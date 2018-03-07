Такие "Хаятты" нужны самому

Мастерок от Трутнева едва не застрял между кирпичами приморской власти

В ближайшие недели администрации Приморья предстоит решить дилемму, связанную с владивостокскими «Хаяттами». С одной стороны, необходимо найти работающую схему, позволяющую в обозримый срок достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы одну из гостиниц. А кроме того, сделать так, чтобы эта схема не потребовала дополнительного финансирования из бюджета Приморского края - Заксобрание региона на неделе дало понять, что голосовать за новый транш на достройку отелей больше не будет.

Очередную публичную дискуссию о способах достройки «Хаяттов» во Владивостоке вызвало намерение администрации Приморья зарезервировать в бюджете 0,6 млрд рублей - в качестве госгарантии оператору стройки, АО «Наш дом - Приморье», со сроком гашения в 2019 году. Краевой парламент, прежде исправно голосовавший за выделение миллиардов на пятизвездные отели (а позже - за предоставление госгарантии в 1,2 млрд рублей строящему их ОАО «Наш дом - Приморье») усомнился в целесообразности переноса остатка госгарантии НДП (0,6 млрд рублей) с 2017 на 2018 год.

Парламент меняет мнение

При рассмотрении корректировки бюджета профильным комитетом ЗС ПК представителям исполнительной власти пришлось выслушать упреки в частом и «ускоренном» (сразу в трех чтениях - прим. автора) принятии бюджетных корректировок. Причем замечания озвучили вовсе не коммунисты, а авторитетные представители фракции «Единая Россия». Также депутатами был поднят вопрос о том, чтобы корректировка рассматривалась не одним, а двумя комитетами ЗС ПК: бюджетным (как обычно) и экономическим, поскольку речь-де идет о собственности краевого предприятия.

- Это болезненное, трудное решение о выделении госгарантии 1,2 млрд рублей было принято еще при предыдущем губернаторе. Сейчас просто идет уточнение по срокам гарантии, - напомнила депутатам заместитель нынешнего главы региона Татьяна КАЗАНЦЕВА.

Стоит напомнить, что весной 2017 года в своем ежегодном отчете тогдашний губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ обосновал необходимость предоставления госгарантии НДП как единственную возможность достроить хотя бы один «Хаятт» - на Корабельной набережной Владивостока. Незадолго до этого Контрольно-счетная палата Приморского края сочла нецелесообразными дальнейшие капитальные вложения за счет средств краевого бюджета в уставный капитал НДП, а прокурор Приморья Сергей БЕССЧАСНЫЙ назвал участие бюджета края в строительстве гостиниц «Хаятт» во Владивостоке «неоправданным риском».

«Будем ли мы выходить к депутатам с просьбой о гарантии? Да, будем. Потому что кредит по-другому НДП никто не даст. Гостиница в нынешнем виде стоит одних денег, а запущенная как бизнес, который можно посчитать - других денег. По нашим оценкам, мы достроенную гостиницу продадим дороже и дополнительные затраты сможем окупить», - отметил Миклушевский.

Сказано - сделано. В мае 2017 года лояльный экс-главе края депутатский корпус одобрил выделение 1,2 млрд рублей в качестве госгарантии АО «Наш дом - Приморье», хотя парламентарии все же высказали сомнения в том, что компания сама сможет рассчитаться по кредиту, который планировалось взять на достройку отеля на Корабельной набережной.

Досье "Золотого Рога": Согласно принятой в мае 2017 года редакции краевого бюджета, в расходной части бюджетов 2018 и 2019 годов «замораживались» по 600 млн рублей, которых регион лишился бы в случае, если НДП не рассчитается по новому кредиту. Однако новый кредит «Наш дом» пока не взял, что позволило половину зарезервированной в бюджете суммы (0,6 млрд рублей) предусмотреть в качестве госгарантии КГУП «Примтеплоэнерго», необходимой для срочной закупки топлива.

Оставшиеся 0,6 млрд рублей предполагалось оставить в виде госгарантии АО «Наш дом - Приморье» - на сей раз со сроком погашения не в 2018-ом, а в 2019 году. Но именно этот пункт почему-то вызвал возражения депутатов. Настрой парламентариев изменился только после личной встречи с врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО, который пообещал, что госгарантия предусмотрена не для нужд НДП, а на всякий случай - вроде того, что случился в конце 2017 года с «Примтеплоэнерго».

- Перед утверждением бюджета в новой редакции происходит многоэтапное, сложное согласование проекта с Минфином. Поэтому 600 млн рублей госгарантии, ранее предусмотренных в бюджете, остались как запас, - уточнил председатель профильного комитета ЗС ПК Галуст АХОЯН. По словам депутата, несмотря на наличие в бюджете-2018 гарантии для НДП, общество не сможет ей воспользоваться без согласования с руководством региона.

Что нам стоит отель построить?

Несмотря на достигнутый компромисс по поводу госгарантии, по-прежнему открыт вопрос о сроках завершения строительства владивостокских «Хаяттов», а также о механизме финансирования этого процесса и перспективах возвращения в бюджет Приморья хотя бы части средств, уже вложенных в гостиницы. Куратор строительной отрасли, вице-губернатор Алексей НЕМКОВ, отвечая на вопросы депутатов при обсуждении правок в бюджет-2018, сообщил, что сегодня НДП тратит средства в основном на заработную плату, выплаты по ранее взятому кредиту, складские запасы, аренду земли.

- Это те позиции, которые нужны каждый день, - отметил Алексей Немков.

По словам Немкова, «самая рабочая» версия достройки гостиниц на сегодняшний день - это заключение концессионного соглашения. В роли инвестора, уточнил вице-губернатор, может выступить холдинг «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, либо японские компании. Концессионное соглашение позволит больше не тратить бюджетных средств, кроме того, предполагается включить в текст соглашения обязательство концессионера погасить «тело» кредита, взятого НДП в Сбербанке несколько лет назад.

Второй вариант - чисто инвестиционное соглашение. Третий вариант - возврат к продаже отеля на мысе Бурном, но «по корректной стоимости, позволяющей достроить вторую гостиницу». Немков оговорился, что этот вариант, тем не менее, пока не находит поддержки у врио губернатора. Поэтому он «самый отдаленный».

- Прежняя цена была некорректна. Поэтому Андрей Владимирович Тарасенко остановил эти торги, - отметил Алексей Немков. - Сегодня мы оцениваем номинальную стоимость гостиницы, без учета кредита и прочих обременений, в 4,3 млрд рублей. Это была бы корректная цена продажи.

Досье "Золотой Рог": Недостроенная гостиница Hyatt на мысе Бурном была впервые выставлена на продажу в июле 2016 года за 8,5 млрд рублей. Аукцион должен был пройти по «голландской» схеме - начальную цену можно было снижать с шагом в 50 млн рублей вплоть до отметки в 5,95 млрд рублей. Сроки аукциона продлевались четыре раза из-за отсутствия поданных заявок, а в январе 2017 года он был отменен. Летом 2017 года гостиницу вновь попытались продать, но уже по «английской» схеме - со стартовой ценой в 4,1 млрд и последующими шагами на повышение. Этот аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, и повторные торги должны были вновь пройти по «голландской» схеме, предусматривающей снижение цены вплоть до 2,9 млрд рублей. Но в октябре 2017 года, после смены главы региона, «Хаятт» на Бурном был снят с продажи. «Назначенный уровень ее минимальной цены не устраивает Приморский край», - прокомментировал Василий УСОЛЬЦЕВ, занимавший тогда пост первого вице-губернатора Приморья. В свою очередь, «Русский аукционный дом», который занимался организацией несостоявшихся торгов, после их отмены оценил реальную стоимость объекта в 2,3 млрд рублей.

Впрочем, минусы есть и у варианта концессии. Во-первых, опыта реализации таких соглашений в Приморье практически нет, признал Алексей Немков. Во-вторых, концессионер получит не один, а сразу два недостроенных объекта, что само по себе редкий прецедент. Наконец, сам договор концессии также предстоит согласовать с краевыми депутатами.

По словам вице-губернатора, в ближайшие дни будет готово заключение госэкспертизы по отелю на Корабельной набережной, что станет отправной точкой для формирования «твердой» цены этого объекта. Кроме того, завершается инвентаризация запасов материалов и оборудования для недостроенных отелей. Это десятки тысяч наименований, уточнил Немков, хотя некоторые вещи «исчерпали свой срок хранения». Инвентаризация необходима для того, чтобы начать реализацию того, что не будет применяться при достройке объектов вследствие изменения первоначального проекта. Вырученные средства должны пойти на текущие расходы «Нашего дома - Приморье».

Александр САЛКОВ.