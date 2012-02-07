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"РусАл" хочет всю Ярославскую горнорудную компанию
ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля, ZRPRESS. ОК "РусАл", крупнейший в мире производитель алюминия, подписало соглашение о приобретении 50% доли ООО "Ярославская горнорудная компания" (ЯГРК) у "Русской горнорудной компании" (РГРК). В результате сделки "РусАлу" будет принадлежать 100% ЯГРК.
В сообщении "РусАла" говорится, что сделка осуществляется в рамках реализации "РусАлом" стратегии по созданию собственной сырьевой базы и достижению полной самообеспеченности по основным видам сырья.
Сумма сделки не разглашается, а ее закрытие ожидается после получения одобрения Федеральной антимонопольной службой.
"В условиях постоянного роста стоимости сырья наличие собственной сырьевой базы является важным элементом экономической и производственной устойчивости "РусАла" и дальнейшего его развития. Данный актив (ЯГРК) позволит обеспечить минимум 60% потребностей "РусАла" во флюоритовом концентрате. В будущем возможно дальнейшее развитие данного актива и достижение полного обеспечения потребностей компании", - сообщил первый заместитель генерального директора ОК "РусАл" Владислав Соловьев.
Год назад 100% акций ЗАО «ЯГРК» принадлежали зарегистрированной на Кипре компании "Криппл Крик Лимитед".
"Дальнейшее развитие ЯГРК требует серьезных вложений, которые были не под силу РГРК. Похоже, это главный аргумент "РусАла" при выкупе доли РГРК. С учетом нынешнего состояния предприятия и жесткой позиции "РусАла", сделка, вряд ли превышает $10 млн", - говорит источник "Золотого Рога" в отрасли.
Досье "ЗР"
Ярославская ГРК является единственным в России производителем и поставщиком флюоритового концентрата. Флюоритовый концентрат необходим при производстве фтористого алюминия, который в свою очередь используется при производстве первичного алюминия. Ярославская ГРК владеет лицензиями на Пограничное и Вознесенское месторождения флюоритовых руд. Балансовые запасы флюоритовой руды по категории B+С1 составляют 22 млн тонн, в том числе для открытой разработки - 19,5 млн тонн. Компания обеспечена запасами более чем на 20 лет.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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