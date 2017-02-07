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Спасателей Дальнего Востока смыла волна реорганизации

07 Февраля 2017, 18:40 | Приморье

На прошедшей неделе в Хабаровске побывал начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей ДИДЕНКО, чтобы вручить уведомления о сокращении сотрудникам попавшего под ликвидацию ДВРЦ. При этом президент страны Владимир ПУТИН своим указом освободил от должности начальника Дальневосточного РЦ Александра СОЛОВЬЁВА и его первого заместителя Олега ВОЛЫНКИНА.

Уведомления о сокращении получат только представители управления Дальневосточного регионального центра МЧС и Центра управления в кризисных ситуациях ДВРЦ - всего 329 человек. На сотрудниках реагирующих подразделений ведомства ликвидация никак не скажется. Останутся нетронутыми и главные региональные управления МЧС.

То, что находилось в подчинении Дальневосточного регионального центра, а именно: Авиационно-спасательный центр, Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд со всеми его филиалами, оба спасательных центра - в Хабаровске и на Камчатке - они все остаются в полном составе на своих местах, просто с 1 февраля они переподчинены Сибирскому региональному центру. Некоторые сокращенные сотрудники ДВРЦ найдут себе места в структуре региональных управлений на Дальнем Востоке или в других округах, кому-то помогут с трудоустройством при содействии органов местного самоуправления.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: ликвидация  МЧС 



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