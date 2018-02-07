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Страховая группа "Хоска" уходит из ОСАГО

07 Февраля 2018, 12:45 | Приморье

ПАО «Страховая группа «Хоска», одна из ведущих региональных страховых компаний Дальнего Востока, выходит из бизнеса по ОСАГО. 15 января «Хоска» заявила, что передаст свой страховой портфель ОСАГО в АО «Страховая компания «Опора» (Рязань). Однако позже появилась информация, что портфель будет передан ООО «Страховая компания «Ангара» (г.Братск, Иркутская область) не ранее 19 марта 2018 года.

«СГ «Хоска» уведомляет о своем намерении в 2018 году передать страховой портфель по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в связи с возможным принятием в будущем решения о добровольном прекращении осуществления деятельности по данному виду страхования», - поясняет «Хоска».

Досье "Золотого Рога": СГ «Хоска» работает на рынке с 1991 года. Компания присутствует в 14 областных центрах и 50 населенных пунктах. Компания также имеет лицензии на осуществление добровольно личного и имущественного страхования. По итогам 2017 года компания заняла 39-е место по объему сборов по ОСАГО. Доля компании на этом рынке составляет 0,2%.

«Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ от замены страховщика влечет за собой досрочное прекращение договора страхования, а также возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал. В случае если по истечении 45 дней с даты размещения настоящего уведомления от страхователя не будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля», - поясняет «Хоска». 

СК «Опора» работает на рынке страхования и перестрахования с апреля 1996 года. В 2011-2015 годах существовала под брендом ОАО «Открытие страхование» и являлась частью финансовой группы «Открытие». Затем вошла в состав структур руководителя комиссии по страхованию Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра КОНДРАТЕНКОВА.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Ангара  хоска  осаго 



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