Свободный порт Владивосток не место для дискуссий

За муниципальными выборами-2017 в Приморье присмотрят полпредство и силовики

Всего полгода осталось до Единого дня голосования. Большинство муниципальных образований Приморского края, где 10 сентября состоятся выборы депутатов, включены в территорию Свободного порта Владивосток. От исхода голосования будут зависеть не только имена будущих глав администраций, но и успех проекта порто-франко в целом: не добившись полной лояльности депутатов на местах, сложно рассчитывать на быстрое решение организационных задач в рамках СПВ.

Отмена прямых выборов мэров в Приморье, состоявшаяся в 2015 году, еще больше повысила ставки в борьбе за контроль над представительными органами. И первые месяцы де-факто начавшейся избирательной кампании показали, что для достижения своих целей участники этой борьбы готовы использовать весьма жесткие и рискованные методы. В свою очередь, руководство Приморья не заинтересовано ударить в грязь лицом за полгода до выборов президента РФ.

Владивосток: легко не будет никому

К неформальному старту избирательной кампании в столице Приморья многие из ее основных участников подходят в «несобранном» состоянии. У готовящейся к праймериз «Единой России», по неофициальной информации, до сих пор не решен вопрос финансового обеспечения деятельности регионального отделения, а один из главных архитекторов избирательных кампаний последних лет в конце февраля угодил в СИЗО. Наконец, нарезанные горизбиркомом округа на выборах-2017 в Думу Владивостока не «укладываются» внутрь границ округов на выборах в ЗС ПК, что может несколько осложнить координацию между краевыми депутатами и теми, кто будет выдвигаться в гордуму по их территориям.

Не до конца ясны текущие перспективы во Владивостоке «Справедливой России»: выборы-2016 отразили общее падение рейтинга эсеров как в стране, так и в крае, а смещение с поста председателя приморского отделения «СР» Константина МЕЖОНОВА «избавило» партию не только от ряда активистов (включая действующих депутатов Думы Владивостока), но и от негласной поддержки со стороны команды Игоря ПУШКАРЕВА.

Нет ясности и с тем, кто поведет (и поведет ли?) на выборы во Владивостоке «Российскую партию пенсионеров за справедливость» и партию «Яблоко». У РППС пока не решен вопрос даже с новым руководством партии даже на федеральном уровне, есть высокая вероятность полного ребрендинга партии на предстоящем съезде в марте… В приморском «Яблоке» продолжается спецоперация по отстранению от руководства отделением бывшего депутата ЗС ПК и Думы Владивостока Николая МАРКОВЦЕВА. Как бы то ни было, но при прочих равных «пенсионеры» на выборах-2017 будут иметь фору по сравнению с «яблочниками»: проведя депутата в Заксобрание, РППС освободила себя от сбора подписей на муниципальных выборах.

Расколы и демарши ослабляют и городскую организацию КПРФ. В 2016 году коммунисты потеряли двух своих депутатов в Думе Владивостока - перешедшего в «ЕР» Олега ВЕЛЬГОДСКОГО и переметнувшегося к «Партии пенсионеров» Андрея ГАЛИЦКИХ. Еще одной тяжелой потерей стала смерть первого председателя гордумы Бориса ДАНЧИНА, в нынешнем созыве возглавлявшего фракцию КПРФ. Пожалуй, на подъеме в последнее время находится разве что ЛДПР: по словам координатора Приморского отделения партии Андрея АНДРЕЙЧЕНКО, партия рассчитывает взять в новой Думе Владивостока пять-семь мест. Что вполне посильно, если экстраполировать проценты, полученные партиями на последних выборах в Законодательное Собрание, на Владивосток. Добавим, что местные «соколы Жириновского» активно поддерживают сотрудников владивостокского «Радиоприбора», а коммунисты, несмотря на кадровые потери, зарабатывают политические очки на защите от застройки скверов и ситуации с «зависшими» на таможне автомобилями без кнопки «Эра-ГЛОНАСС».

- Результаты выборов-2016 показали, что КПРФ и ЛДПР вполне способны эффективно работать даже без устойчивой протестной повестки, - отмечает политолог Павел НАЛИВАЙКО. - При этом, как показали последние месяцы, будущие участники выборов могут использовать в своих целях любой локальный протест, а механизм предупреждения таких протестов в крае отсутствует.

Как полагает эксперт, противостояние на выборах-2017 будет идти не столько по линии партийных структур, сколько между различными группами интересов. Это могут быть не только местные акторы, но и федеральные игроки, реализующие свои проекты в Приморье, такие как группа «Сумма» и «Роснефть». С последней, например, связывают прошлогоднюю приостановку конкурса на замещение главы администрации в Большом Камне, в результате чего сити-менеджер которого Вячеслав МОСКАЕВ сохранил пост, несмотря на натянутые отношения с руководством края. Ряд наблюдателей не исключает, что в выборном цикле 2017-2018 годов роль внешнего арбитра для Приморья в ситуации «войны всех против всех» может сыграть недавно назначенный заместителем полпреда в ДФО Григорий КУРАНОВ, которому поручено курировать внутреннюю политику.

Досье "Золотого Рога": На сентябрь 2017 года намечены очередные выборы депутатов восьми муниципальных дум - Владивостока, Артема, Находки, Большого камня, Фокино, Арсеньева, Дальнегорска и Лазовского района. Кроме того, в 2017 году в ряде муниципалитетов запланированы довыборы в городскую (районную) думу по отдельным округам, а также очередные и досрочные выборы глав поселений - всего около 30 избирательных кампаний разного уровня.

В бой без командиров

Главная особенность предвыборной ситуации 2017 года в Приморье связана с тем, что во Владивостоке, Дальнегорске и Лазовском районе действующие главы находятся под арестом, а в Находке и Большом Камне - в явной опале у руководства края. Это автоматически ставит вопросы о том, кто поведет на выборы в данных муниципалитетах «Единую Россию» и будет отвечать за результат партии на этих территориях. Если вспомнить 2012 год, то, к примеру, в краевом центре выборы в гордуму фактически стали референдумом о доверии мэру Игорю Пушкареву: именно он солировал на встречах кандидатов от «ЕР» с населением, по сути «делясь» с выдвиженцами своим высоким рейтингом - такой подход позволил единороссам взять квалифицированное большинство в Думе Владивостока.

Иной сценарий применялся на выборах Думы Владивостока в 2007 году, когда команду Владимира НИКОЛАЕВА жестко отодвигали от власти. Перед стартом строек саммита АТЭС городу была необходима работоспособная, а главное - лояльная главе региона, дума. Решить эту задачу, в общем-то, удалось: «Единая Россия» получила большинство депутатских мандатов, а пост спикера занял советник губернатора Приморья, выходец из силовых структур Валерий РОЗОВ. Возможно, что подобный подход окажется востребован и спустя 10 лет, только уже не в масштабах столицы Приморья, а всего Свободного порта. Особенно в свете возвращения в публичное пространство экс-мэра Владивостока, который вполне может «подпитать» своим рейтингом кого-то из кандидатов на местных выборах-2017.

- Несмотря на формальные заявления властей всех уровней о готовности к конкурентным выборам, предполагаю, что на выходе им хочется получить максимально лояльные представительные органы. Представленный в местных думах «спектр политических сил» может усложнить реализацию крупных проектов: вместо взятия под козырек и голосования «как надо» новоиспеченные депутаты могут устроить демарш, - объясняет политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. - В этой ситуации есть определенные сомнения, что вышестоящие власти и инвесторы окажутся способны эффективно договариваться с самостоятельными и независимыми муниципалами, убеждать их в своей правоте. Для этого необходимо освоить искусство компромиссов, проявлять гибкость, но в условиях тотального выстраивания «вертикали власти» этими качествами могут похвастаться все меньше и меньше государственных управленцев.

Александр САЛКОВ.