На Дальнем Востоке звонки уходят в Wi-Fi

Сотовые операторы в поисках замещения продолжают гонку технологий на Дальнем Востоке

Операторы сотовой связи развивают в России сервис Wi-Fi Calling, позволяющий абонентам пользоваться голосовыми услугами связи оператора в любой доступной Wi-Fi-сети по домашним тарифам, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) планирует в 2018 году запустить в коммерческую эксплуатацию технологии передачи голосового трафика по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling) и LTE (VoLTE) во всех регионах присутствия. Уже в 2017 году Wi-Fi Calling и VoLTE МТС появятся в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Владивостоке. МТС рассчитывает, что технология VoLTE в перспективе поможет разгрузить сети 3G, освободив эти частоты для рефарминга и запуска на них LTE-сетей.

В настоящее время технологии Calling и VoLTE доступны только абонентам МТС в Москве и Московской области. Wi-Fi Calling была запущена в эксплуатацию в ноябре прошлого года и на данный момент доступна только на одной модели смартфонов Samsung. В течение 2017 года эту функцию будут поддерживать большинство массовых производителей телефонов - Asus, Alcatel, HTC, Sony, ZTE, LeEco, а также новые модели Samsung, сообщил вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь ЛАЦАНИЧ. Кроме того, МТС ведет переговоры с Apple об активации функционала.

Досье "Золотого Рога": Wi-Fi Calling позволяет совершать голосовой и видеовызовы, а также обмениваться текстовыми сообщениями по базовой сети мобильного оператора через подключение к любой Wi-Fi-сети. Технология дает возможность принимать и совершать звонки в помещениях, где сигнал оставляет желать лучшего, - в подвалах, магазинах и торговых центрах, в поездах дальнего следования и в метро. То же самое касается густонаселенных городских районов, где сигнал внутри помещения часто оставляет желать лучшего. Отметим, что в роуминге звонки по Wi-Fi оплачиваются абонентами МТС по домашним тарифам. Таким образом, находясь в командировке или на отдыхе за рубежом, в гостинице, где есть Wi-Fi, возможно совершать и принимать звонки, как если бы абонент находился в домашнем регионе.

Принципиальное отличие Wi-Fi Calling от существующих сервисов IP-телефонии (Skype, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и пр.) заключается в том, что вызов осуществляется по базовой сети мобильного оператора и является обыкновенным телефонным вызовом с мобильного номера абонента. В случае Wi-Fi Calling роутер Wi-Fi выполняет роль базовой станции мобильного оператора, вызов осуществляется с помощью мобильной сети оператора, а разговор возможен между абонентами любых операторов и без специально установленного приложения.

В случае с применением Wi-Fi Calling есть одно существенное «но»: оператор не имеет отношения к точке доступа, установленной пользователем, а значит, именно от работы Wi-Fi-сети будет зависеть качество голосовых услуг, которые он предоставляет. Сложности могут быть вызваны помехами от соседней точки доступа, высокой загруженностью сети или большим радиусом действия роутера.

Tele2 еще в ноябре прошлого года запустила в коммерческую эксплуатацию сервис «Wi-Fi-звонки», который позволяет абонентам компании совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять sms по тарифам домашнего региона даже при нахождении в международном роуминге. Но эта услуга пока доступна только абонентам оператора из Москвы. Чтобы воспользоваться новым сервисом, абоненту необходимо скачать приложение «Wi-Fi-звонки». Это позволит звонить на любые мобильные и не мобильные номера, телефоны, начинающиеся на 8-800, а также отправлять и принимать sms. При этом вызываемому абоненту устанавливать приложение необязательно.

«МегаФон» и «ВымпелКом» запустили VoLTE в опытную эксплуатацию еще в августе 2015 года, а вот запуск Wi-Fi Calling планируют, скорее всего, на этот год. При этом у «МегаФона» есть собственное приложение для Wi-Fi-звонков E-Motion, которое работает со всеми моделями смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Чемпионский размах

Отметим, что ПАО «МегаФон» будет оказывать услуги связи для нужд FIFA на объектах Кубка Конфедерации FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Заявки на участие в конкурсе подавали «МегаФон» и консорциум в составе ПАО «Ростелеком» и ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), однако предложение консорциума не было допущено к конкурсу, поскольку компании не предоставили в полном объеме необходимые документы.

В итоге «Ростехом» было принято решение признать «МегаФон» единственным поставщиком услуг по предоставлению инфраструктуры на мобильную и фиксированную связь для мирового футбольного форума. За исполнение контракта оператор получит 4,25 млрд рублей, что на 0,8% меньше начальной (максимальной) цены.

Оператор обеспечит строительство, подготовку и эксплуатацию технической телекоммуникационной инфраструктуры на всех объектах, где будут проводиться спортивные мероприятия (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург).

«Мегафон» предоставит на всех спортивных объектах магистральные каналы связи с неограниченным лимитом, услуги сети передачи данных, доступ в интернет, ISDN (цифровая сеть с интегрированными услугами), защиту от DoS/DDoS-атак, обслуживание локальной сети (ЛВС) для организации фиксированной, мобильной и телематической связи.

В рамках договора также предусмотрено обеспечение оборудованием для биллинга, взаимодействия и контроля доступа на стадионах, проверки аккредитуемых лиц и создания специальной службы техподдержки для оперативного приема обращений.

Оказание услуг по предоставлению инфраструктуры должно быть завершено до конца ноября 2018 года. По требованиям FIFA, Россия к 2017 году должна обеспечить сотовой связью на стадионах и в городах чемпионата мира 220 тыс. потребителей, к 2018 году - 700 тыс.

По окончании договора «МегаФон» планирует использовать созданную инфраструктуру для повышения качества связи и создания более комфортных условий для общения внутри сети.

Базовые станции растут как грибы

ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») на прошлой неделе объявили о завершении установки 1,3 тыс. базовых станций в рамках проекта совместного строительства и эксплуатации сетей (RAN-Sharing) LTE в 10 регионах России. Затраты на установку и эксплуатацию были разделены между двумя компаниями, что позволило операторам вдвое сократить капитальные затраты на развитие сети LTE. Сети были построены в «технейтральном» диапазоне 1800 МГц. Срок совместного использования оборудования рассчитан на 7 лет с возможностью продления.

«ВымпелКом» активно использует механизм RAN-sharing как средство снижения капитальных затрат. В декабре 2014 года оператор и МТС заключили семилетнее соглашение о совместном строительстве и эксплуатации LTE-сетей в 36 регионах РФ. В августе прошлого года «ВымпелКом» заключил аналогичное соглашение на 27 регионов с Tele2.

Досье "Золотого Рога": Количество базовых станций мобильной связи стандарта LTE и последующих его модификаций в 2016 году в РФ увеличилось на 54,4% - до 111,519 тыс., следует из данных Роскомнадзора. На базовые станции LTE приходится 20,7% от общего количества базовых станций мобильной связи всех стандартов. Доля базовых станций GSM составляет 43,9%, 3G - 34,6%. Больше всего базовых станций LTE установлено в Центральном федеральном округе (40,93 тыс.), меньше всего - на Дальнем Востоке (4,935 тыс.). Лидером по количеству введенных в эксплуатацию базовых станций является «МегаФон» (175,7 тысячи, доля - 32,6%). На втором месте - МТС, в сети которого действует 139,63 тыс. базовых станций (25,9% от общего числа базовых станций в РФ). Tele2 в минувшем году обогнала «ВымпелКом» по числу базовых станций - 102,722 тыс. (19,1% от общего числа по РФ) против 102,016 тыс. базовых станций (18,9%) соответственно.

Подводная ВОЛС стала общедоступной

ПАО «Ростелеком» в Камчатском крае предоставило ресурсы на магистральной оптической линии связи операторам российской «большой тройки» («МегаФон», МТС и «ВымпелКом»). Возможность увеличения спектра телеком-сервисов, требующих высоких скоростей передачи данных, появилась благодаря строительству подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин - Магадан - Камчатка (ПВОЛС).

«Мы продолжаем свой курс на устранение цифрового неравенства, особенно в отдаленных регионах. «Ростелеком» - это, прежде всего, магистральный оператор. Поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы в первую очередь предоставлять каналы связи всей телекоммуникационной отрасли. Это даст импульс развитию новой, умной цифровой экономики в регионе», - сказал вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ.

Он уточнил, что переход операторов на магистральную оптическую линию значительно повысит качество и скорость мобильной передачи данных на Камчатке.

«МегаФон» на Камчатке уже перевел магистральный канал со спутниковой трансмиссии на подводную ВОЛС, что позволит оператору запустить в регионе сеть 4G/LTE со скоростями до 100 Мбит/с.

«В последние годы мы видим огромную востребованность наших клиентов в мобильном интернете. Мобильным интернетом сегодня пользуется больше 50% абонентов нашей компании в регионе. Но до сегодняшнего дня связь на Камчатке была возможна только через спутник - а это невысокое качество и очень низкая скорость передачи данных. С подключением к оптоволокну скорость мобильного интернета вырастает во много раз. В ближайшее время мы запустим здесь сеть 4G/LTE со скоростями до 100 Мбит/с. Это выводит пользовательский опыт мобильного доступа в интернет на качественно новый уровень», - сказала директор Камчатского регионального отделения «МегаФона» Анна БЕЛКИНА.

Досье "Золотого Рога": «Ростелеком» в октябре 2016 года завершил работы по реализации проекта ПВОЛС Сахалин - Магадан - Камчатка, и линия была запущена в коммерческую эксплуатацию. Ее общая протяженность составила около 1,7 тыс. км. Максимальная пропускная способность линии - до 8 Тбит/с.

Преимущества работы на ВОЛС уже оценили и в МТС.

«Переход на ПВОЛС позволил дать телекоммуникациям на полуострове новый толчок к развитию. Работа по обеспечению жителей Камчатки скоростным интернетом шла в МТС с 2015 года. Тогда мы стали первым оператором, запустившим сеть LTE в регионе. С этого дня, мы продолжали планомерно развивать высокоскоростную сеть за счет установки новых базовых станций в разных районах города, а также модернизации уже существующего оборудования. Все это делалось для того, чтобы к приходу ПВОЛС наша сеть была полностью готова к переходу на новый стандарт связи, и мы могли сразу же предоставить к ней доступ для большего числа наших абонентов. Так, на сегодняшний день, сеть LTE доступна для жителей Петропавловск-Камчатского, но, мы не собираемся останавливаться на достигнутом, до конца 2017 года планируем увеличить количество базовых станций стандарта 4G в три раза на всей территории края», – рассказал директор МТС в Камчатском крае Сергей ЕГОШИН.

Олег КЛИМЕНКО.