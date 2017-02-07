Владивостокский бизнес избавляется от балласта недвижимости

Ситуация, складывающаяся на рынке нежилой недвижимости во Владивостоке, свидетельствует о cтремлении бизнеса в рамках оптимизации избавиться от убыточных или малодоходных активов.

По данным аналитиков ООО «Индустрия-Р», в четвертом квартале 2016 года во Владивостоке существенно вырос объем рынка продаж нежилых помещений. К продаже предлагались объекты суммарно на 37,453 млрд рублей, что оказалось на 71% больше аналогичного показателя за третий квартал.

Количество предлагаемых объектов за это же время увеличилось на 40,5%. Менее показателен рост в квадратных метрах. Он составил всего 6,71%, с 527 068 до 562 434 кв. метров за квартал. Однако качественно общий объем предложения резко изменился, поскольку в нем существенно сократились доли баз и помещений неопределенного назначения, мало изменилось предложение по складам, но значительно выросло предложение по прочим сегментам: торговые, офисные, производственные помещения, помещения в многофункциональных центрах.

Директор оценочной компании Сергей ДЫМЧЕНКО считает, что столь резкий рост предложения нежилых объектов на продажу связан с возросшим желанием собственников перевести недвижимость в денежные активы, что для них на сегодня, вероятно, более выгодно.

Однако желание продать объекты не противоречит желанию заработать на их аренде, хотя ее доходность из-за сильной конкуренции и растущих расходов продолжает снижаться. Рынок аренды нежилой недвижимости в минувшем квартале оказался намного скупее на рост предложения, чем рынок продаж. За четвертый квартал этот рост составил всего около 4%, в физобъемах с 733 630 кв. метров в третьем квартале прошлого года до 762 894 кв. метров - в четвертом. Рост был связан в основном с выходом на рынок недавно построенных объектов, поскольку иные резервы увеличения этого предложения на сегодня не столь значительны.

Цены позиций не сдают

Характерно, что при значительном росте предложения на объекты нежилого назначения цены на них не падали, а, наоборот, продемонстрировали рост по всем сегментам рынка.

Особенно впечатляющим рост цен оказался на предлагаемые помещения неопределенного назначения, что вполне объяснимо резким падением предложения по этому сегменту. Если в третьем квартале 2016 года квадрат в таком помещении в среднем предлагался за 68 971 рубль, то в четвертом - на 15,29% дороже.

Менее значительным был рост цены квадрата помещений по другим объектам. Так, средняя цена предложения на складские помещения в четвертом квартале по сравнению с третьим выросла на 6,11% - с 36 912 рублей до 39 169. Несмотря на рост объема предложения более чем в три раза, средняя цена на торговые помещения выросла на 5,85% - с 95 398 рублей до 100 983. Им заметно уступал рост средней цены квадрата предложения на офисные помещения – всего 3,54%, он подорожал с 84 540 рублей до 87 533.

Вероятно, рост цен был обусловлен ожиданиями продавцов, что покупатель, который выходит на реальные покупки в конце года, не столь щепетилен в вопросах цены и согласится с более высокой стоимостью.

К сожалению, аналитики не владеют материалом о реальных продажах и ценах, по которым объекты уходили. Поэтому сказать о том, насколько эти продажи были успешны, не представляется возможным. Но можно предположить, что размер дисконта повысился, поскольку покупатели в очередях за предлагаемые объекты друг с другом не бьются.

Ставки аренды просели в торговых центрах

Рынок аренды нежилых помещений Владивостока в четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом показал наибольший рост средней ставки на складские помещения – на 5,44%, - с 292 рублей за 1 кв. метр в месяц до 307 рублей. Чуть меньше, на 4,87%, подросла средняя ставка аренды на производственные помещения – с 334 до 350 рублей. Ставка аренды на нежилые помещения неопределенного назначения увеличилась на 3,89% - с 690 до 717 рублей за 1 кв. метр.

Офисные центры старались удерживать цену офисной аренды. И это им вроде бы удавалось. Если в третьем квартале прошлого года средняя ставка аренды на офисные помещения в основных офисных зданиях Владивостока была 830 рублей за 1 кв. метр в месяц, то в четвертом – 850 рублей, или на 2,35% больше.

Этот рост, возможно, лишь частично покрывал денежные потери офисными центрами арендаторов. По данным ООО «Индустрия-Р», объем предложения в офисных зданиях города в четвертом квартале превысил 52,3 тысячи кв. метров и оказался на 40,91% больше по сравнению с предыдущим кварталом, когда предложение офисной аренды также дало рост, составивший тогда 28,34%. Аналитики считают, что это показывает значительный рост вакансий площадей в офисных зданиях.

В целом же, средняя ставка аренды на офисные помещения по Владивостоку в четвертом квартале оставалась практически на том же уровне, что и в третьем, уменьшившись на условный рубль – с 750 до 749 рублей за 1 кв. метр в месяц. Впрочем, это значение в пределах погрешности.

Специалисты обратили внимание, что в последние шесть лет средняя ставка аренды 1 кв. метра помещений в офисных зданиях в центре города составляла 891 рубль за 1 кв. метр в месяц, средняя по офисным зданиям – 912 и средняя по офисным помещениям города – 822 рубля. То есть действующие сегодня ставки ниже средних за шесть лет. С другой стороны, большой разницы в ставках аренды между центром города и другими районами, по сути, нет.

Обратную картину продемонстрировала аренда торговых помещений. Средняя ставка аренды уменьшилась на 5,54% - с 1 207 до 1 140 рублей за 1 кв. метр в месяц. А средняя ставка в целом по предлагаемым в аренду торговым помещениям по Владивостоку подросла, соответственно, на 2,39% - с 1 014 до 1 038 рублей.

Аналитики отмечают, что львиную долю предложения аренды торговых помещений по городу в конце минувшего года сконцентрировал район Второй речки – около 36,83%, или 65 287 кв. метров. Эта доля подросла по сравнению с предыдущим кварталам более чем на 4 пункта. Причина – ввод в строй нового торгового центра «Дружба».

Резких изменений ставок аренды объектов нежилой недвижимости во Владивостоке в ближайшее время аналитики не предвидят.

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.