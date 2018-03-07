Муниципалитетам не хватает экономической базы

На минувшей неделе во Владивостоке состоялась дискуссия на тему «Единое Приморье - сильное Приморье», участниками которой стали бывшие и действующие главы муниципалитетов края, депутаты разных уровней, эксперты-политологи.

Участники разговора пришли к выводу, что проведенная в последние годы реформа местного самоуправления позволила оптимизировать структуру власти в большинстве муниципалитетов, но не способствовала созданию экономической базы для их устойчивого развития.

Участники диалога констатировали, что многие городские и сельские поселения Приморья пока не могут сформировать «бюджетов развития», а на уровне региона ситуацию зачастую выровнять не удается.

- Сейчас, чтобы построить детсад или школу в муниципалитете, создана система софинансирования. Предположим, надо отремонтировать 10 км дороги, но 2 км оплачиваешь сам, а на остальные 8км даст край, - привел пример депутат Законодательного Собрания, экс-мэр Арсеньева Владимир БЕСПАЛОВ. - Нормальная схема, но она удовлетворяет тех, у кого есть свободные деньги или довольно большой бюджет, когда можно с апреля по ноябрь аккумулировать деньги, а потом взять кредит, а потом его загасить. Только десятая часть муниципальных образований имеет такую возможность.

С мнением о том, что вопрос бюджетной наполняемости и бюджетной обеспеченности является основным для развития муниципальных образований, согласился заместитель главы краевого центра Игорь ТКАЧЕНКО.

- На сегодняшний день бюджет Владивостока второй или третий год - это не бюджет развития, каким он был. Сейчас это бюджет функционирования. Мы фактически содержим ту или иную инфраструктуру, какая есть, в том состоянии, в каком она есть. Это главная проблема, - отметил замглавы Владивостока.

- Для муниципалитетов почти всегда оставалась болезненной тема экономики. В рамках последней реформы были перераспределены полномочия и между районами и поселениями. В связи с изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации с 2015 года в части нормативов зачисления налогов в бюджеты сельских поселений, налоговый потенциал территорий снизился в несколько раз, - напомнила политолог Ольга КИШАКОВСКАЯ. - Это привело к ряду негативных последствий: сокращение численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета сельских поселений. Именно с этим связан запущенный в начале 2015 года процесс объединения сельских поселений в ряде районов Приморья.

Депутат Госдумы РФ по округу №63, экс-мэр Артема Владимир НОВИКОВ затронул не менее важную тему - подготовку управленческих кадров для муниципальных образований.

- Мы уже предлагали и предыдущему руководству края на постоянной основе сделать обучение руководителей высшего уровня. Потому что институты и университеты - они де-факто глав городов и территорий не обучают. Они уже в процессе самоуправления ими становятся, ну а в дальнейшем, в сфере действующего законодательства, им уже нужны курсы повышения квалификации, - отметил Владимир Новиков. - А кому-то - курсы «вхождения в должность», когда только избрался. Одно дело, даже если выборный процесс, ты участвуешь и умеешь говорить, убеждать, но, когда ты приходишь, ты сталкиваешься с совершенно другими вопросами.

Евгений СИДОРОВ.