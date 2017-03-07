Морскому мусору нашли применение

В рамках начинающегося Года экологии в Приморье прошла апробацию практика использования морских отходов в качестве сырья для изготовления различных художественных поделок.

Надо отметить, что в ходе экологических чисток побережья от мусора только в районе Владивостока за одну акцию собираются тонны мусора, чуждого природе и требующего утилизации. Но, оказывается, из него можно изготавливать интересные вещи.

Мастер-классы для школьников по такому применению морских отходов были проведены под эгидой департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края совместно с компанией ООО «Экоинвестпроект». На мастер-классах ребята изготовили множество поделок из сырья, собранного в минувшем году в ходе экологических акций в рамках проекта «Океан без границ».

Помимо изготовления поделок, во время мастер-классов были прочитаны познавательные лекции, проведены обсуждения проблем экологии, их участники получили от организаторов грамоты и памятные подарки.

Виктор КУДИНОВ.