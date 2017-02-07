Автодилеры в Приморье избавляются от проблемных иномарок с дисконтом

Приморские автодилеры, столкнувшиеся с проблемой под названием «ЭРА-ГЛОНАСС», отреагировали на действия чиновников сугубо по-рыночному, предложив дальневосточникам дисконт при покупке зависших автомобилей. Теперь у покупателей есть выбор: либо купить задорого авто, ввезенное до введения «драконовских» правил, либо серьезно сэкономить на покупке, но взять на себя риск легализации автомобиля, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Собственники застрявших на таможне бэушных иномарок, количество которых подошло к 1 тысяче, начали распродажу с февральской скидкой, которая будет действовать до того момента, как наступит ясность с оборудованием автомобилей по новым стандартам.

«Цена указана с учетом отсутствия ПТС! Ждем решения с ГЛОНАСС, с ПТС цена изменится! Привоз авто в РФ 1 (2, 3, 4…) февраля 2017 года», - подобные объявления стали нормой для автодилеров, не успевших растаможить автомобили до вступления в силу новых правил.

В настоящее время таможня беспрепятственно выпускает автомобили, хозяева которых представляют свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выписанное до 31 декабря 2016 года. Остальные машины остаются на таможенных складах.

Напомним, что в России с 1 января вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на основе спутниковой группировки ГЛОНАСС. Терминалами должны оснащаться все новые модели автомобилей, впервые проходящие процедуру одобрения типа на территории Таможенного союза.

Досье "Золотого Рога": «ЭРА-Глонасс» - государственная система, призванная сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия. Система подает сигнал в случае повреждения автомобиля при аварии на спутник, откуда сигнал получают службы экстренного реагирования. В случае аварии встроенный модуль автоматически передает точные координаты в диспетчерский пункт, диспетчер, в свою очередь, связавшись с водителем и получив подтверждение об аварии, организует выезд на место происшествия служб экстренного реагирования (МЧС, ГИБДД, скорая помощь). Если водитель не способен ответить диспетчеру, то система автоматически пошлет этот сигнал; услуга вызова экстренных оперативных служб будет бесплатной в течение всего времени эксплуатации автомобиля.

Дальневосточники уже разместили в интернете ряд обращений и петиций к властям с требованием дать разъяснение в связи с принятием новой законодательной инициативы, парализовавшей ввоз подержанных иномарок. Авторы петиций, под которыми подписались несколько тысяч человек, просят либо отменить новшества в техническом регламенте, либо дать разъяснения о том, как и какие сертифицированные центры имеют право установить на ввезенный автомобиль систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того приморцы заявляют, что относятся к новой схеме как к «искусственной заградительной мере».

«Особых изменений на рынке «Зеленый угол» не наблюдается. Машин много, покупателей мало. Но есть одно исключение. После 8 января поступлений автомобилей нет совсем, поскольку таможня не оформляет документы. В связи с постановлением правительства все новые машины, завозимые в РФ, должны оборудоваться системой «ЭРА-ГЛОНАСС», - говорится в сообщении.

Одним из первых отреагировал вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ, пообещавший лично разобраться с ситуацией, когда на таможенных пунктах Приморья зависли ввозимые иномарки из Японии и Южной Кореи.

«Я об этой проблеме услышал только по приезде сюда (во Владивосток. – «ЗР»), но вернусь в Москву - разберусь. Выход наверняка найдем. И так, чтобы людям задерживали получение автомобиля с таможни, - это неправильно», - пояснил вице-премьер журналистам во Владивостоке.

Как и следовало ожидать, посыл вице-премьера сразу услышал приморский губернатор. «Вопрос об обязательном оснащении подержанных иностранных автомобилей системами «ЭРА-Глонасс» при регистрации может быть отложен как минимум на полгода. С такой инициативой губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился к полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Основная цель временного моратория - дать возможность разработчикам законопроекта доработать порядок оформления и передачи ввезенных транспортных средств владельцу с учетом нововведений, а также определить порядок дооборудования автомобилей системами вызова экстренных оперативных служб. Кроме того, предстоит решить, какая структура будет устанавливать такие системы», - сообщила пресс-служба правительства региона.

По предварительным оценкам экспертов авторынка, новые автомобили в этом году могут подорожать на 10-15%. Объясняется это двумя основными причинами. Первая - по-прежнему слабый рубль. За последние два года цены на автомобили выросли на 44%, однако даже это не позволило автопроизводителям покрыть издержки, которые они понесли из-за падения курса национальной валюты. Также причиной повышения стоимости называют систему «ЭРА-ГЛОНАСС». По мнению некоторых автопроизводителей, ее внедрение на одной модели обойдется минимум в 6 млн рублей. А это не может не сказаться на конечной цене авто.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.