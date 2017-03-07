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Более 5 тыс. смартфонов Tele2 Mini приобрели жители Приморья
Гаджет Tele2 Mini стал самым популярным в 2016 году среди брендированных смартфонов Тele2 в салонах связи Приморского края, сообщили газете «Золотой Рог» в филиале альтернативного оператора мобильной связи Тele2.
Жители Приморского края за год приобрели более 5 тыс. телефонов этой модели. Доля продаж Tele2 Mini составляет 77%, второе место занимает Tele2 Midi – 15%, на третьем месте новый гаджет Tele2 Maxi.
Как объясняет коммерческий директор приморского филиала Tele2 Людмила КАЛАШНИКОВА, смартфоны Tele2 совмещают в себе все необходимые функции для общения в соцсетях, активного пользования интернетом и даже для работы. Стоимость аппарата Tele2 Mini всего 2 490 рублей. Смартфон выполнен в стильном дизайне и работает под управлением операционной системы Android 5.1. Он оснащен двухъядерным процессором MediaTek 1,3 ГГц, имеет слот для двух SIM-карт и встроенную память объемом 4 Гб, которую можно расширить до 32 Гб с помощью карты microSD. Две камеры позволяют использовать смартфон как для общения в социальных сетях, так и для видеозвонков. Для удобства абонентов дополнительно в устройстве предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV и «Мой Tele2».
Линейку собственных смартфонов Tele2 начала развивать в регионе в марте 2016 года. Первым в продажу поступило устройство Tele2 Mini, в августе покупателям стали доступны смартфоны Tele2 Midi, а в декабре оператор представил Tele2 Maxi. Все смартфоны Tele2 отличаются высоким качеством, доступной ценой, которая действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг.
Напоминаем, Приморский филиал Тele2 активно поддержал XIII Бизнес-Премию Приморского края «Компания года и Менеджер года».
Сергей КУЗЬМИН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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