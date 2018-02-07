"Восточный" не отпускает акционеров

Baring Vostok поучаствует в докапитализации банка

Baring Vostok, контролирующий акционер банка «Восточный», который долгое время искал покупателя на свою долю, решил повременить с продажей. Как стало известно «Коммерсанту», наравне с другими акционерами Baring Vostok поучаствует в готовящейся докапитализации банка на 5 млрд рублей. По мнению экспертов, это вполне разумное решение с учетом наметившегося восстановления прибыльности банковского сектора.

О том, что в ближайшее время совет директоров банка «Восточный» рассмотрит увеличение его капитала на 5 млрд рублей, рассказали «Ъ» несколько источников, близких к банку. По словам одного из собеседников, в докапитализации примут участие все акционеры банка, в том числе имеющие контроль фонды Baring Vostok, которые в течение нескольких лет искали покупателя на свою долю. В банке эту информацию подтвердили.

По словам основателя и старшего партнера Baring Vostok Майкла КАЛВИ, решение о докапитализации «Восточного» направлено на укрепление его позиций на рынке и обеспечение выполнения стратегических планов. Стратегия «Восточного» предполагает диверсификацию бизнеса и уход от модели розничного монолайнера. «Универсальный банк имеет больше устойчивости, так как не зависит от циклов развития конкретного рынка и может получать прибыль из разных сегментов, - пояснили в банке. - Кроме того, универсальность позволяет диверсифицировать риски и увеличивать клиентскую базу».

По информации на сайте ЦБ, фонды Baring Vostok владеют 51,62% акций банка «Восточный» через компанию «Эвизон Холдингс Лимитед» (Кипр). В капитал банка Baring Vostok вошел в 2010 году. После присоединения в январе 2017 года банка «Юниаструм» к «Восточному» пакет акций фондов составил 44,5% и в апреле увеличился до текущего уровня. Еще 32,02% акций принадлежит бывшему акционеру «Юниаструма» Артему АВЕТИСЯНУ. Остальные акционеры владеют долями менее 5%. По итогам 2017 года банк получил чистую прибыль по российским стандартам отчетности 1,3 млрд рублей.

Фонды прямых инвестиций Baring Vostok вкладываются в проекты на определенный срок для последующей продажи своей доли с прибылью. Плановый срок их инвестиций в банк «Восточный» прошел, и с 2015 года Baring Vostok ищет покупателя на свою долю, но пока безуспешно. Участие в докапитализации банка свидетельствует о намерении контролирующего акционера временно отказаться от планов по продаже банка и подождать более удачного момента.

По мнению экспертов, отсрочка в данном случае оправданна. «Сейчас мы находимся в самом начале нового кредитного цикла, банки уже создали резервы по старым плохим кредитам, а качество новых выдач находится на довольно высоком уровне, - говорит управляющий директор аналитического департамента «ВТБ Капитала» Михаил Шлемов. - К тому же происходит консолидация банковского сектора, рынок потребительского кредитования стал менее конкурентным по сравнению с периодом пятилетней давности».

По его словам, у «Восточного» добавилась вторая ключевая бизнес-линия в дополнение к потребительскому кредитованию - обслуживание малого и среднего бизнеса. «Котировки банков восстанавливаются, операционная среда для банков будет оставаться хорошей достаточно длительное время, банки становятся более прибыльными, - продолжает господин Шлемов. - В такой ситуации имеет смысл инвестировать в банк, учитывая быстрый рост прибыли и восстановление рентабельности».

В январе председателем правления банка «Восточный» был назначен Дмитрий ЛЕВИН, 15 лет возглавлявший банк «Русский стандарт». До этого председателем правления «Восточного» был Алексей КОРДИЧЕВ.

В 2016-2017 годах г-н Левин был исполнительным директором РГС банка. До этого, с момента основания банка «Русский стандарт», он работал в нем. С 1999 года он занимал должность старшего вице-президента, директора департамента межбанковских операций и финансового рынка. С ноября 2001 года он стал председателем правления банка.