Страховая группа "Хоска" уходит из ОСАГО

ПАО «Страховая группа «Хоска», одна из ведущих региональных страховых компаний Дальнего Востока, выходит из бизнеса по ОСАГО. 15 января «Хоска» заявила, что передаст свой страховой портфель ОСАГО в АО «Страховая компания «Опора» (Рязань). Однако позже появилась информация, что портфель будет передан ООО «Страховая компания «Ангара» (г.Братск, Иркутская область) не ранее 19 марта 2018 года.

«СГ «Хоска» уведомляет о своем намерении в 2018 году передать страховой портфель по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в связи с возможным принятием в будущем решения о добровольном прекращении осуществления деятельности по данному виду страхования», - поясняет «Хоска».

Досье "Золотого Рога": СГ «Хоска» работает на рынке с 1991 года. Компания присутствует в 14 областных центрах и 50 населенных пунктах. Компания также имеет лицензии на осуществление добровольно личного и имущественного страхования. По итогам 2017 года компания заняла 39-е место по объему сборов по ОСАГО. Доля компании на этом рынке составляет 0,2%.

«Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ от замены страховщика влечет за собой досрочное прекращение договора страхования, а также возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал. В случае если по истечении 45 дней с даты размещения настоящего уведомления от страхователя не будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля», - поясняет «Хоска».

СК «Опора» работает на рынке страхования и перестрахования с апреля 1996 года. В 2011-2015 годах существовала под брендом ОАО «Открытие страхование» и являлась частью финансовой группы «Открытие». Затем вошла в состав структур руководителя комиссии по страхованию Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра КОНДРАТЕНКОВА.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.