XIII Бизнес-Премия Приморского края "Компания года и Менеджер года" стартовала

Организационный комитет объявляет о старте ежегодного публичного конкурса «Бизнес-Премия Приморского края» по итогам 2016 года. 13-й год конкурс «Компания года и Менеджер года» традиционно закрывает деловой сезон бизнес-сообщества Приморья.

Краевая Бизнес-Премия проводится администрацией Приморского края и Издательской компанией «Золотой Рог» с 2004 года и вошла в деловую жизнь края как индикатор открытости приморской экономики. Оргкомитет XIII Премии возглавляет первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ. Непосредственным исполнителем выступает Издательская компания «Золотой Рог».

С первого года своей главной целью конкурс ставил формирование положительного образа бизнеса в общественном мнении и стремился внедрять принципы открытости и доверия в деловой среде Приморья. Сегодня выявление и поощрение самых ярких представителей приморского бизнеса служит обобщению передовой практики в реализации новых технологий и инвестиционных проектов, повышению конкурентоспособности приморских компаний в регионе.

Долголетие и авторитет краевой Бизнес-Премии обеспечивает широкое участие самого бизнеса, начиная с финансирования и заканчивая определением победителей. Конкурс проводится на средства партнеров и спонсоров и является бесплатным для его участников. Жюри конкурса - Экспертный совет, в состав которого входят 50 профессионалов от бизнес-инфраструктуры и органов власти. В этом году состав по традиции обновился. Но уже 12 лет его бессменным председателем является Александр Костенко, ныне председатель комитета Законодательного собрания Приморского края. Однако скорректировать оценки экспертов могут жители края и члены трудовых коллективов, проголосовав на сайте Бизнес-Премии

www.DV-RATING.ru.

Как сообщила исполнительный директор XIII Бизнес-Премии Елена БАРКОВА, в этом году обновилось Положение о Премии, оргкомитет утвердил сроки проведения конкурса. Открытое голосование будет проводиться в марте, а в финале решение вынесут эксперты. Итоги конкурса будут обнародованы в начале апреля. Сегодня формируются списки претендентов в ТОП-25 по четырем номинациям конкурса. Они будут опубликованы в газете «Золотой Рог» и на сайте 17 марта. В открытом голосовании через интернет и опубликованными в газете бюллетенями участвовать могут все приморцы.

ОРГКОМИТЕТ XIII КРАЕВОЙ БИЗНЕС-ПРЕМИИ:

УСОЛЬЦЕВ Василий Иванович, первый вице-губернатор Администрации Приморского края - председатель Оргкомитета;

БАРКОВА Елена Степановна, заместитель председателя Оргкомитета, исполнительный директор.

Члены Оргкомитета

МАСЛОВЕЦ Владимир Иванович, управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Приморскому краю;

МАШУНИН Иван Александрович, начальник отдела развития предпринимательства Администрации Приморского края;

КЛИМЕНКО Олег Викторович, первый заместитель главного редактора газеты «Золотой Рог»;

ПУШКАРЕВ Андрей Николаевич, главный редактор Издательской компании «Золотой Рог»;

ШАПОВАЛОВ Виктор Федорович, руководитель Приморстата.

Председатель Экспертного совета

КОСТЕНКО Александр Иванович, председатель комитета по экономике Законодательного собрания Приморского края.

Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края - DV-rating.Ru.

Сроки проведения. В текущем году конкурс будет проходить в 3 этапа:

1.02-27.02.2017 г. - подготовительный этап: формирование Оргкомитета, Экспертного совета, состава партнеров и спонсоров конкурса;

7.02.2017 г. - официальный старт Бизнес-Премии Приморского края;

7-28.02.2017 г. - формирование шорт-листа ТОП-25 по номинациям Премии;

7-21.03.2017 г. - полуфинал, голосование в 1-м круге по спискам ТОП-25;

22-31.03.2017 г. - финал, голосование во 2-м круге ТОП-4;

3.04-5.04.2017 г. - проведение Церемонии награждения победителей.

По всем вопросам участия просьба обращаться в рабочую группу Оргкомитета Бизнес-Премии к Екатерине Паньшиной, тел.: +8 (423) 245-0394, 245-0485, email: priem@zrpress.ru.

Предложения по участию в конкурсе и его проведении направлять организаторам по тел.: (423) 245-0394, 245-0485, e-mail: priem@zrpress.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.