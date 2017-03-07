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Ограничения рубок сохранят основной приморский медонос
Липовый мед - чистый природный продукт, которым особенно славится Приморье. Но рубки леса постоянно сокращают базу основного медоноса - липового леса. Заготовки липовой древесины лесорубами, к сожалению, идут с опережением посадок этой ценной породы дерева.
Ученые и общественность края уже давно настаивают на запрете лесозаготовок липы. Надо отметить, что их обеспокоенность нашла и живой отклик во власти. Так, осенью прошлого года в Министерство природных ресурсов России поступило обращение о запрете промышленных рубок липы за подписью четырёх дальневосточных губернаторов.
И еще в октябре минувшего года губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписал распоряжение по внесению изменений в «Лесной план Приморского края на 2009-2018 годы», которые резко сократили в крае зоны промышленной рубки липы.
В настоящее время в Минприроды завершается работа над документом «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается». Принятие его в ближайшее время в еще большей степени защитит приморские широколиственные леса с высоким присутствием в нем липы.
По данным пресс-службы администрации Приморского края, запрет промышленных рубок коснется трех видов липы - амурской, маньчжурской и Таке. Незначительная заготовка их древесины возможна будет только при санитарных рубках леса. При этом предлагается использовать возможности по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, восстанавливающих запасы липы в приморской тайге.
Виктор КУДИНОВ.
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