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Роман Титков: Страна живет, когда работают заводы
Президент Конгресса промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье» - регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Роман ТИТКОВ, будучи директором завода «Дальприбор», не скрывает своих предпочтений к реальной экономике:
- Бизнес-Премия «Компания года и Менеджер года» стала своеобразным финальным аккордом прошедшего года. Года, когда индекс промышленного производства в Приморском крае вновь снизился. И вы это, наверняка, увидите в ТОП-25, который отбирается по эффективности бизнеса – приросту выручки и прибыли. В ТОП-2016 почти нет промышленников. А для меня аксиома – страна живет, когда работают заводы. С этой точки зрения я и голосую в Бизнес-Премии. Искренне радуюсь за тех, кто в этих непростых условиях смог добиться успеха. Но хотелось бы, чтобы рост и прибыль зависели не от сиюминутной конъюнктуры рынка, а были стабильными.
Знаковым считаю первое интервью нового министра экономического развития РФ в начале года. Максим ОРЕШКИН заявил о важности стратегии в бизнесе: «Бизнес совершенно справедливо говорит, что экономическая неопределенность - одна из главных причин, по которой компании откладывают инвестиции, решают повременить с расширением объемов производства, с движением вперед. Поэтому главный акцент для экономических властей в краткосрочной перспективе - это возвращение определенности». Подпишусь под его словами, что «и население, и бизнес должны понимать, в каких условиях они будут жить не только завтра, но и через год, пять, 10 лет. Чем больше будет понимания будущего, тем более смелым станет бизнес в принятии решений об инвестициях, создании новых производств».
Если новый министр в сотрудничестве с профессиональными сообществами РСПП, ТПП, другими деловыми объединениями сделают практические шаги в заявленном направлении, это послужит импульсом в развитии территорий. В нашем регионе таким импульсом должны стать режимы Свободного порта Владивосток, ТОРов, особенно для нового развивающегося бизнеса. Хотелось бы, чтобы законы были прямого действия. Вспомните, как много удалось сделать во Владивостоке благодаря Закону об АТЭС. И сегодня мы видим в полуфинале нашей Бизнес-Премии предприятия, которые появились на территории Приморья благодаря новой стратегии России – повороту на Восток.
Потому сегодня я полон оптимизма и хотел поделиться им с участниками нынешней Бизнес-Премии. Будет праздник и на нашей улице!
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