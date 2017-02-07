Владельцы DNS переходят от компьютеров к железобетону

Владельцы DNS, похоже, устали продавать электронику и бытовую технику

Владельцы ретейлера электроники DNS нашли свободную нишу для приложения капитала, заработанного на продаже бытовой техники и электроники. Учрежденное в декабре прошлого года ООО «Домостроительный комбинат Приморье» инвестирует 772,8 млн рублей в запуск производства домокомплектов из железобетонных изделий. Ранее входящее в группу DNS ООО «Авиаполис Янковский» объявило о планах построить жилой микрорайон в поселке Новом в 30 км от Владивостока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Участники рынка считают, что владельцы DNS не видят особых перспектив на падающем рынке электроники и бытовой техники, тем более после прихода в Приморье федерального игрока №1 в лице компании «М.Видео», успешно отхватившей хороший кусок бизнеса у местных игроков.

«DNS после удачного старта и выхода на федеральный уровень остановилась в развитии, посчитав, что конкурентов у нее уже нет. Оказалось - не совсем так, и значит, нужно что-то предпринимать, чтобы сохранить высокую маржинальность бизнеса. Другое дело, что владельцы DNS - люди очень предприимчивые, не стоят на месте, рассматривают любые перспективные проекты. А с их капиталом ничего невозможного нет. За успешным примером диверсификации ходить далеко не надо: «Авиаполис Янковский» уже совершил переворот на логистическом рынке. Теперь дошла очередь до недвижимости. И будьте уверены, у команды DNS все получится. Если они останутся командой в хорошем смысле этого понятия», - говорит один из конкурентов DNS.

Досье "Золотой Рог": Первый магазин DNS открылся в 1998 году во Владивостоке. В настоящее время сеть представлена более чем 1,3 тыс. магазинов более чем в 400 городах: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Помимо компьютерных супермаркетов под брендом DNS компании принадлежит дискаунтер TechnoPoint, небольшие магазины цифровой и мобильной техники Smart и гипермаркеты «Фрау Техника». У группы есть также завод по производству ноутбуков и компьютеров под Артемом и мощности по сборке персональных компьютеров в Новосибирске и Подмосковье. Согласно оценке Infoline, выручка DNS без НДС за девять месяцев 2016 года была 96,4 млрд рублей.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Домостроительный комбинат Приморье» зарегистрировано 5 декабря 2016 года в с. Вольно-Надеждинском. Уставный капитал - 10 тыс. рублей. Единственным учредителем компании выступает ООО «ДНС Амур» (Владивосток), 100% которого, в свою очередь, принадлежат ООО «ДНС Групп», головной компании DNS. Уставный капитал «ДНС Групп» составляет 2,063 млн рублей. Генеральный директор «ДНС Групп» – Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, ему же принадлежит самый крупный пакет долей компании в 48,73%. Еще 44% принадлежат Юрию КАРПЦОВУ (контролирует вместе с Дмитрием Алексеевым интернет-дискаунтер «Технопоинт»), остальные доли разбиты мелкими пакетами между физлицами. Гендиректор ООО «Домостроительный комбинат Приморье» Александр ГОЛУТВИН также возглавляет ООО «Авиаполис Янковский».

Предполагается, что площадь будущего завода и сооружений ДСК «Приморье» составит 12,5 тыс. квадратных метров. Мощность завода - 84 тыс. кубометров ЖБИ-изделий в год. Проектом также предусмотрена возможность увеличения производительности в несколько раз.

Реализация инвестиционного проекта пройдет в несколько этапов. В настоящее время инвестор приступил к разработке технического задания на проектирование, во втором квартале 2017 года будет проведена экспертиза проекта. Строительство здания и монтаж оборудования планируется завершить во втором квартале 2018 года. Следующим шагом станут пусконаладочные работы и обучение сотрудников. Запуск собственно производства планируется в середине 2018 года.

«Мы провели большую работу, изучая опыт градостроительной практики в разных городах нашей страны и за рубежом. Примеры современного производства домокомплектов впечатляют. Мы планируем привлечь в проект финские и немецкие технологии, которые станут новым словом в развитии домостроения на Дальнем Востоке», - цитирует гендиректора ООО «Домостроительный комбинат Приморье» Александра Голутвина пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

«Ни для кого не секрет, что сейчас в регионе проблема в жилищной сфере стоит остро. Реализуя проект по производству домокомплектов, мы сможем начать стройки с процентом заводской готовности на уровне 80%. Это положительно скажется на цене, скорости и качестве строительства», - сказал директор по развитию бизнеса группы компаний DNS Константин БОГДАНЕНКО.

Напомним, что г-н Богданенко не так давно был делегирован собственниками DNS во власть и наверняка приложит максимум усилий для создания благоприятной среды для любимого бизнеса. Правда, пробиться в Госдуму продвинутому менеджеру с первой попытки не удалось, но кресло заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию тоже неплохой старт для политической карьеры.

Напомним, что в 2014 году DNS попала под пресс Федеральной таможенной службы (ФНС) и Федеральной налоговой службы (ФНС). Формально – из-за непрозрачности бизнеса и используемых серых схем при ввозе электроники. Поговаривают, что на самом деле собственникам DNS «прозрачно намекнули», что им не стоит рваться на федеральный уровень, и тем более на рынок Москвы. Выход из ситуации, в которой оказались приморцы, казался очевидными – передача бизнеса в другие, куда более могущественные руки. Однако у Алексеева сотоварищи оказался крепкий характер: DNS не только отстояла свой цифровой бизнес, но и успешно довела до ума логистический проект под Артемом, получивший статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ).

Досье "Золотого Рога": ООО «Авиаполис Янковский» зарегистрировано 24 ноября 2015 года во Владивостоке. Конечными бенефициарами через ООО «ДНС Групп» выступают топ-менеджеры DNS. Первые три очереди производственно-логистического комплекса были введены в мае 2016 года. Их площадь - 28,5 тыс. кв. м, параметры соответствуют классу «А». Стоимость строительства четвертой очереди оценивалась более чем в 470 млн рублей. В рамках этой очереди планировалось ввести в эксплуатацию в I квартале 2017 года складские помещения класса «В+» площадью 25,6 тыс. кв. м. Инвестиции в пятую очередь проекта превысят 496 млн рублей, будут введены в эксплуатацию помещения класса «А» общей площадью 24,2 тыс. кв. м. Сдача помещений намечена на III квартал 2017 года.

Полгода назад Константин Богданенко говорил, что DNS ведет переговоры с китайской компанией Huawei о локализации производства в Приморье на территории складского логистического комплекса «Авиаполис Янковский». Речь идет о локализации производства в сфере магистральной связи и решений для производств - одного из направлений компании Huawei. В его рамках под Артемом может быть организовано производство оборудования и программного обеспечения.

Владельцы «Янковского» после запуска проекта сразу же озвучили тему нехватки инженерных коммуникаций для развития производственных площадей. Отвечая на вопрос представителя инвестора, вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ заявил, что подведение инфраструктуры должно обеспечиваться целесообразно проекту.

«Есть два варианта. Первый - строите такой большой проект, что наши бюджетные вложения в инфраструктуру оправдываются. Инфраструктура - это всегда деньги. Есть такое понятие, как мультипликатор, когда на 1 бюджетный рубль приходится, скажем, 12 рублей частных инвестиций. Второй - посмотрите территории, где инфраструктура уже есть. Например, ТОР «Надеждинская», - посоветовал Трутнев. И «ДНСовцы» совету вняли.

«Местоположение завода выбрано не случайно. Для реализации проекта необходима соответствующая инфраструктура. Единственной доступной и наиболее соответствующей для нашего проекта стала ТОР «Надеждинская», - говорит гендиректор ООО «Домостроительный комбинат Приморье» Александр Голутвин.

Досье "Золотого Рога": ТОР «Надеждинская» представляет собой многопрофильную производственно-логистическую площадку вблизи двух крупнейших дальневосточных портов (Владивосток и Находка) и погранпереходов в КНР и КНДР, на пересечении транспортных маршрутов трассы Владивосток - Хабаровск, Транссибирской магистрали и международного транспортного коридора «Приморье–1». В настоящее время резидентами ТОР «Надеждинская» являются 17 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций 12,6 млрд рублей.

По информации КРДВ, в настоящее время в рамках ТОР «Надеждинская» ведутся строительно-монтажные работы по объектам водоснабжения и водоотведения, а также автомобильной дороги протяженностью 6,4 км. На проведение работ из бюджета Приморского края выделено более 1 млрд рублей.

В рамках федерального бюджета завершено проектирование и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту подстанции 220/10 мощностью 61 МВт. В 2017 году планируется приступить к строительству электросетевой инфраструктуры, на которую федеральным бюджетом предусмотрено 1,9 млрд рублей. Завершение работ по созданию инфраструктуры ТОР «Надеждинская» планируется в четвертом квартале 2017 года.

Досье "Золотого Рога":

Одним из ведущих предприятий стройиндустрии Приморья выступает ОАО «Фирма «Аврора», контроль над которым сохраняет опальный политик и бизнесмен Юрий СТЕПАНЧЕНКО. Его супруге Мадине СТЕПАНЧЕНКО в настоящее время принадлежит 49,5% акций «Авроры», а сам Юрий Степанченко входит в совет директоров компании, официально именуясь техническим консультантом ООО «РОУЗ». Еще 23,75% акций ОАО «Фирма «Аврора» владеет Игорь ПАК.

Завод «Аврора» был сдан в эксплуатацию в 1962 году и специализирован на выпуске деталей крупнопанельного домостроения. Проектная мощность завода обеспечивает 123 тыс. квадратных метров жилья в год. В составе завода 14 цехов и участков. Основной вид деятельности предприятия - выпуск деталей крупнопанельного домостроения серии 111-83 «Теплый дом». С 2004 года на заводе выпускают блок-секции с различной блокировкой квартир.

Завод железобетонных изделий в Артеме (ЖБИ-4) был введен в эксплуатацию в 1958 году с мощностью 5000 кубометров сборного железобетона в год. Созданное на его базе ООО «Артемовский завод ЖБИ» зарегистрировано во Владивостоке. До конца 2009 года единственным учредителем компании была Елена ТЕКИЕВА, супруга депутата Законодательного собрания Приморского края Джамбулата ТЕКИЕВА. В настоящее время ООО на паритетных началах принадлежит Павлу ПЕНЯЗЮ (гендиректор) и Михаилу ДАВЫДОВУ.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.