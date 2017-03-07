Начинается голосование за лидеров Приморской Бизнес-Премии

7 марта начинается голосование в полуфинале XIII Бизнес-Премии Приморского края. В газете «Золотой Рог» опубликованы списки реальных претендентов на победу в четырех номинациях конкурса: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес». Любой житель Приморья может голосовать за свою компанию или менеджера, «кликнув» на сайте Премии www.DV-rating.ru. Членам Экспертного совета направлены персональные бюллетени.

Вот уже 13 лет ежегодная Бизнес-Премия Приморского края, организаторами которой являются Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог», выявляет самые успешные компании минувшего года среди предприятий крупного и среднего бизнеса. Не секрет, что 200 крупнейших компаний региона – участников конкурса являются своеобразным экономическим хребтом приморской экономики для ее подъема и социальной стабильности края. Кому из них в 2016 году сопутствовал успех, мы видим в опубликованных списках. И это заявка на победу. Кто из них станет лауреатом - теперь зависит от 50 экспертов и народного голосования.

Напомним, отбор номинантов ТОП-25 ведется по финансово-экономическим показателям РСБУ, потому полуфинал Бизнес-Премии – показательный срез ситуации в экономике и на рынке края. Нынешний состав участников полуфинала конкурса демонстрирует устойчивые тренды в экономическом развитии региона и подтверждает, что кризис мотивировал производителей к реструктуризации бизнес-моделей и отраслей. Как и ожидалось, в этом году в номинациях Премии широко представлены аграрно-промышленные предприятия и транспортно-логистические компании. Вновь успех вернулся к ретейлу, ведь торговый капитал в Приморье издавно стал одним из главных инвесторов в развитие новых производств края. А в номинации «Развивающийся бизнес», как всегда, дебютируют новые имена, которые открывают инновационные ниши бизнеса и реальное производство.

Раз засветившаяся в Бизнес-Премии компания получает дополнительный импульс к развитию – деловую репутацию. Как показывает практика, многие из компаний, получив признание среди коллег и земляков в родном крае, шагнули далеко за его пределы и сегодня стали субъектами федерального и международного рынка. В последние годы появился еще один тренд: среди номинантов региональной Премии все больше становится представителей федеральных корпораций. Их инвестиции создают реальные современные производства, которые быстро входят в элиту регионального бизнеса. Сегодня они представлены как серьезные претенденты на победу. А все имена победителей и лауреатов будут вписаны в деловую летопись Приморья.

Так, среди победителей в разные годы были «Новая телефонная компания», ДВМП, «Дальсвязь», «Владхлеб», «Михайловский бройлер», ТМК, ХК «Зеленые листья», «Технохолдинг «Сумотори», «Соллерс-ДВ», ААК «Прогресс», «Восточный порт» и ИК «МИГ». Кто-то из них претерпел реорганизацию, кто-то сошел с дистанции, но они оставили свой след в истории развития регионального бизнеса Приморья.

Не случайно, родившись как общественная инициатива приморского бизнеса, конкурс «Компания года и Менеджер года» получил широкую поддержку в деловой среде региона.

«Бизнес-Премия является тем общественным институтом, который не только отмечает лидеров, чьи достижения служат развитию Дальнего Востока, но и задает вектор созидательного предпринимательства, направленный на улучшение бизнес-климата в регионе. И в этом наши цели соответствуют целям и задачам Премии», - объясняет востребованность площадки президент Дальневосточного банка Роман ПАВЛЮК, являющегося партнером конкурса второй год подряд наряду с Конгрессом промышленников и предпринимателей «Приморье», группой компаний «Альфа» и другими представителями деловой инфраструктуры развивающегося края.

- Бизнес-Премия традиционно проводится в два тура голосования, - напомнила исполнительный директор XIII Краевой Бизнес-Премии Елена Баркова. – Первый тур голосования продлится до 21 марта. Из ТОП-25 компаний и менеджеров в четырех номинациях экспертам предстоит выбрать по четыре финалиста. Свое слово в определении будущих лауреатов 2016 года могут сказать трудовые коллективы и жители края. Кто из четырех лауреатов станет победителем, решат 50 членов Экспертного совета во 2-м туре до 5 апреля.

Юрий РОГОВ.