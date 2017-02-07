Французы не верят в "5 звезд" во Владивостоке

Французский гостиничный оператор AccorHotels рассматривает возможность строительства гостиниц в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях. В ближайшее время «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани» (Accor Россия - СНГ) откроет свой первый отель в ДФО - гостиница появится в Якутске. В настоящее время отельеры изучают возможность строительства гостиниц и в других регионах на востоке страны, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Считаем, что здесь есть несколько важных точек для нашего развития. Это Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Хабаровск. По нашему мнению, пятизвездочные отели не подходят для региональных столиц, они не будут заполняться. Поэтому мы делаем ставку на отели под брендом Ibis, которые хорошо приживаются в регионах», - пояснял гендиректор ООО «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани» Алексис ДЕЛАРОФФ.

Компания AccorHotels является одним из ведущих международных гостиничных операторов, объединяя в сеть 3,9 тыс. отелей на 510 тыс. номеров. География сети охватывает 92 страны. Группа AccorHotels работает в России, странах СНГ и Грузии с 1992 года, демонстрируя впечатляющие темпы роста: за последние десять лет количество отелей выросло с 3 до 35. Гостиницы работают под брендами Novotel, Mercure, Adagio, ibis и Pullman.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.