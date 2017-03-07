Добро пожаловать в подземелья владивостокских фортов

Владивосток богат подземными сооружениями, которые в советское время активно использовались. Штатскому на эти объекты, конечно же, доступа не было, но подземные лабиринты могут стать объектом исследования туристов. Например, форты Владивостокской крепости – комплекса уникальных долговременных оборонительных сооружений, построенного в конце XIX - начале XX века, пишет Делоая газета "Золотой Рог".

Туристам предлагается экскурсия в форт №4 Владивостокской крепости (Императора Александра I Благословенного), и проходит она в форме познавательного похода. Форт №4 отличается от других фортов крепости проекта 1910 года наличием массивного бетонного бруствера, напоминающего южноамериканские ступенчатые пирамиды, а также тоннельных казарм, в которых до недавнего времени располагался узел связи командного пункта Тихоокеанского флота.

Форт сооружен на вершине горы Проценко, с фронта и флангов обнесен оборонительным рвом, выбитым в скале. Был рассчитан на роту пехоты, четыре противоштурмовые пушки, четыре 3-дюймовые скорострельные пушки, пулемёт и тринадцать 57-мм скорострельных пушек на капонирных лафетах.

Помимо знакомства с архитектурными особенностями форта как внутри, так и снаружи, туристов ждут незабываемые панорамы города и рисунка сопок. Поскольку объект расположен в центре Седанкинского хребта, в ясную погоду с вершины горы Проценко открываются великолепные виды.

Продолжительность экскурсии на форт №4 - 6 часов вместе с дорогой к форту и обратно, а также с короткой остановкой. Туристам рекомендуют надевать походную обувь и одежду и морально подготовиться к тому, что все это может испачкаться. В холодное время года не стоит забывать и о теплой одежде: на вершине сопок сохраняется снег и дует ледяной ветер.

На время экскурсии гиды выдают фонарики, обеспечивают доставку туристов микроавтобусами, а по особой заявке – даже переводчиков (английский, японский, китайский, немецкий).

Наталья КОМИССАРОВА.