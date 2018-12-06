Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке отремонтировали более 1100 метров системы ливневой канализации
В этом году силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и другими подрядными организациями во Владивостоке выполнен большой комплекс работ. В городе построена система водоотведения на улице Космонавтов, отремонтировано более 1100 метров системы ливневой канализации, промыто более 8 тысяч метров сетей, разработаны проекты строительства новых сетей ливневой канализации, которые будут реализованы в следующем году. Об этом сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
«В 2018 году наши специалисты отремонтировали более 1100 метров системы ливневой канализации. Работы по замене труб и колодцев проведены на улицах Уткинской, Калинина, Чапаева, Посадской, Героев Варяга, Постышева, Адмирала Кузнецова, Фадеева, Русской, Нерчинской, Всеволода Сибирцева и других», - отметили в отделе инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства.
Новая система водоотведения сегодня действует на улице Космонавтов, где подрядная организация - ООО СК «Партнер» - построила обводную линию - проложила более 250 погонных метров водопропускных труб сечением 1000 миллиметров, установила камеру для стыковки труб, в которую заведены существующая труба и новая ветка ливневой канализации, а также 8 инженерных колодцев.
В течение всего года бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» проводили работы по прочистке системы ливневой канализации. Силами городского предприятия промыто и прочищено более 8 тысяч метров системы водоотведения. Помимо ила, грунта и камней нередко из ливневого трубопровода достают мусор, одежду и автомобильные покрышки, которые значительно затрудняют отвод воды с улиц города в период ливневых осадков.
«На улицах отремонтировали и заменили более 1000 люков и решёток дождеприемных камер и смотровых колодцев системы ливневой канализации. Эти работы выполнены в рамках муниципального задания и по проекту «Безопасные и качественные дороги», - подчеркивают специалисты.
В этом году разработано несколько проектов строительства системы водоотведения и продолжается разработка документации на строительство системы водоотведения по адресу ул. Гульбиновича, 8/2. В следующем году начнётся строительно-монтажные работы от Ладыгина, 13, 15 до Черняховского, 3. Кроме того, планируется ремонт сетей на проспекте Красного Знамени, улицах Некрасовской, Снеговой, Борисенко, Овчинникова, Стрелковой и других.
Напомним, что планомерная работа по паспортизации, прочистке и ремонту сетей ливневой канализации началась во Владивостоке в 2011 году с инвентаризации и паспортизации сетей с внесением их в реестр муниципального имущества. По подсчётам специалистов в городе проложено около 300 километров сетей системы водоотведения, 161 км числится в муниципальной собственности.
Новости тематики
- Во Владивостоке отремонтировали более 1100 метров системы ливневой канализации
- 28 дворов отремонтировали в Уссурийске
- Программа "400 дворов": успейте подать заявку!
- Во Владивостоке из Пушкинской сделают конфетку
- Во Владивостоке улучшили показатели очистки воды
- В Приморье оштрафованы две управляющие компании
- Во Владивостоке готовят спецтехнику к уборке от снега
- Во Владивостоке начинается отопительный сезон
- Приморье получит на благоустройство городов и поселков более 700 млн рублей
- Фонд капитального ремонта устроил в Приморье капитальную неразбериху
Новости раздела
- Во Владивостоке отремонтировали более 1100 метров системы ливневой канализации
- 11 мобильных групп следят за законностью заготовки новогодних елей в Приморье
- Дальний Восток "переехал" на Тверскую площадь в Москве
- Во Владивостоке "Снайпер" промахнулся мимо туалета
- В Приморье открыли оптово-распределительный центр с доступной рыбой
- Зови чужих, чтобы свои боялись
- Шувалов все-таки верит в проект "Приморский край"
- Инвестиционный потенциал Дальнего Востока трещит по швам
- В Приморье танкеры будут собирать из корейских деталей
- "Ростелеком" предлагает бизнесу Приморья обновленное пакетное предложение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Два подряда вне очереди
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Умер президент США
- Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год
- 1,5 миллиарда евро намерена вложить китайская корпорация в Приморье
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Магаданскую делегацию на Дни Дальнего Востока в Москве сократили за счет робота