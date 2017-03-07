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Сбербанк хочет обанкротить одну из крупнейших бункеровочных компаний Приморья

07 Марта 2017, 19:35 | Приморье

Группа «Транзит-ДВ» попала под банковский прессинг

Арбитражный суд Приморского края 4 апреля проведет заседание по проверке обоснованности заявления Сбербанка о банкротстве ЗАО «Востокбункер» (входит в группу компаний «Транзит-ДВ», Приморский край).

Это не первая претензия крупнейшего банка страны к ГК «Транзит-ДВ», структура которой претендовала на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток.

В частности, Арбитражный суд Приморского края пока оставил без движения иск Сбербанка к ООО «Группа «Транзит-ДВ» (управляющая компания группы). Объем претензий кредитного учреждения к компании составляет 3,962 млрд рублей.

К 17 марта заявителю необходимо представить суду документы, подтверждающие обязательство, из которого возникло требование к должнику.

Кроме того, иски о признании банкротами компаний, входящих в группу, - ЗАО «Востокбункер», ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» и ООО «Северо-Восточное морское пароходство» (СВМП) - 6 марта подало ООО «Акрос» (Владивосток). Дата судебного разбирательства еще не определена.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», основным кредитором «Транзит-ДВ» является не Сбербанк, а банк ВТБ. Но с этим банком, владельцам группы, похоже удалось договориться мирным путем.

Досье «Золотого Рога»: Группа «Транзит-ДВ» - холдинговая компания, оказывающая услуги на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, угля, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. Группа включает в себя 10 компаний, основными из которых являются «Группа «Транзит-ДВ», ТД «Транзит-ДВ», СВМП и «Востокбункер». Группа имеет в собственности третий по величине в Приморском крае нефтеналивной терминал, через который проходит около 40% жидкого топлива для отправки в северные регионы. Около 65% доходов группа получает за счет операций бункеровки судов мазутом и оптовой торговли нефтепродуктами. «Востокбункер» специализируется на перевалке нефтепродуктов в морском порту Славянка (Хасанский район Приморья).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: "транзит-дв"  суд  банк  банкротство  иск 



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