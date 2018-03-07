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Tele2 призывает жителей Приморья дарить полезные подарки

07 Марта 2018, 13:40 | Приморье

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил в Приморском крае акцию «Подарки без промаха». Клиенты компании могут получить чехол и защитное стекло при покупке LTE-смартфонов в фирменных салонах связи Tele2.

В Tele2 уверены, что подарки должны быть полезными и служить долго. Поэтому в преддверии праздников компания проводит акцию: покупатели LTE-смартфонов Tele2 получат в подарок чехол и защитное стекло. Смартфоны выполнены в лаконичном стиле и доступны в черном и белом цветах. Гаджеты работают на базе ОС Android 6.0, имеют слоты для двух SIM-карт, оснащены мощными четырехъядерными процессорами и двумя камерами. Предложение действует до 11 марта в салонах связи Tele2 Приморского края по следующим адресам.

Tele2 также предлагает абонентам пройти тест на сайте celebration.tele2.ru. Размещая его результаты в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» с хештегом #НеДаритеЕрунду, участники могут намекнуть друзьям о подарке мечты.

Напомним, что компания активно строит сети скоростного мобильного интернета 4G. Во втором квартале текущего года оператор запускает услуги мобильного интернета в Приморье. В тестовом режиме технология 4G уже доступна на о. Русском и в некоторых районах Владивостока, а также жителям Уссурийска, Арсеньева, Артема, Большого Камня, Дальнегорска, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Фокино, крупных населенных пунктов Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Черниговского, Спасского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского районов. В 2018 году на Востоке России оператор также запускает сети 4G в Бурятии, на Сахалине, на Камчатке и в Магаданской области.

Чтобы воспользоваться мобильным интернетом в стандарте четвертого поколения, абоненту необходимо иметь смартфон и SIM-карту с поддержкой технологии LTE/4G. Проверить, позволяет ли SIM-карта использовать 4G, можно с помощью USSD-команды *156#.  Заменить ее можно в любом центре обслуживания абонентов Tele2. А если телефон не поддерживает технологию, то оператор предлагает современные и функциональные LTE-смартфоны по доступным ценам.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«В канун праздников мы задумываемся о том, что подарить родным и друзьям. Tele2 и здесь подошла к решению вопроса нестандартно, в стиле «других правил». Мы предлагаем нашим приморским абонентам дарить полезные функциональные подарки. Приходите в фирменные салоны Tele2 или участвуйте в онлайн-тестировании, чтобы вдохновиться идеями для оригинальных и неизбитых вариантов поздравления близких людей».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: праздник  tele2  связь 



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