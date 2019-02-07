Крабам отрывают клешни

Аукционное распределение квот на вылов валютоемкого ресурса ударит по отрасли



Правительство РФ уже на этой неделе может рассмотреть законопроект о распределении 50% квот на вылов краба через аукционы, внесенный Минсельхозом. По мнению участников рынка, рассматриваемые нововведения могут привести к переделу отрасли с годовым оборотом в 120 млрд рублей, а также отказу от инвестиций в обновление добывающего флота.



В августе прошлого года премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал «дорожную карту» по развитию конкуренции, по которой на аукционах должна разыгрываться половина квот на вылов краба. Предполагается, что на данный вид квоты будет выделяться 50% общего допустимого улова (ОДУ) крабов, а доли квот будут предоставляться на 10 лет.



Проект поправок в закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов согласован с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минфином. Также урегулированы разногласия с Федеральной антимонопольной службой и ФСБ. Документ предусматривает, что на победителя аукциона возлагается обязательство по реализации проектов по строительству на территории России объектов, перечень которых устанавливается правительством РФ.



Участники рынка сразу же встретили инициативу «в штыки». Летом 2018 года Ассоциация краболовов Севера, участники которой договорились о строительстве десяти судов стоимостью $320 млн на Выборгском судостроительном заводе, предупредила своего контрагента о возможном отказе от контрактов из-за изменения правил распределения квот. Если квоты на добычу краба будут распределяться через аукционы, участникам рынка придется отвлекать значительные средства для участия в торгах, а от инвестиций в обновление флота придется отказаться, поясняли в ассоциации.



Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) уже обратилась в правительство РФ с просьбой провести общественное обсуждение и правовую экспертизу законопроекта о введении крабовых аукционов.



«ВАРПЭ уже направила официальное письмо в правительство РФ с обращением провести общественное обсуждение законопроекта, правовую и антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия согласно нормам законодательства РФ, регулирующим порядок разработки и подготовки проектов федеральных законов», - сказал глава ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ.



«Мы считаем, что текущая версия законопроекта требует доработки», - уточнил г-н Зверев. В частности, по его словам, ассоциация не может согласиться с тезисом, что принятие проекта не будет иметь негативных последствий для предприятий рыбохозяйственного комплекса РФ, владеющих правами на добычу крабов.



«По нашим оценкам, основными экономическими результатами возврата к аукционному принципу закрепления квот станут совокупные экономические потери хозяйствующих субъектов и прибрежных регионов свыше 250 млрд рублей в период до 2020 года. Принятие закона ухудшит финансовое состояние 112 рыбопромышленных предприятий, из которых 74 предприятия имеют кредиторскую задолженность в размере 35 млрд рублей», - сказал президент ВАРПЭ.



В Высшей школе экономики (ВШЭ) предложили компромиссную идею - продажу с торгов не половины, а только 20% квот, с повышением ставок за вылов краба и введением экспортной пошлины. Такая схема обещает государству дополнительный доход в 190 млрд руб. в течение трех лет.



По их оценкам, при ежегодном среднем значении общего допустимого улова краба в 84,4 тыс. тонн от уплаты ставок за вылов государство получит около 5 млрд рублей. Общий сбор пошлины при экспорте 95% продукции, средней цене в $10,03 за кг и курсе на уровне 65,7 руб. за доллар в ВШЭ оценили в 5,2 млрд рублей в год. Доход от продажи 20% квоты может в среднем принести 57,3 млрд рублей. В результате, за три года по такой схеме государство может получить 190,5 млрд рублей, что вдвое больше, чем возможный доход от продажи 50% квот в 2019–2020 гг.



«Мы не раз уже говорили, что обсуждаем возможность распределения квот только на вылов краба через аукционную систему. Причем это определенный процент», - заявил руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ, комментируя опасения рыболовецкого сообщества по поводу того, что вслед за крабами аукционная форма может распространиться на все остальные биоресурсы. В настоящее время квоты распределяются по историческому принципу.



Г-н Шестаков также сообщил, что в настоящее время обсуждаются и другие источники пополнения бюджета. «Обсуждаем внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, с тем чтобы повысить ставки сбора (на вылов биоресурсов). Сейчас сумма этого сбора составляет порядка 1,5-2 млрд рублей в год. Мы предполагаем, что сумма может возрасти до 10 млрд рублей в год. Это неналоговые поступления, которые дают рыбаки в бюджет РФ», - сказал он.



Предлагаемые в Налоговый кодекс поправки предусматривают уход от по сути повсеместной льготы по выплате ставок сбора за пользование водными биоресурсами. Росрыболовство предлагает их индексировать на основании определения рыночной стоимости, изымать в доход государства практически 5% от рыночной стоимости каждого водного биологического ресурса. Но при этом оставить несколько льгот.



Одна льгота коснется тех предприятий, которые будут вылавливать рыбу на новых, построенных на отечественных верфях, судах. Вторая предусмотрена для предприятий, которые будут заниматься прибрежным рыболовством, поставлять охлажденную рыбу на прилавки или на переработку. Следующая льгота будет касаться предприятий, которые на собственных судах будут перерабатывать рыбу.



Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.







