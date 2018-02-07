В ДВМП началась очередная перестройка

Основной владелец ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) в лице группы «Сумма» накануне сделки по продаже доли арабскому портовому оператору DP World сменил руководство пароходства.

На смену приморцу Владимиру КОРЧАНОВУ пришли вице-президент FESCO по безопасности и бывший топ-менеджер ОАО «ЯТЭК», работавший в Якутии еще с нынешним гендиректором ПАО «Владивостокский морской торговый порт» Заирбеком ЮСУПОВЫМ.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», FESCO уже давно ведет переговоры по продаже доли арабскому портовому оператору DP World, партнером которого в РФ выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Осенью прошлого года DP World подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о приобретении около 39% акций FESCO. При этом антимонопольный орган разъяснил, что SPO в пользу иностранного инвестора может потребовать предварительного согласования правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В декабре владелец группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ сообщил, что заключительные условия сделки и формальные вопросы, связанные с разрешением ФАС и правкомиссии, обсуждаются.

FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. На данный момент группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», еще 23,8% владеет GHP Group, 17,4% - TPG, 4,9% - East Capital.

На прошлой неделе совет директоров ПАО «ДВМП» одобрил увеличение уставного капитала ДВМП путем размещения допэмиссии. Пароходство планирует разместить 100 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль по открытой подписке. Фактическая цена размещения будет определена советом директоров ДВМП исходя из рыночной стоимости акций, при этом она не может быть ниже номинальной стоимости.

В настоящее время уставный капитал ДВМП составляет 2 млрд 951 млн 250 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Таким образом, при размещении 100 млн акций уставный капитал компании может увеличиться на 3,38%.

На этом фоне в ДВМП произошел ряд важных кадровых перестановок - новым директором ПАО избран вице-президент FESCO по безопасности Виктор ШУКШИН, сменивший в этой должности Владимира Корчанова.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», контракт с новым руководителем заключен сроком на один год. При этом контракт г-на Корчанова прерван досрочно.

Досье "Золотого Рога": Виктор Шукшин окончил Сахалинское мореходное училище по специальности «судоводитель», Юридический институт МВД РФ по специальности «юрист» и Санкт-Петербургский университет экономики и управления по специальности «менеджмент». До прихода в FESCO г-н Шукшин работал на руководящих позициях в оперативных и кадровых подразделениях, входящих в структуру Министерства внутренних дел РФ.

Филиал ПАО «ДВМП» в г. Владивосток с 1 февраля возглавил Владислав КИМ, который будет курировать работу морского дивизиона FESCO.

Г-н Ким в 2016-2017 годах работал директором коммерческого департамента, заместителем гендиректора по коммерческой работе ПАО «ВМТП». До прихода в группу в период 2011-2016 годов последовательно занимал должности начальника отдела и коммерческого директора ОАО «ЯТЭК». Г-н Ким окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция».

Должность президента ПАО «ДВМП» с февраля 2016 года занимает Александр ИСУРИН, в свое время возглавлял представительство MSC (один из крупнейших контейнерных перевозчиков мира) в России и странах Центральной Азии.

Тем временем ФАС разрешила ДВМП консолидировать 100% акций АО «Русская тройка», созданного ОАО «РЖД» и FESCO в 2004 году. Совместное предприятие занимается перевозками контейнеров по железной дороге. В парке оператора - более 1,6 тыс. фитинговых платформ. 50% АО на данный момент владеет ДВМП, 25% плюс одна акция принадлежат РЖД, 25% минус одная акция - НПФ «Благосостояние».

Олег КЛИМЕНКО.