в размере 1 млрд рублей. Привлеченные средства были направлены на рефинансирование его текущих обязательств.



Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в январе АО «Альфа-Банк» было признано победителем электронного аукциона на право заключения контракта по оказанию финансовых услуг предприятию в виде открытой возобновляемой кредитной линии в размере 1 млрд рублей сроком на 2 года. Обеспечением по кредиту выступает государственная гарантия администрации Приморского края.



«Одной из стратегических целей Альфа-Банка является развитие партнерских отношений с инфраструктурными компаниями на территории присутствия банка. В рамках установленного лимита на администрацию Приморского края в размере 5 млрд рублей, мы готовы оказать полноценную финансовую поддержку и обеспечить качественное банковское сопровождение компаниям, отвечающим за энергобезопасность и жизнедеятельность региона», - отметил директор Регионального центра «Тихоокеанский» Альфа-Банка Юрий ШЕЙКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.