Находке натягивают респиратор

В погоне за прибылью угольные терминалы крупнейшего порта Приморья «забыли» об экологии

Рост спроса на российский уголь в странах АТР повысил рентабельность бизнеса дальневосточных стивидоров, но резко обострил проблему экологии. Первыми отреагировали контролирующие органы наших соседей: по итогам проверки Росприроднадзора из-за нарушения норм выбросов угольной пыли частично ограничена работа угольного терминала ОАО «Ванинский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино Хабаровского края). Не менее взрывоопасная ситуация складывается в последние годы в порту Находка, где перевалкой угля занимаются сразу 11 компаний, а также в порту Посьет, черные льдины на акватории которого уже давно ярче всего иллюстрируют безумную гонку за прибылью, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В соответствии с действующим законодательством штрафы, налагаемые на нарушителей, выглядят смехотворно на фоне сотен миллионов рублей годовой выручки, получаемой далеко не самым крупным угольным терминалом. Поэтому на повестку дня выходит не наказание рублем (в данном случае больше копейкой), а введение ограничений на перевалку, вплоть до остановки предприятия. Как это уже сделано в Хабаровском крае.

Ванино доигралось

В конце января Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора запретило эксплуатацию дробильных установок на угольном терминале ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино») из-за нарушения норм выбросов угольной пыли, может приостановить деятельность предприятия на срок до 90 суток. Обеспечительная мера была введена в связи с массовыми жалобами населения на загрязнение атмосферы в результате сортировки угля на площадке порта. В итоге была введена обеспечительная мера по запрету эксплуатации дробильных установок, предназначенных для сортировки и очистки угля, осуществляющих вредные выбросы.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Ванинский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино Хабаровского края. С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино - Холмск. Инфраструктуру порта образуют 16 причалов, открытые и закрытые склады.

На прошлой неделе Ванинский районный суд по иску Росприроднадзора оштрафовал ОАО «Порт Ванино» на 250 тыс. рублей по ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ (выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения).

Сильное загрязнение воздуха угольной пылью в поселке Ванино отмечается на протяжении пяти последних лет: местный порт резко нарастил перевалку угля. Местные жители ранее опубликовали в интернете петицию с просьбой разрешить ситуацию с неблагополучной экологической обстановкой, а также обратились за помощью в исполком краевого отделения ОНФ. Ванинцы сообщали, что вынуждены дышать угольной пылью, страдающие заболеваниями дыхательных путей отмечали серьезные ухудшения в состоянии здоровья. В конце января отчаявшиеся жители Ванино вышли на экологический митинг с требованиями модернизировать переработку угля в порту с соблюдением правил безопасности.

По данным Росприроднадзора, в течение 2016 года ОАО «Порт Ванино» четыре раза привлекалось к административной ответственности за экологические нарушения.

Находка на подходе

Ситуация в Ванино аналогична, без преувеличения сказать, катастрофе в порту Находка. Еще в апреле 2016 года в Находке «Первым каналом» был снят сюжет про угольную пыль, повисшую над городом. В сюжете было сказано, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе была превышена в 13 раз! Регулярные жалобы горожан вынудили некоторые компании установить вокруг терминалов пылеулавливающие экраны, однако на практике это мало что изменило, так как зачастую защитные сооружения оказываются ниже огромных куч угля. Предел терпению горожан уже давно настал – пикеты против экологического беспредела проходят на регулярной основе. Но местные власти о проблеме «узнали», мягко скажем, с опозданием.

«Такая проблема есть не только в Находке. Постановление администрации Приморского края запрещает строить новые угольные терминалы открытого типа, необходимо решить, что делать с уже существующими. Наша задача сегодня – выработать комплексный план действий для решения проблемы и минимизации ущерба от перевалки угля для населения и окружающей среды», – заявил Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на прошлой неделе в ходе специально собранного совещания в Находке.

Руководитель управления Роспотребнадзора по приморскому краю Дмитрий МАСЛОВ озвучил результаты проверок этого года: 17% взятых проб не отвечают требованиям санитарных норм и правил. При этом эксперт подчеркнул, что уровень заболеваемости у жителей Находки, в том числе болезнями органов дыхания, ниже среднего по краю, однако не исключается, что накопительный эффект неблагоприятного воздействия окружающей среды изменит этот показатель.

Глава приморского управления Роспотребнадзора отметил, что нарушения выявлены практически на каждом предприятии, но меры административного воздействия неэффективны. По его мнению, компании-нарушители привлекаются к административной ответственности, но суммы штрафов абсолютно несоразмерны с оборотами предприятий.

Губернатор, в свою очередь, подчеркнул, что штрафы – лишь «легкое похлопывание по плечу», необходимы более действенные меры.

«Мы поддерживаем бизнес, который выполняет три требования: развитие региональной экономики, создание рабочих мест и соблюдение экологических норм. Бизнес не должен вредить жителям края», – заявил Владимир Миклушевский.

Суходолу - нет

Отметим, что в 2014 году власти Приморского края ввели запрет на использование открытого способа перевалки угля для всех инициаторов проектов, которые предполагают строить новые или реконструировать существующие терминалы под перевалку пылящих грузов. Участники рынка отмечали, что «своевременно» появившийся указ фактически поставил крест на перспективном проекте угольного перегрузочного комплекса, планируемого к строительству в бухте Теляковского ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» (СДС, Кемерово).

«Одно из главных условий реализации этого проекта - создание терминала закрытого типа. Я подписал распоряжение о введении жесткого контроля за чистотой воздуха. Приходя на территорию, инвестор должен приносить пользу. Экологические требования важны, ведь мы обсуждаем сегодня развитие туристической отрасли в этом районе», - сказал глава региона.

СДС реализует проект в Суходоле с 2012 года. Терминал мощностью 20 млн тонн предназначен для экспорта угля СДС и небольших компаний в страны АТР. Инвестиции в проект оценивались в 18 млрд рублей в ценах 2012 года. Ввод первой очереди на 6 млн тонн намечался на июль 2017 года, второй и третьей - на 2019-2021 годы.

Главный прокурор края Сергей БЕССЧАСНЫЙ, в свою очередь, выразил недовольство качеством административной практики.

«Скромная статистика не отражает того, что происходит на самом деле. Пока суммы штрафов малы, компании записывают их в издержки и не обращают внимания на предписания. Пока им выгоднее платить штрафы, чем переоборудовать собственное производство, ситуация не изменится. Приморский бизнес должен соответствовать статусу нашей территории и взять на себя обязательства привести технологию в соответствие нормативным требованиям», – сказал он.

В то же время на совещании было отмечено, что в большинстве своем стивидоры принимают меры по устранению негативных последствий открытой перевалки угля и готовы переоснащать перегрузочные комплексы. В частности, «Терминал Астафьева» пообещал в ближайшее время внедрить защитный арочный купол, а также продолжает строительство закрытого комплекса – бетонные силосные емкости, в которых хранится уголь и перегружается в трюмы судопогрузочными машинами, что полностью исключает контакт с окружающей средой. Кроме того, руководство компании предложило приобрести для города специальную уборочную машину для борьбы с пылью и передать ее безвозмездно для нужд коммунальных служб Находки.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Терминал Астафьева» создано на базе обанкротившейся Находкинской жестянобаночной фабрики. Терминал с 2011 года переваливает уголь в АТР, имеет собственный морской причал. Гендиректору ОАО Руслану КОНДРАТОВУ напрямую принадлежит 23,28% акций компании, ООО «Титул» (Владивосток) владеет 28,78%, рыболовецкий колхоз «Огни Востока» (пос. Терней), контролируемый Русланом Кондратовым, - 15,04%. «Терминал Астафьева» в 2016 году увеличил перевалку угля на 42% по сравнению с показателем 2015 года - до 2,13 млн тонн. В 2016 году терминал отправлял уголь на экспорт в Японию, Южную Корею, Китай, Тайвань, Вьетнам, Бахрейн, Оман, Индонезию и другие страны.

В ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», крупнейшая стивидорная компания в порту Находка) Деловой газете «Золотой Рог» заявили, что внедрение мер, направленных на охрану окружающей среды, является одним из приоритетов для стивидора.

«На данный момент предприятие на своей территории реализует полный комплекс мероприятий, направленных на пылеподавление. Открытые площадки, где хранится уголь, регулярно орошаются из водяных пушек. Зимой вода превращается в тончайшую ледяную корку, которая надежно предотвращает пыление. Согласно разработанной карте полива территории, по терминалу регулярно курсирует спецтехника, поливающая дороги. Штабеля укрываются пологами, что дает дополнительную защиту. Также при погрузке угля на судно акватория защищается от просыпей груза специальными пологами, которые натягиваются между причалом и судном», - отмечает предприятие.

Досье "Золотого Рога": «Евраз НМТП» имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая протяженность которых составляет 3,5 км. Возможности предприятия позволяют выгружать до 500 вагонов в сутки. Складские площади превышают 300 тыс. кв. м. Единственным учредителем ОАО «Евраз НМТП» является ООО «Сибметинвест» (SPV-компания группы Evraz). В настоящее время Еvraz ищет покупателя на Находкинский морской торговый порт. Среди претендентов на актив называется экс-губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИНА. Evraz оценивает находкинский порт в $275–300 млн.

На мысе Астафьева, где жилой массив расположен особенно близко к угольным терминалам, Находкинский морской торговый порт в 2015 году в районе причалов № 71 и 72 построил металлические ветропылезащитные экраны высотой 15 метров. Конструкция снижает кинетическую энергию ветра до минимума, что уменьшает движение пылевых потоков и препятствует запылению окружающего воздуха. Порт также рассматривает возможность установки вагоноопрокидывателя, при котором перевалка угля будет производиться закрытым способом. На данный момент проект находится в разработке.

«Замеры качества атмосферного воздуха, проведенные по запросу Роспотребнадзора в январе 2017 года, показали, что концентрация примесей в воздухе на территории Находкинского морского торгового порта не превышает предельно допустимых норм», - сообщили в порту.

Но одна из ключевых проблем, по мнению экспертов, заключается в отсутствии комплексного плана защиты всей причальной территории. По итогам заседания в Находке, было решено создать единую санитарно-защитную зону для всех стивидорных компаний города, уравняв их в правах и предъявляя единые требования.

КСТАТИ

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», больше всего нареканий у горожан Находки вызывает работа терминала в районе мыса Астафьева и ООО «Компания «Аттис Энтерпрайс» в районе мыса Шефнера.

В свое время руководство «Аттис Энтерпрайс» уже привлекалось к административной ответственности. «При перегрузке угля грейферными кранами не соблюдаются условия, предотвращающие высыпание груза, в результате чего, не причалах предприятия обнаружены россыпи угля, образующиеся из-за погрузки без защитных пологов, засоряется угольной пылью акватория бухты Находка в районе мыса Шефнера», - отмечала транспортная прокуратура Находки.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.