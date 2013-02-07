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МТС выиграли тендеры на оказание услуг связи госструктурам Приморья на 4,5 млн рублей
ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) сообщило о победе в ряде тендеров на оказание услуг мобильной связи в 2013 году органам государственной власти Приморского края, общая сумма контрактов превысила 4,5 млн рублей. В общей сложности корпоративными клиентами МТС стали более 600 абонентов из администрации Приморского края, Законодательного Собрания Приморского края, Управления ФСБ России по Приморскому краю, Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, ФГУ "Администрация морских портов Приморского края".
Контракты на обслуживание предусматривают оказание услуг сотовой голосовой связи и беспроводной доступ к высокоскоростному интернету МТС.
"Корпоративные клиенты МТС в Приморье все активней используют сервисы высокоскоростной передачи данных от МТС - за год объем передаваемого интернет-трафика вырос на 50% в расчете на одного клиента. Для обеспечения высокого качества услуг, в прошлом году МТС активно развивала сеть 3G, делая акцент в строительстве на покрытии трасс и удаленных населенных пунктах региона. ", - сказала директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС на Дальнем Востоке Екатерина ГАЛАГАН, слова которой приводятся в сообщении.
По данным МТС, более 54% коммерческих предприятий и государственных организаций Приморья выбрали МТС в качестве своего оператора связи.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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