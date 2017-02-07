Приморье устало продавать "Хаятт"

Один из двух недостроенных отелей продадут в Москве по классической схеме

Приморский край может избавиться от непосильной ноши в виде недостроенного отеля «Хаятт Владивосток Бурный» уже этим летом - торги назначены на 8 июня. При этом, в отличие от предыдущей схемы, когда организатором торгов выступало АО «Наш дом - Приморье» (оператор строительства отелей Hyatt во Владивостоке), новые торги пройдут в Москве по классической схеме - очные торги с аукционистом. Ожидается, что главными претендентами на объект будут китайские компании, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

АО «Российский аукционный дом» (РАД) назначило торги по продаже недостроенного гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» на 8 июня. Для предстоящего аукциона будет заказан новый отчет об оценке рыночной стоимости актива. Его будет выполнять одна из компаний так называемой «большой четверки» - PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG. Заказчиком оценки выступает АО «Наш дом – Приморье» (100% акций находятся в собственности Приморского края). Предыдущую оценку рыночной стоимости обеих гостиниц Hyatt проводила международная компания «Сойер и Ко», действующая под брендом GVA Sawyer.

Досье "Золотого Рога": В состав недостроенного гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» входят здание собственно отеля площадью 6 тыс. 058 кв. м (готовность - 79%) и здание спа-комплекса площадью 2 тыс. 633 кв. м (готовность - 52%). Вместе с объектами незавершенного строительства покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. метров, на которых расположен гостиничный комплекс.

Ранее «Наш дом – Приморье» отменил электронный аукцион по продаже отеля, назначенный на 28 февраля. Начальная цена лота в июле 2016 года была установлена в размере 8 млрд 505,312 млн рублей, минимальная цена продажи - 5 млрд 952,312 тыс. рублей. Предыдущие торги проводились по схеме так называемого «голландского аукциона».

Классический аукцион (так называемый «английский») - тип аукциона, основывающийся на установлении минимальной цены в качестве отправной, базисной для дальнейшего торга. В ходе торгов цены постепенно растут по предложению аукциониста или по заявкам участников. У участников есть возможность пересмотреть свое предложение в зависимости от действий конкурентов. Побеждает назначивший самую высокую цену. «Голландский аукцион» - аукцион на понижение; организатор аукциона заявляет высокую цену и постепенно снижает, пока кто-то из участников не выразит заинтересованность - этот участник является победителем и покупает лот по данной цене. Английский аукцион отличается от голландского тем, что в голландском аукционист стартует с абсолютно невыгодной высокой цены, последовательно снижая ее, пока один из них не объявит о принятии текущей цены, при этом допускается только одна ставка - ставка победителя.

«Делать более-менее уверенные прогнозы по поводу предстоящей сделки мы сможем только после появления актуальной стоимости гостиничного комплекса. При наличии адекватной цены поиск покупателя не составит большой проблемы, учитывая бурное развитие Дальневосточного региона и растущий инвестиционный интерес к России со стороны Китая и стран Юго-Восточной Азии. Мы буквально год назад закрыли сделку в Петербурге с южнокорейской компанией Lotte (одним из крупнейших в мире гостиничных операторов). В самом центре Петербурга, на Исаакиевской площади, она реконструировала аварийное здание под пятизвездочный отель. Есть и другие контакты. Мы будем презентовать проект в Китае и странах АТР. Мы считаем, что поиск инвестора нужно вести именно в этом направлении», - прокомментировал генеральный директор Российского аукционного дома Андрей СТЕПАНЕНКО.

Досье "Золотого Рога": Американская Hyatt Hotels Corporation - одна из ведущих международных гостиничных сетей, в портфель которой входит 12 брендов. По состоянию на 30 июня 2016 года компания управляла 667 отелями в 54 странах. В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы не завершены до сих пор. Было принято решение одну гостиницу достроить («Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог»), а вторую («Хаятт Владивосток Бурный») – продать. Строительство отеля на мысе Бурном было заморожено в 2014 году. На сегодняшний день в текущем режиме осуществляется только техническое обслуживание зданий и их охрана. В настоящее время единственным отелем на территории Дальнего Востока, получившим сертификат «5 звезд», является отель Hyundai во Владивостоке.

В июле прошлого года на тот момент директор АО «Наш дом - Приморье» Сергей ЗАПОРОЖЕЦ заявлял, что интерес к покупке «Хаятт Владивосток Бурный» проявили более 15 крупных иностранных компаний, в том числе Lotte Holding, Marriot International, Carson Rezidor Hotel Group, Berjaya Corporation Behard, китайская «Хунчжэн» и др.

В итоге The Rezidor Hotel Group остановила свой выбор на Хабаровске, где будет управлять гостиницей «Radisson Blu Хабаровск», которая разместится в 52-этажном многофункциональном комплексе «Бриллиант чистой воды» (название будущего небоскреба). Предполагается, что гостиница будет расположена на 33-50 этажах первого в Сибири и на Дальнем Востоке небоскреба. Номерной фонд составит 300 номеров, включая номера для маломобильных групп населения. В гостинице будут располагаться два ресторана, лаундж-бар, лобби, банкетный зал площадью около 500 кв. метров, конференц-зал с современным инновационным оборудованием.

Что касается отеля «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог», то к его достройке по поручению Юрия ТРУТНЕВА был подключен единый государственный заказчик «Роскапстрой». Вице-премьер также поручил установить видеокамеры на площадке недостроенного отеля для онлайн-контроля строительства.

Незадолго до проведения второго Восточного экономического форума (ВЭФ) Юрий Трутнев назвал недостроенные отели Hyatt во Владивостоке главным сбоем в подготовке к форуму.

«Главный сбой в подготовке к ВЭФ - гостиницы не построили. Там не все так хорошо. История с переходом прав от одной организации к другой сейчас выливается в сложные отношения с компанией Hyatt. Они выдвигают определенные требования, которые, как мне говорят в администрации Приморья, еще и меняют», - отмечал вице-премьер.

«Мы (Приморский край. – «ЗР») ожидаем, что это, конечно, будет только гостиница. Потому что бессмысленно его перепрофилировать. И те потенциальные покупатели, с которыми велись переговоры, собираются использовать это здание как гостиницу», - комментировал ситуацию с «Хаятт Владивосток Бурный» губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Отметим, что пример Приморья для Hyatt оказался «заразителен». В настоящее время в Ростове-на-Дону власти не знают, как с наименьшими потерями выйти из проекта строительства 5-звездочного отеля «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов», который был запланирован к сдаче на вторую половину 2015 года, но в настоящий момент готов лишь на 80%.

Hyatt Regency Rostov Don-Plaza строится в центре города с 2010 года и является одним из объектов чемпионата мира по футболу 2018 года. На 18 этажах будут располагаться 188 гостиничных номеров, 37 апартаментов, торговый центр, кафе и рестораны, фитнес-клуб и зона спа, автостоянка на 223 места. На данный момент стоимость проекта оценивается в 6,45 млрд рублей, что из-за скачка курса валют на 2,5 млрд рулей больше запланированного.

Достройку отеля предполагается возобновить в феврале, все работы должны быть завершены до конца 2017 года. Для успешной реализации проекта Ростовская область пошла на беспрецедентные для региона меры, предоставив инвестору налоговые льготы и предусмотрев в областном бюджете до 350 млн рублей субсидии для завершения строительства.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.