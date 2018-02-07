Жилье в Приморье растет ценами, а не метрами

Владивосток удерживает четвертое место среди городов России по цене квадратного метра

Московский портал «Мир квартир» подвел итоги 2017 года. По 69 российским городам с населением свыше 300 тыс. человек средняя цена квадрата в новострое в минувшем году составила 50 тыс. 925 рублей, а средняя цена предложения квартиры – 2, 875 млн рублей. Во Владивостоке цены значительно выше «средней температуры по рынку» - соответственно 87 тыс. 382 рубля (четвертое место) и 4,295 млн рублей (седьмое). По цене квадрата в новострое недалеко от Владивостока отстал Хабаровск - 69 тыс. 118 рублей.

Поскольку в целом по стране квадрат в новострое подешевел на 1,5%, а средняя квартира на 2,5%, то ситуация во Владивостоке для застройщиков оказалась не хуже средней. На подорожании, вероятно, уже в прошлом году сказались фактическое закрытие по городу дешевой программы «Жилье для российской семьи», приостановка строительства многих МКД и значительное снижение ввода новых многоквартирных домов по сравнению с 2016 годом.

Эти факторы, вероятно, будут работать на рост цен в городе и в этом году. Они будут обосновываться дороговизной материалов, механизмов, самого строительства и пр.

При таком раскладе многие крупные российские города оказываются значительно конкурентнее Владивостока и способны переманивать покупателей нового жилья. Рынок недвижимости инертен, и какие-то успехи в других сферах будут способствовать его выходу в «плюс» лишь с улучшением покупательной способности населения. Вероятно, эта дороговизна нового жилья на сегодня является одной из главных причин, почему из Владивостока продолжается отток населения. При всей к нему любви и благах, которые в нем имеются для счастливой комфортной жизни.

Новострою дорожать некуда

Аналитик компании «Армада» Алексей ФОМЕНКО отметил, что на рынке новостроя во Владивостоке сегодня есть предложения на любой кошелек. Самые дешевые метры – стоимостью 50-65 тыс. рублей, но они в основном по объектам и компаниям, которые имеют невысокую привлекательность. А квадрат в приличном доме и интересном районе – это уже 80-100 тыс. рублей.

По мнению эксперта, в этом году новострой Владивостока вряд ли подорожает. Рынок привязан к платежеспособности покупателей, а ее роста не ожидается. К тому же, в преддверии завершения практики долевого строительства компании стараются успеть привлечь на свои объекты потенциальных дольщиков. Именно поэтому сегодня и компании-ветераны рынка новостроя, и только что появившиеся резиденты Свободного порта Владивосток пополнили предложение рынка рядом новых интересных проектов. Естественно, конкуренция в такой ситуации не позволит им вести игру на повышение цен.

Однако даже при стабильной средней цене Владивосток имеет возможность сохранить четвертую ценовую позицию квадратного метра в новострое по крупным городам страны и в этом году. Шансы увеличивает именно «восточный вектор» в жизни страны. Известно, что состоятельные жители с запада страны уже покупают квартиры в престижных на их взгляд домах города, хотя и живут в них, приезжая в отпуск либо по делам.

«Вторичка» отказывается от дисконта

Рынок вторичного жилья во Владивостоке в 2017 году, по данным «Мира квартир», также оказался на высоте, отстояв четвертое место по цене квадрата – 84 801 рублей. Впереди оказались те же Москва (209 154 рублей), Петербург (105 977 рублей) и Сочи (91 452 рублей). А замкнул пятерку Севастополь. Несколько обескураживает другой показатель Владивостока – опять, как и в 2016 году, всего лишь 9-е место по цене средней квартиры. Она составила 4 млн 200,519 тыс. рублей, уступив Хабаровску (4 226 205 рублей) и Якутску (4 202 600 рублей). А впереди по этому показателю оказались исключительно столичные и южные регионы страны.

Вторичный рынок Владивостока в минувшем году тоже показал рост цен на жилье по сравнению с 2016 годом. Но всего лишь 0,1% за квадрат, и 2,6% за среднюю квартиру. На фоне общего падения цен по 69 крупным городам, на 2,8% за квадрат и 3% за среднюю квартиру, эти итоги года не были провальными для продавцов Владивостока. Зато заметно подешевевшие квартиры на вторичном рынке жилья в других регионах так же, как и новострой, переманивали потенциальных покупателей в другие города.

Особенно к себе манили такие дешевые на «вторичку» города, как Магнитогорск – 29 031 руб. за квадрат, Махачкала (29 722 руб.), Нижний Тагил (32 135 руб.). Немного дороже (до 37 500 руб.) были Курган, Брянск, Новокузнецк и Волжский.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел ЛУЦЕНКО отмечает, что отрицательный тренд цен на вторичном рынке жилья продолжается в стране и сегодня, при этом происходит сближение цен вторичного и первичного рынков жилья.

Президент Дальневосточной гильдии риэлторов Александр БОРДЮГ отметил, что «Мир квартир» несколько приукрасил ситуацию по Владивостоку. Возможно, цены предложения в прошлом году на вторичном рынке жилья Владивостока и оказались несколько выше, чем в 2016 году. Однако продавцам приходилось идти на серьезный дисконт. Но уже во второй половине прошлого года положение выровнялось, и продавцы стали активнее отстаивать свои цены. Что же касается прогноза на этот год, то, по мнению Александра Анатольевича, причин для роста цен на вторичном рынке города нет, а движение их вниз возможно, но оно будет зависеть исключительно от позиции продавцов.

Дома резко подорожали

Анализ цифр по рынку неэлитных индивидуальных домов и коттеджей вывел Приморье на третье место по росту цен в этом сегменте недвижимости по стране. Оказывается, средний приморский дом за прошлый год подорожал на 19,4%, совсем немного уступая Омской и Кировской областям. По итогам года он стоил 6 273 529 руб. при цене за 1 кв. метр 42 507 рублей. Однако это было всего лишь 18-ое место по стране и в 2-3 раза дешевле, чем у регионов-лидеров. В частности впереди по цене оказались другие два дальневосточных региона: Республика (Саха) Якутия – 8,82 млн рублей за средний дом, и Сахалинская область – 7,817 млн рублей с ростом цены за квадрат индивидуального жилья 7,8%.

В лидерах по ценам на дома в минувшем году были опять же столичные и южные регионы страны, а дешевле всего дома предлагались в Курганской и Кемеровской областях и Еврейской АО – около 2 млн рублей за дом.

При средней цене дома по стране в 5 012 826 руб. и средней цене квадрата 36 816 руб., приморский дом выглядит заметно дороже, чем жилье такого типа в большинстве других регионов. Смена приоритетов потребителей в пользу малоэтажки, видимо, в ближайшее время будет и далее способствовать росту цен на дома. Притом, что по России в минувшем году две трети регионов показали их снижение, а в целом по стране средний дом за прошлый год подешевел на 2,8%. Предполагается, что в этом году он продолжит дешеветь. Но вряд ли эта тенденция коснется Приморья.

Пора в глухомань

Чтобы накопить денег на свой дом, не претендующий на элитность, приморцу в среднем требуется 14 лет. При условии, что на это придется откладывать всю свою среднюю зарплату, а жить на деньги супруги. В выигрыше житель Магаданской области, который может накопить на средний дом в своем регионе всего за 3 года. В Еврейской АО понадобится 5 лет, на Камчатке – 6, а в Республике Крым – 44,4 года.

Эксперты считают, что решить свой жилищный вопрос за счет покупки квартиры намного проще, поскольку на нее в среднем по стране надо копить не 11 лет, как на дом, а всего лишь 6. Но надо понимать и то, что средняя площадь квартиры сегодня значительно уступает средней площади дома, где, кстати, и квадратный метр значительно дешевле. Поэтому на новый дом и работать надо больше.

Тем не менее, надо иметь в виду, что рынок индивидуального жилья у нас в крае очень специфичен и на нем в какой-то приморской глухомани можно найти вполне приличные домик не за шесть миллионов, а за каких-нибудь несколько сот тысяч. Объясняется это просто – на глухомань спроса нет.

Виктор КУДИНОВ.