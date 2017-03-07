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Василий Усольцев: Не выживать, а перестраиваться нацеливает нас этот конкурс
Василий Усольцев, первый вице-губернатор Приморского края, председатель Оргкомитета XIII Бизнес-Премии Приморского края:
- За 13 лет Краевая Бизнес-Премия «Компания года и Менеджер года» стала надежной платформой власти и бизнеса в выстраивании отношений открытости и доверия, объединении усилий по развитию территории Приморского края. И не только власти, но и населения, инвесторов. Это и стало одной из целей конкурса.
Создание условий, которые позволят инвестору активно развиваться и расширять свой бизнес, – основная задача органов исполнительной власти региона. Инвестор идет туда, где есть свобода, гарантия сохранения инвестиций и цивилизованная инфраструктура. Участники Бизнес-Премии своими успешными практиками демонстрируют это наглядно. А мы, организаторы, публично обобщаем лучший опыт. Не случайно в конце 2016 года Приморский край вошел в ТОП-5 национального рейтинга инвестиционно привлекательных регионов.
Показателен нынешний полуфинал Бизнес-Премии, в котором появились резиденты Свободного порта Владивосток (СПВ) и ТОРов. Это наглядно демонстрирует, что инвесторам, в том числе иностранным, интересна новая экономическая политика. Они готовы осуществлять свои проекты в Приморском крае, как правило, в партнерстве с региональным бизнесом. На сегодняшний день резидентами СПВ являются 133 компании с объемом инвестиций по проектам на общую сумму более 220 млрд рублей. На сегодняшний день резидентами трех приморских ТОР являются уже 32 резидента: 18 в ТОР «Надеждинская», семь в ТОР «Михайловский» и еще семь на площадке ТОРа «Большой Камень». Общий объем заявленных инвестиций составляет порядка 210 млрд рублей. По итогам реализации всех этих проектов планируется создание более 30 тысяч новых рабочих мест. А это основа для расширения регионального бизнеса.
За 13 лет проведения Бизнес-Премии мы не раз наблюдали, как «засветившаяся» в конкурсе компания получала новый импульс к развитию, партнеров-инвесторов для роста. Более того, конкурс определяет наиболее эффективных менеджеров Приморского края, способных взять на себя ответственность за результаты работы трудовых коллективов. В конечном итоге именно от их профессионализма, деловых и личностных качеств зависят модернизация и структурные изменения экономики Приморского края, ее конкурентоспособность и инновационный характер, создание высокопроизводительных рабочих мест и продвижение регионального бренда на международные рынки. Приморье давно славится качеством «человеческого капитала». И я уверен, что мы вновь увидим такие компании и топ-менеджеров в финале Краевой Бизнес-Премии по итогам 2016 года.
Пожелаю успеха участникам Бизнес-Премии.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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