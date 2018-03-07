Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Муниципалитетам не хватает экономической базы
На минувшей неделе во Владивостоке состоялась дискуссия на тему «Единое Приморье - сильное Приморье», участниками которой стали бывшие и действующие главы муниципалитетов края, депутаты разных уровней, эксперты-политологи.
Участники разговора пришли к выводу, что проведенная в последние годы реформа местного самоуправления позволила оптимизировать структуру власти в большинстве муниципалитетов, но не способствовала созданию экономической базы для их устойчивого развития.
Участники диалога констатировали, что многие городские и сельские поселения Приморья пока не могут сформировать «бюджетов развития», а на уровне региона ситуацию зачастую выровнять не удается.
- Сейчас, чтобы построить детсад или школу в муниципалитете, создана система софинансирования. Предположим, надо отремонтировать 10 км дороги, но 2 км оплачиваешь сам, а на остальные 8км даст край, - привел пример депутат Законодательного Собрания, экс-мэр Арсеньева Владимир БЕСПАЛОВ. - Нормальная схема, но она удовлетворяет тех, у кого есть свободные деньги или довольно большой бюджет, когда можно с апреля по ноябрь аккумулировать деньги, а потом взять кредит, а потом его загасить. Только десятая часть муниципальных образований имеет такую возможность.
С мнением о том, что вопрос бюджетной наполняемости и бюджетной обеспеченности является основным для развития муниципальных образований, согласился заместитель главы краевого центра Игорь ТКАЧЕНКО.
- На сегодняшний день бюджет Владивостока второй или третий год - это не бюджет развития, каким он был. Сейчас это бюджет функционирования. Мы фактически содержим ту или иную инфраструктуру, какая есть, в том состоянии, в каком она есть. Это главная проблема, - отметил замглавы Владивостока.
- Для муниципалитетов почти всегда оставалась болезненной тема экономики. В рамках последней реформы были перераспределены полномочия и между районами и поселениями. В связи с изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации с 2015 года в части нормативов зачисления налогов в бюджеты сельских поселений, налоговый потенциал территорий снизился в несколько раз, - напомнила политолог Ольга КИШАКОВСКАЯ. - Это привело к ряду негативных последствий: сокращение численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета сельских поселений. Именно с этим связан запущенный в начале 2015 года процесс объединения сельских поселений в ряде районов Приморья.
Депутат Госдумы РФ по округу №63, экс-мэр Артема Владимир НОВИКОВ затронул не менее важную тему - подготовку управленческих кадров для муниципальных образований.
- Мы уже предлагали и предыдущему руководству края на постоянной основе сделать обучение руководителей высшего уровня. Потому что институты и университеты - они де-факто глав городов и территорий не обучают. Они уже в процессе самоуправления ими становятся, ну а в дальнейшем, в сфере действующего законодательства, им уже нужны курсы повышения квалификации, - отметил Владимир Новиков. - А кому-то - курсы «вхождения в должность», когда только избрался. Одно дело, даже если выборный процесс, ты участвуешь и умеешь говорить, убеждать, но, когда ты приходишь, ты сталкиваешься с совершенно другими вопросами.
Евгений СИДОРОВ.
Новости тематики
- Братья Ананьевы теряют активы в Приморье
- Уголь уходит за границу. Населенных пунктов
- "Мы вовсе не хотим отделяться от мужчин"
- Муниципалитетам не хватает экономической базы
- Готовятся законы для улучшения условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке
- Спор о столице Дальнего Востока вновь обострился
- Быть мамой и бизнес-вумен - возможно!
- Нефтегазовая отрасль поворачивает на Восток
- Бизнесу на Дальнем Востоке могут предоставить кредиты под 1 процент годовых
- Минвостокразвития и Банк России будут развивать финансовый рынок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Братья Ананьевы теряют активы в Приморье
- Уголь уходит за границу. Населенных пунктов
- Альфа-Банк предоставил "Примтеплоэнерго" 1 млрд рублей
- Банки проглотят "быстрозаймы"
- "Мы вовсе не хотим отделяться от мужчин"
- Tele2 призывает жителей Приморья дарить полезные подарки
- Муниципалитетам не хватает экономической базы
- Такие "Хаятты" нужны самому
- Готовятся законы для улучшения условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке
- Рыбаки просят амнистию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правый руль вновь готовится к запрету
- Ужесточение правил техосмотра сильно ударит по владельцам "праворулек"
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- В скандальном криминальном деле, прогремевшем на весь мир, фигурирует Владивосток
- Поток уезжающих с Дальнего Востока стремительно нарастает
- Путин показал миру новую "кузькину мать", и не одну
- Захват без переворота
- Минвостокразвития и Банк России будут развивать финансовый рынок на Дальнем Востоке
- В Приморье построят мост через пограничную реку с Китаем
- Бизнесу на Дальнем Востоке могут предоставить кредиты под 1 процент годовых