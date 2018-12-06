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11 мобильных групп следят за законностью заготовки новогодних елей в Приморье

06 Декабря 2018, 10:45 | Приморье

В предновогодние дни для охраны лесов Приморья от незаконных порубок сформировано 11 оперативных мобильных групп. Пока такие факты не зафиксированы, сообщили газете "Золотой Рог".

В краевом департаменте лесного хозяйства сообщили, что разработаны маршруты и график патрулирования лесных угодий, в каждом филиале краевого лесничества составлены планы совместных с районными подразделениями полиции мероприятий по охране лесов.

По словам специалистов, в текущем году фактов незаконных рубок деревьев для заготовки новогодних елей пока не зафиксировано.

«Для повышения эффективности мероприятий по контролю за законностью заготовки новогодних елей в населенных пунктах места для их массовой продажи приближены к существующим торговым точкам – рынкам, крупным магазинам», – уточнили в департаменте.

Отметим, что в декабре 2017 года было проведено 153 рейда, направленных на охрану молодняков хвойных пород, выявлено четыре факта незаконных рубок ели и пихты. Ущерб по незаконным рубкам составил 157 тысяч кубометров, материалы были направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Напомним, что самостоятельно граждане заготавливать новогодние деревья не могут. За незаконную рубку деревьев предусмотрена административная ответственность – штраф с возмещением ущерба, причиненного лесному хозяйству. При ущербе свыше 5 тысяч рублей нарушитель привлекается к уголовной ответственности.

Досье "Золотого Рога": Заготовка новогодних елей для нужд населения на территории Приморского края осуществляется на предоставленных в аренду лесных участках для заготовки древесины, а также участках, подлежащих расчистке. Новогодние ели представляют собой порубочные остатки верхней части спиленных спелых и перестойных лесных насаждений ели и пихты, а также деревьев, спиленных при проведении рубок и ухода за молодняками. Также для заготовки новогодних елей рубке подлежат деревья при устройстве и прочистке квартальных просек, противопожарных минерализованных полос, противопожарных разрывов, трасс противопожарных лесохозяйственных дорог. Это те территории, где не требуется сохранение подроста и насаждений.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

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Теги: новый год  праздник 



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