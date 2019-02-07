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В Приморье "разогнали" скорость мобильного интернета
Сегодня 95% жителей Приморья имеют доступ к 3G-интернету, технология 4G/LTE доступна более 50% населения края
«МегаФон» подвел итоги развития собственной сети в Приморском крае в ушедшем году. Технические специалисты улучшили качество и надежность связи для почти миллиона жителей края, проживающих как крупных городах, так и небольших поселках Приморья. В результате апгрейда значительно увеличена емкость сети, что позволило «разогнать» скорость мобильного интернета.
Компания «МегаФон» расширяет и модернизирует собственную сеть связи. В Приморье в 2018 году завершен очередной этап активного строительства сети 4G+ в кластерах Владивостока, Уссурийска и Артема. Работы в этих городах были преимущественно направлены на повышение качества сервиса передачи данных. Кроме того, в краевом центре, а также в Находке и Уссурийске была проведена замена оборудования базовых станций 2G на технологически новые решения, что позволило улучшить качество голосовых сервисов в этих геолокациях.
В течение прошлого года были. построены и запущены в эксплуатацию базовые станции, обеспечивающие связь в рекреационных зонах на юге Приморского края - в селе Андреевка, поселках Зарубино и Волчанец. Также была проведена модернизация транспортной сети передачи данных направления Хасанского и Пограничного районов, что повлияло на улучшение голосового и пакетного сервисов. Построена и выведена в эфир базовая станция, обслуживающая уссурийский микрорайон "Радужный», введены в работу дополнительные антенно-мачтовые сооружения и улучшено покрытие сети на участках гостевого маршрута Седанка-Патрокл-о. Русский. Кроме того, завершен проект по строительству Indoor – базовой станции, которая обеспечивает качественное покрытие в помещениях торгово-развлекательного центра «Калина Молл».
«Качество связи – основной показатель, по которому абоненты оценивают работу оператора, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Поэтому наши специалисты постоянно проводят мониторинг, отслеживая не только показатели объемов трафика, но и его качество. Учитывая растущие потребности пользователей, прежде всего в скорости мобильного интернета, мы продолжаем работу по модернизации сети на территории Приморья».
Сегодня 95% жителей Приморья имеют доступ к 3G-интернету «МегаФон». Технология 4G/LTE доступна более 50% населения края.
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