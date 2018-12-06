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Во Владивостоке отремонтировали более 1100 метров системы ливневой канализации

06 Декабря 2018, 12:38 | Приморье

В этом году силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и другими подрядными организациями во Владивостоке выполнен большой комплекс работ. В городе построена система водоотведения на улице Космонавтов, отремонтировано более 1100 метров системы ливневой канализации, промыто более 8 тысяч метров сетей, разработаны проекты строительства новых сетей ливневой канализации, которые будут реализованы в следующем году. Об этом сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

«В 2018 году наши специалисты отремонтировали более 1100 метров системы ливневой канализации. Работы по замене труб и колодцев проведены на улицах Уткинской, Калинина, Чапаева, Посадской, Героев Варяга, Постышева, Адмирала Кузнецова, Фадеева, Русской, Нерчинской, Всеволода Сибирцева и других», - отметили в отделе инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства.  

Новая система водоотведения сегодня действует на улице Космонавтов, где подрядная организация - ООО СК «Партнер» - построила обводную линию - проложила более 250 погонных метров водопропускных труб сечением 1000 миллиметров, установила камеру для стыковки труб, в которую заведены существующая труба и новая ветка ливневой канализации, а также 8 инженерных колодцев.   

В течение всего года бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» проводили работы по прочистке системы ливневой канализации. Силами городского предприятия промыто и прочищено более 8 тысяч метров системы водоотведения. Помимо ила, грунта и камней нередко из ливневого трубопровода достают мусор, одежду и автомобильные покрышки, которые значительно затрудняют отвод воды с улиц города в период ливневых осадков.

«На улицах отремонтировали и заменили более 1000 люков и решёток дождеприемных камер и смотровых колодцев системы ливневой канализации. Эти работы выполнены в рамках муниципального задания и по проекту «Безопасные и качественные дороги», - подчеркивают специалисты.

В этом году разработано несколько проектов строительства системы водоотведения и продолжается разработка документации на строительство системы водоотведения по адресу ул. Гульбиновича, 8/2. В следующем году начнётся строительно-монтажные работы от Ладыгина, 13, 15 до Черняховского, 3. Кроме того, планируется ремонт сетей на проспекте Красного Знамени, улицах Некрасовской, Снеговой, Борисенко, Овчинникова, Стрелковой и других.

Напомним, что планомерная работа по паспортизации, прочистке и ремонту сетей ливневой канализации началась во Владивостоке в 2011 году с инвентаризации и паспортизации сетей с внесением их в реестр муниципального имущества. По подсчётам специалистов в городе проложено около 300 километров сетей системы водоотведения, 161 км числится в муниципальной собственности.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: благоустройство  жкх 



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