В Артеме поговорили о новых трендах в журналистике

Город Артем в очередной раз гостеприимно принял представителей средств массовой информации и работников пресс-служб со всего края в рамках выездного заседания приморского отделения Союза журналистов России. На мероприятии прошло обсуждение предстоящего фестиваля ГТО для специалистов медиасферы и антикоррупционной деятельности, а также работы с информацией, полученной из социальных сетей, и нового направления - детской журналистики.

На пленарном заседании по сложившейся традиции перед членами СЖР выступили председатель Приморского краевого отделения СЖР Виктор СУХАНОВ и директор департамента информационной политики администрации Приморского края Алексей КАЗАКОВ. Участников встречи также поприветствовал глава Артемовского городского округа Александр АВДЕЕВ. Одним из почетных гостей мероприятия стал депутат Государственной Думы седьмого созыва Владимир НОВИКОВ, который рассказал, какие изменения произошли в работе Госдумы.

Как и всегда, члены СЖР обсудили на заседании наиболее волнующие их темы, связанные с профессиональной деятельностью. На этот раз в центре дискуссий оказались блогеры, социальные сети и зарождающаяся в них зачастую ложная информация, которую пользователи принимают за правдивые сведения. Кроме того, большой интерес у работников СМИ вызывало новое, активно развивающееся направление - детская журналистика. Актуальность данного вектора отметил в своем выступлении депутат Законодательного собрания Приморского края, член Союза журналистов России Валерий КАН.

- Я хочу поблагодарить всех организаторов, поскольку члены СЖР уже стали не просто коллегами друг для друга, а настоящими друзьями. На заседаниях каждый раз поднимаются глобальные темы для обсуждения, которые служат толчком для развития журналистики в крае. Одним из таких векторов развития становится детская журналистика. Я желаю молодым журналистам процветания, профессионального роста. Приморское отделение СЖР готово помочь юным талантам в их творческих начинаниях, - рассказал Валерий Кан.

Помимо этого, депутат обратился к Владимиру Новикову с просьбой поддержать инициативу по субсидированию авиаперелетов для спортсменов, а также творческих коллективов и одаренных детей Дальнего Востока.

На встрече также прозвучали доклады о предстоящем фестивале ГТО для работников медиасферы и антикоррупционной деятельности.

После завершения пленарного заседания члены СЖР встретились на узкоспециализированных секциях, где обсудили такие темы, как продвижение в социальных сетях, блогерство, молодежные проекты в журналистике и оптимизация работы печатных СМИ.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.