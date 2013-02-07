www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

МТС выиграли тендеры на оказание услуг связи госструктурам Приморья на 4,5 млн рублей

07 Февраля 2013, 12:19 | Приморье

ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) сообщило о победе в ряде тендеров на оказание услуг мобильной связи в 2013 году органам государственной власти Приморского края, общая сумма контрактов превысила 4,5 млн рублей. В общей сложности корпоративными клиентами МТС стали более 600 абонентов из администрации Приморского края, Законодательного Собрания Приморского края, Управления ФСБ России по Приморскому краю, Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, ФГУ "Администрация морских портов Приморского края".

Контракты на обслуживание предусматривают оказание услуг сотовой голосовой связи и беспроводной доступ к высокоскоростному интернету МТС.

"Корпоративные клиенты МТС в Приморье все активней используют сервисы высокоскоростной передачи данных от МТС - за год объем передаваемого интернет-трафика вырос на 50% в расчете на одного клиента. Для обеспечения высокого качества услуг, в прошлом году МТС активно развивала сеть 3G, делая акцент в строительстве на покрытии трасс и удаленных населенных пунктах региона. ", - сказала директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС на Дальнем Востоке Екатерина ГАЛАГАН, слова которой приводятся в сообщении.

По данным МТС, более 54% коммерческих предприятий и государственных организаций Приморья выбрали МТС в качестве своего оператора связи.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: мтс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru