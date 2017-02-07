Слишком много свободы

До вице-премьера дошло, что резиденты Свободного порта Владивосток не торопятся воспользоваться льготным режимом

Резиденты Свободного порта Владивосток (СПВ) продолжают игнорировать режим свободной таможенной зоны (СТЗ), главным преимуществом которого является беспошлинный ввоз на 49 лет товаров, прежде всего оборудования, на площадки проектов. На прошлой неделе вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ заявил, что намерен выяснить причины, по которым ни один резидент до сих пор не воспользовался предоставленными льготами, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«С этим процессом необходимо разбираться. Потому что от резидентов свободного порта, от Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) информация идет прямо противоположная. Одни говорят о том, что созданный режим свободной таможенной зоны неудобен. Поэтому мы в Москве пригласим таможенников и поговорим, что мешает работе», - сказал Юрий Трутнев после VII заседания наблюдательного совета СПВ, главой которого является вице-премьер.

Ранее начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН заявил, что в 2016 году ни один из резидентов Свободного порта Владивосток не воспользовался льготами, которые предоставляет свободная таможенная зона.

«В 2016 году ДВТУ вместе с ФТС провели большую работу, в том числе по привлечению внимания резидентов порта к таможенным процедурам СПВ. К сожалению, пока нет случаев помещения резидентами товаров под процедуру свободной таможенной зоны, которая дает преференции по платежам в бюджет. У нас в России долго запрягают, но быстро ездят, мы надеемся, что в этом году появятся первые резиденты, которые заявят эту процедуру», - отмечал ранее Юрий Ладыгин.

Вице-премьер уже попросил КРДВ проанализировать со своей стороны, что именно мешает инвесторам работать.

В то же время, по словам Трутнева, ясно, что «механизмы СПВ предпринимателей устраивают, о чем говорит активный рост количества резидентов». На прошлой неделе наблюдательный совет СПВ утвердил очередные 38 инвестпроектов, которые могут быть реализованы в рамках режима свободного порта. Таким образом, общее количество участников СПВ перевалило за 160.

Свободная таможенная зона представляет собой особую модель организации режима таможни, при котором продукция ввозится/вывозится в пределах этой зоны за границу государства с существенными льготами по налогообложению, пошлинам и платежам. Таможенная процедура СТЗ предусматривает возможность беспошлинного ввоза иностранного оборудования и сырьевых товаров для их использования в пределах территории ОЭЗ, в том числе в целях переработки и получения готовой продукции, с последующим вывозом готовой продукции либо за пределы таможенной территории ЕАЭС, либо на остальную часть таможенной территории ЕАЭС.

В связи с тем, что условиями таможенной процедуры СТЗ предусмотрено предоставление освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов, законодательством определены особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля на территориях ОЭЗ.

Во-первых, территория ОЭЗ является зоной таможенного контроля и должна быть оборудована и обустроена соответствующим образом для целей таможенного контроля.

Компетенцией на совершение таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на территории ОЭЗ и (или) вывозимых с территории ОЭЗ, в том числе компетенцией на регистрацию таможенных деклараций в таможенной процедуре СТЗ, обладают таможенные органы, находящиеся на территории ОЭЗ (специализированные), либо таможенные органы, в регионе деятельности которых создана ОЭЗ и находящиеся в непосредственной близости от территории ОЭЗ.

Во-вторых, ввоз и вывоз товаров и транспортных средств соответственно на территорию ОЭЗ и с территории ОЭЗ осуществляется под таможенным контролем (по уведомлению или с разрешения таможенного органа).

Срок нахождения товаров в процедуре свободной таможенной зоны ограничен сроком функционирования ОЭЗ и статусом лица в качестве резидента ОЭЗ.

Привлекательность свободной таможенной зоны для государства заключается в получении доходов от привлеченных инвестиций, направленных на создание и расширение производственных мощностей и конкретных видов коммерческой деятельности.

Подобные зоны есть во многих развитых странах. Так, в Китае существует сразу пять типов специальных экономических зон (были созданы еще в начале 80-х), 90 - технико-экономического развития государственного уровня, 114 - новых и высоких технологий, 13 - свободных таможенных зон и 14 - зон приграничного экономического сотрудничества. А вот Шанхай целиком является зоной свободной торговли.

Пионерами СТЗ на Дальнем Востоке стали резиденты территорий опережающего развития. В ТОР «Большой Камень» предоставленным режимом воспользовался «Дальневосточный завод «Звезда», реализующий проект строительства суперверфи, в ТОР «Белогорск» - ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский».

«Эти резиденты были первыми. Они уже сэкономили на таможенных платежах десятки миллионов рублей. А когда оборудования будет много – счет пойдет на сотни миллионов», - уверяет Юрий Ладыгин.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», для применения процедуры СТЗ на участках территории Свободного порта Владивосток, эти участки необходимо обустроить, и оборудовать в соответствии с установленными требованиями, и создать зону таможенного контроля.

Завершение действия таможенной процедуры СТЗ в отношении товаров, изготовленных из товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, осуществляется с учетом их статуса и последующих целей по использованию данных товаров – на таможенной территории ЕАЭС либо за ее пределами. Если товары ввозятся на территорию ЕАЭС, то они помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой таможенных платежей.

«С нашей точки зрения, процедура СТЗ очень выгодна предприятиям, которые будут производить высокотехнологичные продукты, интересные мировому сообществу. Вывоз таких продуктов за пределы ЕАЭС осуществляется без уплаты таможенных платежей», - отмечал Юрий Ладыгин.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.