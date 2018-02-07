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Назначен новый директор приморского филиала Tele2

07 Февраля 2018, 17:30 | Приморье

В условиях серьезной конкуренции на телекоммуникационном рынке Приморья команде потребуется максимум усилий для достижения поставленных целей

Tele2 - альтернативный оператор мобильной связи - сообщил Деловой газете "Золотой Рог" о назначении на должность директора приморского филиала Андрея Шмалева.

В сферу ответственности Андрея Шмалева войдет планирование и реализация стратегии компании в Приморском крае, укрепление финансовых и рыночных позиций Tele2 в регионе, строительство и развитие в Приморье сети четвертого поколения связи, а также поддержка корпоративной культуры и ценностей компании.

Досье "Золотого Рога": Андрей Шмалев окончил Мурманский государственный технический университет по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования». В отрасли телекоммуникаций работает с 2003 года. Начал карьеру в ЗАО «Мурманская Мобильная Сеть» (с 2007 года – «Tele2 Мурманск»), где прошел путь от техника до технического директора филиала. В 2010 году Андрей возглавил мурманский филиал Tele2. Под его руководством компания в регионе за короткий срок продемонстрировала устойчивый рост и развитие, достигнув высоких результатов: в регионе была значительно расширена зона покрытия сети, улучшено качество связи и запущен ряд новых продуктов. В мае 2014 года Андрей Шмалев был назначен директором филиала Tele2 в Тюмени и Кургане. Под его руководством филиал успешно запустил в коммерческую эксплуатацию сеть четвертого поколения.

«Tele2 продолжает динамично развивать бизнес на Востоке России: мы строим и модернизируем сетевую инфраструктуру, запускаем востребованные сервисы для клиентов. Приморский край – один из стратегически важных и ключевых регионов для Tele2, с уверенными рыночными позициями и хорошими перспективами роста. Сегодня приморский филиал реализует масштабный проект строительства сети четвертого поколения. В условиях серьезной конкуренции на телекоммуникационном рынке Приморья команде потребуется максимум усилий для достижения поставленных целей. Уверен, что профессионализм и высокие управленческие компетенции Андрея будут способствовать решению поставленных задач и станут движущей силой для развития Tele2 в регионе», - рассказал "Золотому Рогу" Михаил Прахов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.

Досье "Золотого Рога": Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2  кадры 



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