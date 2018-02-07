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Миллионеры из Приморья поборются за наставников

07 Февраля 2018, 22:43 | Приморье

В финале конкурса «Лидеры России» победители получат наставника из топ-менеджеров крупнейших компаний и известных государственных деятелей

7 февраля в Сочи в парке науки и искусства «Сириус» стартовал финал конкурса «Лидеры России». 300 участников из 54 регионов России, среди которых есть и жители Владивостока получат миллион рублей в виде образовательного гранта. А главный приз – возможность получать в течение года карьерные консультации от лучших управленцев России – достанется 100 победителям.  

«Лидеры России» - конкурс управленцев, который впервые проводится в нашей стране. Очные этапы, в которых боролись более 200 тысяч топ-менеджеров, остались позади. В финале конкурса 300 участникам предстоит последнее серьезное испытание, которое выявит 100 победителей. Главной наградой для них станет возможность поработать с лучшими управленцами России, которые в течение года будут делиться своим опытом и навыками.

 


 

В ходе торжественной церемонии открытия первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей КИРИЕНКО отметил, что он никогда не выступал перед аудиторией, в которой одновременно находится 300 миллионеров. Ведь все финалисты уже победители – они получили грант в размере миллиона рублей, который могут потратить на повышение квалификации и обучение в различных образовательных учреждениях.

В свою очередь первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь ШУВАЛОВ акцентировал внимание на том, что к участникам проявляют большой интерес наставники из числа руководителей федеральных и региональных органов власти. «Мы увидим всех вас, и мы не станем ограничиваться только теми, кто войдет в сотню победителей. Наставники будут выбирать подопечных из всех 300 финалистов», - обратился к участникам конкурса первый заместитель.  

В финал «Лидеров России» прошли и несколько приморцев. Среди них – генеральный директор ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» Андрей ШЕВЧЕНКО:

«Мне порекомендовал принять участие в конкурсе общественный представитель АСИ в Приморском крае Юрий СИВАЧЕНКО. Идея и условия конкурса показались мне интересными – он помогает получить стороннюю оценку управленческих навыков. Первые этапы конкурса были скорее анонимными: обработать такой большой объем информации без автоматизации невозможно. Поэтому пристрастности не было. И глядя на участников полуфинала и финала, я убедился, что туда попали люди, которые стремились получить оценку своих качеств и добиться результатов. Для меня мероприятия конкурса были неожиданными. Например, присутствовал формат деловых игр, с которым я ранее не встречался. Эти мероприятия позволили определить, какие у меня  есть сильные и слабые стороны, обзавестись новыми связями. А полученный грант на образование я планирую потратить на обучение в области управления» - расскал Андрей ШЕВЧЕНКО корреспонденту "Золотого Рога".

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: Лидеры России 



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