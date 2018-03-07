"Мы вовсе не хотим отделяться от мужчин"

Председатель Комитета по женскому предпринимательству Приморского края Лариса Бутенко развеяла слухи и опасения сильной половины человечества

Вокруг деятельности Комитета по женскому предпринимательству Приморского края развиваются целые дискуссии: мужчины спорят, зачем женщинам отдельное сообщество, а также пытаются разобраться, чем же женский бизнес отличается от мужского.

К 8 марта руководитель женской бизнес-организации Лариса БУТЕНКО пообщалась с корреспондентом «Золотого Рога» и развеяла все слухи и опасения сильной половины человечества.

- Почему в Приморье нужна организация, которая курирует женский бизнес? Это «отделение» или все-таки «объединение»?

- Часто приходится объяснять людям, которые порой упрекают нас чуть ли не в радикальном феминизме, что цель Комитета по женскому предпринимательству - вовсе не отделение от основной бизнес-среды, или от мужчин. Хотелось бы сделать акцент: мы объединяем женщин для более продуктивного сотрудничества, для совместного выявления и решения проблем, мешающих женщинам в Приморье вести бизнес, для их развития внутри предпринимательства. Мы также учим их основам ведения бизнеса и внушаем уверенность в своих силах. Наша задача - обеспечить женщинам максимально легкий вход на рынок, увеличить их долю в предпринимательстве, повысить выживаемость предприятий, а не противопоставить их мужчинам.

- Чем же женский бизнес отличается от мужского?

- Разве что тем, что руководитель предприятия в нем - женщина. Есть, конечно, некоторые нюансы, требующие отдельного внимания. К примеру, многие из женщин-руководителей - мамы, и это накладывает на них дополнительную ответственность. Наша задача при этом - показать женщинам, как можно совмещать материнство и бизнес, а главное - доказать, что это возможно.

- Когда вы начали работу в Приморье, как здесь обстояли дела с женским бизнесом?

- Мы - не первые в России. Подобные организации работают в стране уже два десятилетия, а наш Комитет сравнительно молод и начал работу только в 2015 году на базе такой организации, как «Опора России». Тогда Владимир Путин дал распоряжение увеличить количество предприятий малого и среднего бизнеса, чтобы поднять экономику страны. В том числе, появилась задача развивать женское предпринимательство, ведь женщины-руководители - это потенциал, который стоит раскрывать. Сравните только: по результатам опроса 84% женщин в России, и в Приморье их примерно столько же, положительно относятся к бизнесу и хотели бы им заниматься, и только 30% из этих опрошенных - реально ведут бизнес.

- Можно ли сказать, что сегодня женщина-предприниматель в Приморье - это норма? Как воспринимается этот образ обществом?

- Женщины нашего края всегда отличались более высокой предпринимательской активностью, чем женщины в других регионах. С чем это связано? Сложно сказать. Но женщины всегда высоко ценят поддержку семьи в своих начинаниях. Им нужно, чтобы близкие позитивно относились к их деятельности, и в Приморье с этим отлично: мы получаем сильную поддержку от семей, так что на вопрос «поддерживает ли вас семья», 80% женщин-предпринимателей в Приморье ответили «да». Это отражается на результатах: к примеру, среди руководителей ИП (индивидуальных предприятий) региона 48% - женщины. Фактически - гендерный баланс. Кроме того, любопытны и такие данные статистики: Россия уже третий год занимает первое место в Международном рейтинге стран с наибольшим количеством женщин-руководителей предприятий, при этом в рейтинге стран с благоприятными условиями для ведения женского бизнеса Россия занимает только 56 место. Это говорит о том, что наши женщины обладают высокими управленческими компетенциями, но бизнес-среда в стране не готова реализовать этот потенциал.

- Каким бизнесом женщины занимаются в Приморье?

- Конечно же, они привыкли идти в тот бизнес, который для них понятен и знаком. Это услуги по уходу и воспитанию детей, общественное питание, текстиль, дизайн, сфера красоты, и так далее. Наша задача развернуть их потенциал и в другие сферы. Объяснить, например, что, может быть, не стоит открывать тысяча сто первый салон красоты (ведь этот спрос хорошо удовлетворен в городе), а посмотреть в сторону IT, производства, цифровых технологий.

- Есть ли в Приморье особые инструменты материальной поддержки женского бизнеса, и нужны ли они?

- Каких-то грандиозных инструментов в этом плане нет. Разве что, в Банке МСП в Приморье в числе кредитных продуктов есть кредит, который обойдется женщинам на 1% дешевле, чем мужчинам. Однако взять его очень сложно. Это не про малый бизнес, это скорее про средние и большие проекты. Конечно же, вспомогательные продукты нужны, и не только материальные. В этом плане мы берем пример с Ульяновской области: это единственная область в России, где есть микрофинансовые организации, выдающие женщинам-бизнесменам кредиты до 3 млн рублей всего под 3-5%. Здесь сильна и имиджевая поддержка женского бизнеса: регион внедряет своих женщин в качестве спикеров на различных бизнес-форумах. К примеру, недавно мы слушали историю успеха от женщины-предпринимателя из Ульяновска на бизнес-форуме в Сочи. Здесь также действует льготная очередь в детские сады для женщин-предпринимателей с их детьми.

- Далеко ли Приморью до Ульяновска?

- В Приморье такой поддержки женщинам пока что не оказывают, но мы, безусловно, будем добиваться этого. К примеру, за последние два года нам удалось внедрить обучающую программу для мам-предпринимателей: мамы обучаются в течение пяти дней, за которые успевают составить бизнес-планы для своих проектов. В конце обучения проходит конкурс на присвоение гранта. В прошлом году эта сумма составляла 200 тыс. рублей, в этом году - 100 000. Небольшие деньги, однако мотивация подтолкнула маму-победительницу уволиться с работы по найму и открыть собственное предприятие по уходу за больными, то есть патронажную службу, которая уже успешно работает. Хочу заметить, что женщины очень активны в социальном предпринимательстве: 90% руководителей такого бизнеса в России - женщины.

- Во Владивостоке уверенно развивается феминистское движение. Как относитесь к феминизму вообще и, в частности, к тому, что делают активистки этого движения?

- Не могу назвать себя 100% феминисткой. Наш комитет тоже не ставит целью пропаганду феминистских идей: мы любим мужчин, любим, когда нам дарят подарки и оказывают знаки внимания. Но я, конечно, вижу, что роль женщины в России и в мире меняется, и это естественный процесс, а вовсе не достижение активистов феминизма. Это замечательно, что научный прогресс освободил женщинам больше времени, которое можно потратить на свою самореализацию, в том числе через бизнес. К тому же, это движение - двухстороннее: мужчины тоже стали больше времени уделять детям и дому, и такое избавление от гендерных стереотипов в обществе я также считаю положительным. Однако агрессивные методы борьбы с еще не изжившими своё стереотипами лично я - не одобряю. Например, вместо того, чтобы устраивать скандалы в социальных сетях по поводу сексистской и пропагандирующей домашнее насилие рекламы, было бы полезнее, на мой взгляд, учить юных девушек и рассказывать им, как вести себя при столкновении с домашним насилием, куда идти и как этому противостоять. Замечаю, что многое в феминизме делается ради «хайпа», а не для реальной пользы.

- Скоро 8 марта - Международный женский день. Что бы вы пожелали женщинам Приморья в этот праздник?

- Я желаю им красоты вокруг и во всем: красоты мира, проектов, которые они реализуют. Ведь главное, чтобы им нравилось то, что они делают, будь то бизнес или уход за домом - нужно получать удовольствие от этого. Желаю женщинам также быть смелее, осуществляя свои мечты, воплощая проекты и желания. Желаю, чтобы была эта возможность - воплощать. Желаю верной команды, любящих супругов, а главное - чтобы дети были здоровы. Кроме того, хотелось бы пожелать эдакого «законодательного штиля» - не только женщинам, но и мужчинам, то есть - всем предпринимателям. Потому что мы, если честно, не успеваем за нормотворчеством в нашей стране. Мы чаще читаем о новых законах и правилах, чем успеваем их внедрять. Кроме того, желаю женщинам-бизнесменам, чтобы их клиенты были богатыми, ведь любой бизнес расцветает при высокой покупательской способности. Таким образом, я желаю всем достатка и развития.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Есть ли какие-то особенные проблемы, мешающие женщинам в Приморье вести бизнес?

- Препятствия, с которыми сталкиваются на практике женщины-предприниматели и мужчины-предприниматели, абсолютно одинаковы. В первую очередь, это нехватка средств для стартапов, отсутствие в крае дешевых кредитных продуктов для бизнеса. Кстати, стоит отметить, что женщины в России реже мужчин берут кредиты под бизнес и успешнее их выплачивают. Дамы предпочитают начинать бизнес, как говорится, «по средствам». Они не занимают много денег и находят возможности там, где мужчины могут даже не искать. Например, активнее используют связи и знакомства. Если у кого-то из знакомых есть свободное помещение, они не постесняются обратиться за помощью. Иными словами, они не боятся рассказывать о своем деле, привлекать к нему единомышленников.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.